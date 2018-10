Listas Crazyminds – Lo Mejor de Septiembre 2018

Nuestras listas ya están aquí de vuelta. Con la llegada del otoño podemos hablar de muchos regresos, novedades. Discos que saldrán en breves, otros que verán la luz en un futuro.

Septiembre ha sido uno de los meses más productivos de 2018 y es que sin duda, el público está mucho más receptivo a lanzamientos.

Uno de los que dará que hablar es el de Jeff Tweedy. Líder de Wilco, una de las bandas de rock más queridas de las últimas décadas se decanta por una carrera en solitario para el último tercio del año. Esto no significa nada más que una aventura más del bueno de Jeff.

Motorama es otro de esos descubrimientos que merece la pena dedicarles un párrafo. No son muchas bandas las que vienen de Rusia, o al menos, les cuesta despegar a nivel internacional. Este Many Nights contiene muy buen material y nos ha costado elegir una, pero, confiamos en haberlo hecho bien. El disco es una maravilla, no dudéis en dedicarle un rato.

Y aunque es solo un EP, Mini Mansions nos tienen ganados. Tienen un estilo personal y han sabido beber de muchas tendencias y aprender de los grandes, aunque ellos tienen todo el rodaje del mundo por sí mismos. Midnight in Tokyo es solo una muestra de que hay bandas que aún tienen mucho que aportar.

Aquí no queda todo: tenemos desde el ansiado regreso discográfico de Paul McCartney a los primeros avances de Muse o Mumford and Sons. Aunque siempre preferimos que lo descubráis vosotros mismos.

Mucho indie nacional en nuestras listas

Nos alegra y mucho hablar de todas las novedades nacionales que hemos podido disfrutar a lo largo del mes de septiembre.

Veintiuno, La Habitación Roja, Hazte Lapón, Floridablanca, Kokoschka, Tórtel o La Casa Azul han publicado canciones que bien merecen ser destacadas. Otros que han vuelto con nuevo álbum son Tachenko, ganas les teníamos. Y esto no acaba: Detergente líquido, Full, Second o Shinova han regresado con nuevo material. Un mes maravilloso.

Muchas más cosas en nuestras listas

En la variedad está el gusto así que hemos abierto la veda a otros géneros menos habituales así como a nombres emergentes que darán que hablar en el futuro: Soran, Seafret o The Royal Flash son algunos de los ejemplos.

No nos enrollamos más, os dejamos descubriendo lo mejor que ha dejado el mes de septiembre, ¡A disfrutar!

