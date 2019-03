Listas Crazyminds – Mujeres Emergentes

Mujeres en la música. Si algo hay claro es que el Día de la Mujer son todos los días, porque nosotras movemos el mundo, porque si paramos el mundo se acaba.

Somos unas guerreras que pueden con todo, somos la luz que este mundo cada vez más sombrío necesita. No vamos a dejarnos pisotear y siempre vamos a estar al pie del cañón defendiendo nuestros derechos.

Son muchas las mujeres que trabajan en la música. Artistas y otros roles como fotográfas, ingenieras de sonido, periodistas, community managers, productoras, redactoras, tour managers, asistentes y muchos más puestos. Desde aquí queremos dar las gracias por su trabajo en un sector especialmente complicado.

Mujeres emergentes, nuestra selección

Por eso, aprovechando este día os dejamos con nuestra selección de canciones de mujeres artistas emergentes para que disfrutéis de este día tan importante con una buena playlist, porque estas artistas femeninas son un ejemplo y porque se acabó eso de pensar que la música ‘es cosa de hombres’. Aquí estamos para cambiarlo todo. Yes, we can.

Los días importantes siempre van acompañados de una buena banda sonora, y en CrazyMinds te lo ponemos fácil. Y además, queremos dar visibilidad a muchas mujeres cuyo infinito talento merece ser mostrado al mundo.

Y ahora….¡A disfrutar del girl power en todo su esplendor!