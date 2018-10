Listas Crazyminds – Vuelta al trabajo

Volver al trabajo tras un puente es un suplicio. Lo sabemos. Contamos con ello. Es lunes, tu jefe te pide cosas que ni recuerdas, el día pasa despacio. No tenías nada en la nevera y no sabes qué comerás hoy. Te has dejado la cartera en casa. Pierdes el metro. Tu gato no te recibe al llegar a casa. Apenas hay luz en la calle y está nublado.

Sabemos por lo que estás pasando, [email protected]

Pero nosotros estamos para salvar este mal día. Volver de puente en mitad del otoño no tiene nada de malo si lo aderezas con buena música.

Por ello, desde nuestra bonita redacción hemos pensado una lista que te hará desconectar un poco del hastío que provocan estos malditos lunes. Así que abre esa botella de vino que estabas reservando para un momento especial y ponte a escuchar.

Nuestra lista para volver al trabajo con alegría

¿En qué hemos basado nuestros contenidos? Hemos buscado sonidos ténues y relajantes, de esos que te transportan a otro lugar. Hemos pensado en que un día malo lo tiene cualquiera y hemos elegido esas piezas que nos ayudan a desconectar. También buscábamos un efecto animador, así que no estamos hablando de esa clásica lista de temas bucólicos.

Hemos apostado por canciones de The XX, Air, Rhye, Sufjan Stevens, Kings of Convenience. Por supuesto, también tenemos presencia nacional con bandas como Morgan, Presumido o Rufus T. Firefly. 55 canciones llenas de encanto para que el lunes sea menos lunes.

También nos gustaría saber vuestra opinión, ¿Cuáles son tus canciones para estos momentos tan incómodos?

¿[email protected] para volver al trabajo?

Esperamos haber conseguido el objetivo y que te sientas mucho mejor, estimado lector. Somos conscientes del efecto senador de la música. Nada mejor que dar al play y dejar fluir los sentimientos positivos. Ya sabes, guárdala en favoritos y recuerda que los días tienen 24 horas, no puede pasar nada malo más allá del tope.