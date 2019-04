Listas Crazyminds – Lo Mejor de Marzo 2019

Listas llenas de amor para rellenar el mes de marzo. Así hemos conseguido conciliar con uno de los meses más austeros del año. Ahí, en el primer trimestre del año, trayecto frío y horas de luz.

Pero para la música ha resultado ser un gran mes. Muchos avances y lanzamientos, mucho de qué hablar.

Resulta incluso difícil destacar lo más reseñable porque recogemos grandes frutos. Algo que por supuesto ha conquistado nuestra redacción ha sido el primer avance de The National. Aunque recogimos opiniones de todo tipo, el buen sabor de boca está ahí.

Ha sido un mes muy loco: Interpol lanzando un EP, Idlewild y Feeder volviendo al panorama musical intentando recuperar sus carreras algo aparcadas. Y además, tenemos más hallazgos que contaros.

¿Y cómo no hablar del fenómeno de Billie Eilish? ¿O cuándo Solange lanzó un disco de madrugada? ¿Sabéis que Paul Auster tiene una hija cuyo talento musical es algo digno de mencionar? Búscalo en nuestra lista.

Doblete para Patrick Carney en nuestras listas

Si, marzo fue un mes bastante sorprendente. Muchos maldecíamos que The Black Keys estuvieran tan desaparecidos del mapa y parece que escucharon nuestras plegarias.

La primera sorpresa vino cuando Patrick Carney, batería del mítico dúo de Akron, Ohio se presentó como miembro de Sad Planets, banda de la cual sabremos mucho más en breves.

Y claro, nos quedamos un poco dudosos acerca del futuro de The Black Keys cuando boooom, se presentan con nuevo material y una gira bastante amplia que esperamos que toque España en algún momento.

Los niños de las series, buenos músicos

Está claro que hay quién nace con mucho talento. Siendo muy jóvenes, muchos actores cuyas caras comienzan a ser populares en estos últimos tiempos, también triunfan en la música.

Es el caso de Calpurnia, grupo de Finn Wolfhard. Con 16 años tiene las cosas muy claras y su música tiene un claro apunte a triunfar. El actor de Stranger Things tiene una voz especial y no duda ni un segundo en hacer alarde de ello.

Pero esto no queda aquí, Dylan Minnette, co protagonista de la conocida serie de Netflix 13 reasons why, dirige Wallows, cuyo disco merece nuestra atención y cuyo directo supera con creces al sufrido Clay Jensen.

Mucha presencia nacional en nuestras listas

Si algo nos hace sentirnos orgulloso es poder hablar de nuestro indie de aquí. Y este mes ha sido muy intenso y así os lo contamos.

Carolina Durante, Cala Vento, Rosalía, Anni B Sweet, Fuckaine, La Casa Azul, Las Chillers, Mujeres, Oso Leone o Siloé han dejado su huella en este mes que se fue.

No nos enrollamos más. Os dejamos nuestras listas y si te gusta, ¡suscríbete y comparte!

https://itunes.apple.com/es/playlist/listas-crazyminds-lo-mejor-de-marzo-201