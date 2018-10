22 Canciones Para 22 Momentos Con… Miguel Iglesias y Los Carnales

Hace ya unas semanas que pudimos disfrutar del disco debut de Miguel Iglesias y Los Carnales, un trabajo con buenas dosis de rock entre lo acústico y lo electrizante con el cual viajar con la ventanilla bajada por carreteras infinitas. Ahora le hemos invitado a participar en nuestra sección 22 canciones para 22 momentos, y este es el resultado…

Canción para un funeral

Always look on the bright side of Life de los Monty Python. Para quitarle algo de hierro al asunto.

Canción para poner de melodía de despertador

I got you babe de Sony and Cher. Es la canción que suena en la radio en El Día de la Marmota.

Canción para recibir a seres de otra galaxia

Americanos, os recibimos con alegría, de Bienvenido Mr. Marshall. Porque así, si nos aniquilan, será bien merecido.

Canción para Pedro Sánchez

Happy birthday Mr. President, cantada por Marilyn Monroe. Porque el tío no sé si será buen presidente, pero guapo es un rato.

Canción para un resacón

Ooh la la, de los Faces. porque ojalá hubiera sabido lo que sé ahora cuando era más joven. O ayer por la noche, valga el caso.

Canción sadomasoquista para un mal día

Without You, de Harry Nilson. Porque es la banda sonora perfecta para cualquier depresión.

Canción para tu ex

I Should Have Known Better, de los Beatles. Porque si lo sé no vengo.

Canción para tu boda/arrejuntamiento

I Need You, de America. Porque no hay canción de amor más bonita que ésta.

Canción de cuna

La que le canta la mamá de Dumbo a su hijo cuando lo está acunando con la trompa a través de las rejas. Porque si el niño no se duerme, a unas malas termináis los dos llorando, que nunca viene mal.

Canción para perder la jodida cabeza

She’s not there de The Zombies Porque el solo de percusión del final te da para volverte loco un par de veces.

Canción para cerrar los ojos

California Dreamin, cantada por José Feliciano. Porque esa voz es un regalo del cielo.

Canción para saltar un poco más alto

Jump, de Van Halen. Porque el título ya lo deja lo bastante claro.

Canción para ir a correr

Run Like Hell, de Pink Floyd. Porque, aunque lo mejor sea rendirse ante la nada como buen nihilista, mejor hacerlo corriendo.

Canción para un día de playa

Good Vibrations, de los Beach Boys. Porque ya que te pones playero, por lo menos que sea con clase.

La jodida mejor canción de amor

She’s Always a Woman, de Billy Joel. Porque el amor consiste en adorar los defectos del otro, y esta canción no se deja ni uno.

Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Ave María, de Bisbal. En realidad no la odio, pero me recuerda a aquel baile del colegio en el que la niña que me gustaba se puso a bailarla con el niño que me pegaba. Maldita infancia.

Canción más rara que hayas escuchado

Forever Dolphin Love, de Conan Mocasin. Porque el videoclip tampoco ayuda.

Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Bridge Over Troubled Water, de Paul Simon. En realidad, cualquiera de Paul Simon. Qué cabrón.

Canción para una cápsula del tiempo

Bohemian Rhapsody de Queen. Porque así nuestros descendientes creerán que éramos la hostia en vinagre.

Canción para una manifestación

«Nos manifestaremos como hicimos ayer, la fábrica es suya pero nuestro el poder», de Lisa Simpson. Porque basta oírla una vez y entrarte ganas de encender una hoguera.

Canción de música clásica

Adagio para cuerdas, brillantemente arreglado por Samuel Barber. Porque me recuerda a El Hombre Elefante, brillantemente interpretado por John Hurt, o al final de Platoon, brillantemente dirigida por Oliver Stone. Todo ello me recuerda al arroz Brillante, que al igual que la música clásica, no se pega.

Canción para las 5 de la mañana

Harvest Moon, de Neil Young. Porque esta canción sólo puede escucharse de noche y cuando todos duermen.

Un saludo final para los lectores…

Pido disculpas de antemano por la sarta de sinsentidos que acabas de leer. Soy músico, no columnista, ¿vale?

Escucha la playlist de Miguel Iglesias aquí: