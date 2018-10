La resaca indie del “Clásico”: Una manita y dos playlists

Volvemos a la resaca de un nuevo Clásico futbolístico. Aunque, a riesgo de ser ventajistas, ya sabíamos que algo iba a pasar con el Real Madrid desde que hemos visto confirmada la alineación titular. Y es que, como dirían Carolina Durante —quienes también nos hicieron una playlist bastante completa—, no entendemos que Odriozola no sea titular. Llámanos visionarios o unos Milli Vanilli de la vida.

Al caso. Ya que el partido ha terminado con un resultado tan abultado, hemos decidido acompañar esta dinámica pero a nuestra manera. Por ello mismo hemos hecho una playlist para el equipo ganador, el F.C. Barcelona, y para el goleado, el Real Madrid. Tampoco nos hemos querido extender en exceso porque sabemos que es domingo y que, en el caso del Real Madrid, tampoco es necesario ahondar en la herida. Para eso ya tenemos los programas de deportes —si es que los podemos llamar así— de esta semana y, probablemente, también de la siguiente.

F.C. Barcelona: Manos hacia arriba, esto es un partido

La playlist del equipo ganador debe estar a la altura y estar relacionada. Por ello mismo hemos optado por incluir la grandilocuente We Are The Champions de Queen, el tema mítico de la etapa de Pep Guardiola como es el Viva La Vida de Coldplay, varias canciones ya tradicionales en el mundillo futbolístico como Club Foot de Kasabian o Three Lions de Baddiel, Skinner & The Lightning Seeds; y también incorporamos otras obras que seguro que encajan durante la celebración blaugrana de bandas como Muse (Feeling Good), The Smashing Pumpkins (Today), Arctic Monkeys (I Want It All) o The White Stripes (Seven Nation Army). Y además…

Canción dedicada: Nuestra elección específica para un jugador, en este caso Luis Suarez, es The Man de The Killers.

Canción especial: Manos hacia arriba y saludos constantes. Pocas canciones concuerdan tanto como El Baile Del Gorila de Melody cuando le metes cinco goles a tu rival por excelencia.

Real Madrid: A cualquier otra parte excepto al Camp Nou

En el caso de la playlist del Real Madrid, su temática se encuentra bastante trabajada musicalmente y no hemos tenido demasiados problemas para encontrar canciones acorde. Tampoco vamos a negar que varias de ellas tengan doble intención y vayan dirigidas a Julen, principalmente porque es demasiado obvio. Eso sí, nosotros vamos a ir con más tacto que el que tendrían Mondo Insonoro —aquí su última publicación semanal bruta en CrazyMinds— y vamos a ser elegantes.

Nuestras elecciones se decantan por el mítico My Way de Frank Sinatra, The Sound Of Silence de Simon & Garfunkel, Go Your Own Way de Fleetwood Mac, Take Me Out de Franz Ferdinand, This House Is A Circus de Arctic Monkeys… y también optamos por lo nacional. Desde Vetusta Morla (Punto Sin Retorno) hasta Napoleón Solo (Adiós), pasando por La Casa Azul (Podría Ser Peor o El Momento), Viva Suecia (A Dónde Ir), Dorian (A Cualquier Otra Parte), Sidonie (El Incendio) o Izal (El Pozo).

Canción dedicada: Poco más que explicar que el nombre de la canción en sí, Should I Stay or Should I Go de The Clash. Apuntando fino.

Canción especial: Si queremos resumir cómo va el Real Madrid durante este temporada, La Deriva de Vetusta Morla es el tema idóneo. Y más después del partido de hoy.

Asistencias musicales: Dani Ortiz, Alfredo Ruiz, Alex García y Jon Koldo Salas