Listas CrazyMinds – Lo Mejor de Agosto 2018

Seguimos como viene siendo habitual con nuestras listas. Aunque sabemos que el mes de agosto es un mes muy tranquilo, ha habido cosas muy reseñables. Sabemos que es un mes arriesgado para publicar nuevo material pero ciertas bandas han encontrado el momento ideal.

Una de ellas ha sido Death Cab for Cutie. Ben Gibbard y los suyos han regresado tras Kintsugi, que fue lanzado en 2015, y han vuelto acercándose a su sonido de nuevo. Parece que los momentos de cristus vividos hace unos años han quedado atrás y han vuelto a encontrarse a sí mismos, dejando temas muy buenos como éste Autumn Love.

Otro disco que ha salido para enamorarnos ha sido el de Big Red Machine. Esto no dice nada si no indicamos que detrás de esto está Justin Vernon y Aaron Dessner. No podemos dejar de alabar el talento de ambos y como siempre, el resultado es especialmente bueno.

No se ha detenido aquí: Bandas como The Kooks, Wild Nothing o Interpol han roto la estacionalidad y han publicado en el mes de agosto, sin miedo alguno.

Lo nacional en nuestras listas

Aquí si se nota que es agosto y muchas de las bandas están girando. No es que los estudios cierren pero sí es cierto que para el mercado nacional es algo más complicado hacerse un hueco en verano. Sabemos que septiembre con la vuelta al cole se llenará de buena música de cualquier rincón.

No obstante, hemos destacado el maravilloso nuevo trabajo de Alice Wonder porque bien lo vale.

Futuros discos en las listas

Otras bandas como Suede o Cat Power están a las puertas de lanzar nuevos trabajos. Los primeros lo harán el 21 de septiembre. La segunda para el día 5 de octubre. Como siempre, esperamos una recta final del año llena de buenas novedades.

No os entretenemos más, os dejamos con nuestras listas de Apple Music y Spotify para que disfrutéis en cualquier momento.

Escucha nuestra playlist en Apple Music:

Escucha nuestra playlist en Spotify: