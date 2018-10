22 Canciones Para 22 Momentos Con Carolina Durante

Arrancamos…

Harness Your Hopes de Pavement. Empieza tranquilita y luego se anima, perfecta para salir de la cama.

Scrambled Eggs de Scott & Charlenes Wedding. Depresión y nostalgia, deme dos tazas: “my life was so different when i knew you…”

Automatic Stop de The Strokes. “They got a different view, it’s you… NO” tanatanatanatanatana!!! No sé si he sido claro.

Take Me Out de Franz Ferdinand, Seven Nation Army de The White Stripes o Come As You Are de Nirvana. … Hostia puta que no vuelvan a sonar nunca más.