The Mountain Goats publican un nuevo EP por sorpresa

Nos encantan los lanzamientos por sorpresa. Sean bandas más grandes o pequeñas, es genial que llegue el viernes, estar preparado para escuchar los lanzamientos previstos y, de pronto, descubrir alguno con el que no contabas. Ese ha sido el caso hoy con un nuevo EP de The Mountain Goats, cuatro nuevas canciones que su propio John Darnielle define del siguiente modo:

“Antes solía lanzar un montón de EPs. Echo de menos el ámbito espiritual general del EP y estoy centrando mis esfuerzos en dedicar más tiempo al formato. Estas canciones representan, en parte, la primera salva de mi promesa. “Almost Every Door” y “Song for Ted Sallis” fueron compuestas en casa en Carolina del Norte en algún momento durante el verano y grabadas por Brandon Eggleston en Electrical Audio en Chicago durante nuestra presentación de tres noches en la Old Town School of Folk Music.

“Tucson Fog” es una grabación casera del pasado diciembre, las cosas pueden ponerse un poco oscuras en diciembre. “Hospital Reaction Shot” fue producida por Chris Stamey en Modern Recording, Chapel Hill, NC; Chris también compuso los arreglos de cuerda y tocó el bajo y la guitarra eléctrica. La ercusión en “Almost Every Door” y “Song for Ted Sallis” corresponde a Matt Espy de Dead Rider, máximo respeto. Solo una de estas canciones es directamente sobre la muerte, pero la persona o personas que aparecen en todas estas canciones morirán algún día. El tema sobre la muerte, “Hospital Reaction Shot”, se extrae de una foto de Mickey Deans convocando una conferencia de prensa para informar al mundo de la muerte de Judy Garland, con quien estuvo casado tres meses. Sin embargo, la conferencia de prensa es una farsa, porque Judy Garland vive, como vive Ted Sallis, como muchos otros que son dados por perdidos. A menudo se les puede encontrar en el vórtice poco antes de la puesta del sol, planeando su regreso. ¡Vivimos en la esperanza!”

Por tanto, unámonos a Darnielle y compañía en este búsqueda de la esperanza y escuchemos este Hex of Infinite Binding.