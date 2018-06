Playlist Temática #2: The Verve

Hace 25 años, casualmente también era 21 de junio. Una banda de origen inglés ponía a la venta su primer disco en una fecha muy marcada, el comienzo del verano y el día de la música. The Verve, de la mano de Richard Ashcroft, Nick McCabe, Simon Jones y Peter Salisbury traía al mundo A Storm in Heaven.

Visto lo visto, es día de celebración, y os traemos 20 canciones míticas del grupo de Wigan, recorriendo toda su discografía, que terminara 10 años vista con Forth.

El aire psicodélico de la banda empezaría ya desde el principio con Star Sail, pero el verdadero momento de eclosión y salto a la fama lo darían con la segunda canción de ese debut celestial. Slide Away les pondría como número uno en las listas, haciéndoles un hueco en la edición de Lollapalooza de 1994.

A este gran comienzo solo podía seguirle una estela que irradiara magnificencia, así fue con A Northern Soul. Al principio críticas no del todo embriagadoras asaltaron a Ashcroft y compañía, sin embargo, años después se convirtió en un clásico.

Obviamente, no podíamos olvidarnos del año 1997, y el nuevo petardazo de The Verve, Urban Hymns veía la luz de la mano de Bitter Sweet Symphony o Lucky Man, entre otras, auténticos himnos que no han pasado de moda.

Tras un nuevo hiatus la banda se reuniría en 2007, mostrando lo acontecido en esos meses en 2008, con Forth, último disco de la banda hasta el momento. ¿Es posible una nueva reunión de la banda? Nunca se sabe, depende de Richard Ashcroft, McCabe y el resto.

Mientras tanto, disfrutemos juntos del día de la música, del comienzo del verano y de The Verve.