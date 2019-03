Fresh Minds #5: Holly Herndon, Solange, Mac DeMarco…

Estamos a punto de acabar el primer trimestre de este 2019, y aquí os traemos la quinta actualización del Fresh Minds, nuestra playlist de las mejores novedades musicales. Esta primera mitad de marzo ha sido rico de lanzamientos musicales, haciendo complicada la tarea de solamente escoger cuarenta canciones. Pero aquí os traemos nuestra selección.

Ha marcado el retorno de algunos artistas y bandas más que consagradas, como Solange, The Black Keys, Vampire Weekend o The National. También de otras que recientemente ya nos han mostrado pistas de lo que será su nuevo trabajo: Holly Herndon, Mac DeMarco, cupcakKe, King Gizzard & The Lizard Wizard, Tierra Whack, Jayda G…

También nos han llegado varias propuestas con un toque ecléctico que enriquecen aún más nuestra selección: Arthur Russell, Emel Mathlouthi o Sevdaliza. Por otra parte, también hemos escogido algunos artistas poco conocidos pero que serán las estrellas del mañana: Caracara, Casi & The Blind Harpist, Emily Reo, Grace Ives… Y la representación electrónica la traen Four Tet, Laurel Halo, Kindness y Prefuse 73.

Finalmente, las novedades más interesantes a nivel nacional las traen Carolina Durante, Anni B Sweet y Mueveloreina. Si os gusta lo que vais a escuchar, y estar siempre pendiente de las últimas novedades musicales, no dudéis en seguir la lista: ¡cada 15 días la renovamos con lo mejor del mercado!