22 canciones para 22 momentos con… Pantomima Full

Hoy, invitamos a elegir sus canciones para los 22 momentos habituales al dúo cómico Pantomima Full, que están en estos momentos de regreso con su “Girita, más madura” y que llegan con algunas elecciones sorprendentes, tanto que no hemos conseguido incorporar un total de 4 temas a la playlist… Aquí os lo dejamos…

Canción para un funeral

El muerto vivo de Peret. Aunque al final sí que esté muerto y no de parranda. Es bonito imaginárselo de fiesta.

Canción para poner de melodía de despertador

Ascenso Lento del iPhone. Disponible a partir de iOS 8, creemos, cuando metieron sonidos nuevos. No creemos haya canciones que te hagan saltar de la cama lleno de buen rollo. Hay que estar muy flipado para eso.

Canción para recibir a seres de otra galaxia

10 d E A T h b R E a s T ⚄ ⚄ de Bon Iver. El único tío que puede cantar con voz de robot sin que quede ridículo. Creemos que a los extraterrestres les podría molar.

Canción para Pedro Sánchez

Una mítica de Coldplay, imaginamos a Pedro gozándolo con el hit más anodino de Coldplay, sintiéndose indie, poniendo cara de “esto es música”.

Canción para un resacón

La noche de los muertos vivientes de Carolina Durante. Esos encuentros a las nueve de la mañana en los que otros van y tú vuelves son muy graciosos. Tú aún estás en el sábado y tu colega en el domingo.

Canción sadomasoquista para un mal día

Siéntelo de Javier Cárdenas. La grabación de este disco es el mayor acto de venirse arriba que recordamos. Escucharlo te recuerda que siempre hay alguien más ridículo que tú.

Canción para tu ex

La banda sonora de Interestellar de Hans Zimmer. Música instrumental. ¿Dónde está el mensaje? Ni puta idea. Toca investigar.

Canción para tu boda/arrejuntamiento

La boda de Astrud. Las bodas son horteras, rancias y pastelosas. Incluso las guays, las que no son “la típica boda”. Que alguien cante “No os caséis, vámonos a tomar algo” y nos saque de ahí.

Canción de cuna

El Coco, popular. Cuando un niño cree que El Coco le comerá si no se duerme, duerme a placer.

Canción para perder la jodida cabeza

Tungala (El sapo) de Son Palenque. A nosotros nos pone muy locos. No decimos que le tenga que afectar igual a todo el mundo.

Canción para cerrar los ojos

Take Me Out de Franz Ferdinand. No querrás ver como la gente se sigue entusiasmando con este topicazo que ya cansaba al mes de haber salido.

Canción para saltar un poco más alto

Exit Music de Radiohead. Sería más bien para saltar DESDE un poco más alto. Y suicidarse.

Canción para ir a correr

Eye of the Tiger de Survivor. No se puede ser más hijo de puta que un runner que sale a correr con este topicazo de Rocky.

Canción para un día de playa

Da igual la que escojas. En el chiringuito va a haber housito. Salvo si es en Cádiz que igual te caen Niña Pastori y Chambao. Déjate llevar.

La jodida mejor canción de amor

Fotografía de Juanes Feat. Nelly Furtado. Reivindicamos desde aquí que se produzcan este tipo de duetos más a menudo. Que la comparación con Pimpinela no nos eche para atrás.

Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Mercadona de Mercadona. Es odiosa, pero como se pega esa mierda. Razón suficiente para no ir.

Canción más rara que hayas escuchado

La Puerta de Alcalá de Ana Belén. Una canción dedicada a una rotonda que se ve desde lejos. Ni siquiera van hasta ella en la canción. Con verla ahí de fondo ya les da para inspirarse.

Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Opinión de mierda de Los Punsetes. En realidad cualquiera de Los Punsetes, estamos muy a tope con sus mensajes.

Canción para una cápsula del tiempo

Cheque al Portamor (con videoclip incluido) de Melendi. Esperamos que en el futuro esto ya esté penado y que tenga carácter retroactivo.

Canción para una manifestación

“Lo llaman democracia y no lo es” (Artista: El pueblo) Estamos a favor de sus proclamas, pero hay un punto ingenuo en pensar que una buena rima va a hacer recapacitar a un gobierno. “¿Has oído esa rima, es en consonante? Tengo que dimitir”.

Canción de música clásica

Cualquiera del repertorio de James Rhodes, una de Bach. James descubrió la música clásica a la gente sin frac, que menos que dejarle elegir a él el tema.

Canción para las 5 de la mañana

Ojos de conejo de Joe Crepúsculo. Creemos que esa canción fue compuesta en un after. Tampoco nos imaginamos a Crepúsculo en un Café & Té.

Un saludo final para los lectores…

En realidad no somos tan específicos, podemos escuchar la canción de un día de playa un día de lluvia y la de cerrar los ojos con los ojos abiertos. Esperamos que vosotros también, si no, menudos INTENSOS.

Escucha la playlist de Pantomima Full aquí: