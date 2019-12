Tomavistas 2020 crece con 10 nuevos nombres

Tomavistas 2020 vuelve a la carga desvelando 10 nuevos protagonistas del cartel de su sexta edición: nada más y nada menos que los míticos León Benavente, El Columpio Asesino, Boy Pablo, Austra, Mikal Cronin, Biznaga, Sen Senra, Las Ligas Menores, Chaqueta de Chándal y Side Chick. Un anuncio que se suma al inmejorable cartel de la sexta edición del festival madrileño, que llenará de música la capital durante tres días de conciertos que podremos disfrutar en el Parque Enrique Tierno Galván del 21 al 23 de mayo, adelantando la primera jornada al jueves 21 en sesión de tarde. Se trata de un nuevo formato para esta imprescindible cita que en su edición 2019 logró acoger a 16.000 personas, y que con su personal forma de hacer las cosas suma cada año más y más adeptos a la #FamiliaTomavistas. El precio reducido de los abonos se mantendrá hasta el próximo miércoles 11 de diciembre. ¿Aún no tienes el tuyo? Nuevos artistas confirmados LEÓN BENAVENTE Nacieron en 2012 de la unión de algunos músicos veteranos del panorama nacional; Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú empezaban un camino que tras ‘León Benavente’ (2013) y ‘2’ (2016) les ha llevado en 2019 a publicar su tercer disco en una continua huida hacia adelante que les ha llevado a convertirse en apenas 6 años en uno de los grupos más relevantes del panorama musical nacional, tarea sólo destinada a unos pocos.‘Vamos a Volvernos Locos’ es muy probable que sea el disco más atinado, jugoso y apasionante de 2019 y así lo está recibiendo la prensa y el público de manera casi litúrgica y contundente como ha pasado en Madrid donde en dos fechas congregaron a más de 4.000 personas con todas las entradas vendidas un mes antes de su celebración. EL COLUMPIO ASESINO Los navarros regresan tras cinco años de relativo silencio. Surgida a finales de los años noventa en Pamplona, es una de las bandas más importantes e influyentes del pop alternativo nacional. Muchos son los estilos que arden en su caldera. La electrónica adquiere cada vez más protagonismo, sobre unas bases que van del kraut menos ortodoxo al pop más elegante y ensoñador. El Columpio Asesino vuelve a los escenarios con un inesperado giro de sonido: el grupo muestra su cara más pop, sin perder su esencia entre lo bello y lo siniestro. El imperdible dorado vuelve para deslumbrarnos con unos sonidos más potentes y luminosos que nunca. Algo que se ha demostrado con sus dos primeros singles adelanto ‘Huir’ y ‘Preparada’, donde Cristina toma el protagonismo arropada por una amalgama de sonidos ochenteros pero futuristas y muy bailables, con los que prometen ser uno de los mejores directos de 2020. La banda ha visitado Tomavistas ya en 2 ocasiones (2014 y 2018) y volverá al Tierno Galván en su próxima edición para presentar su nuevo disco. BOY PABLO Con Boy Pablo (banda liderada por Nicolás Pablo Muñoz, noruego de origen chileno) nos pasó una cosa muy especial. En el verano de 2017 y siguiendo la estela de Beach Fossils (a los que queríamos contratar para Tomavistas 2018 de manera enfermiza) viajamos a Oslo para verles y nos fijamos en los teloneros, Boy Pablo. Pop desenfadado a lo Orange Juice, The Lightning Seeds, The Field Mice, el catálogo de Sarah Records en aluvión o los efluvios del movimiento C-86, pero con ese maravilloso tino compositivo escandinavo donde además notabas que detrás había mucho más y que se emparentaban con bandas del momento como Mac DeMarco y los citados Beach Fossils. Un año después, todo el mundo hablaba de ellos, Primavera Sound los mostraba en Madrid (donde triunfaron en la sala Barceló) en Primavera Club y posteriormente en el festival y el grupo tenía por ejemplo, 46 millones de reproducciones en Spotify o 25 millones de visualizaciones en YouTube de la canción y el video de ‘Everytime’, y todo el follón con apenas algunos singles (los más recientes muy orientados a la electrónica y a la pista de baile) y 2 Eps publicados. AUSTRA Los canadienses Austra llevan una década — desde 2009 — funcionando como mejor referente internacional del electro-pop arty “a lo Kate Bush”. Entre lo sintético y lo gótico, con el punto justo de new wave británica ochentera para evocar a grupos como Japan o Soft Cell pero sin pasarse de retro. Al frente, la vocalista Katie Stelmanis, un icono LGTB, poseedora de una voz espectacular, de educación operística, que insufla drama y épica a la trama instrumental, cada vez más orientada a la electrónica. En abril de 2020, publicarán su cuarto disco (previo lanzamiento de singles) que saldrá en el sello Domino y nosotros que hemos tenido la ocasión de escucharlo os decimos que será su obra cumbre y su actuación en Tomavistas será uno de los puntos más álgidos de la historia del festival. MIKAL CRONIN Mikal Cronin está de vuelta tras un parón compositivo de cuatro años. El artista vuelve con un disco titulado ‘Seeker’ que publicó hace unas semanas y en él encontramos a un Mikal algo cambiado, en el que asegura haber tratado de renacer en su vida personal. Una composición en solitario en una cabaña en los bosques de Idyllwild un pequeño pueblo en el Norte de California que tuvo que abandonar por un incendio que metafóricamente anunciaba ese morir y renacer que tanto necesitaba para luego llevarlo al consenso posterior con toda su banda en el estudio, dando como resultado una nueva formulación musical muy íntima y enérgica, que como el comenta, tiene algo de inspiración en el ‘White Album’ de los Beatles. En su discografía, además de su debut junto a Ty Segall y su reciente publicación, hay dos discos más —todos en el sello Merge—: “MCII” (2013), “MCIII” (2015) que marcan una evolución y una colección de canciones imprescindibles que marcan una de las trayectorias más sugerentes de los artistas de su generación. Para 2020, Mikal retoma las actuaciones en directo y le llevará a tocar en Tomavistas en su mejor momento, teniendo en cuenta además que no toca en Madrid desde 2013. BIZNAGA Aparecieron durante el año 2012 y en 2014 sacaron su primer disco largo, ‘Centro Dramático Nacional’, ejercicio de acelerado y cenizo folklore electrificado, que se coló en los primeros puestos de todas las listas con lo mejor de aquel excitante curso. Después de eso, se recorrieron todo el país, llevando su arte allí dónde supieron apreciarlo. Entonces llegó 2017 y sacaron ‘Sentido del Espectáculo’ con un sello norteamericano (Slovenly Recordings), y volvió a repetirse el éxito: audiencias más numerosas, al otro lado del charco también, y un eco mayor en los medios especializados. Así hasta hoy, que es casi 2020 y está a punto de publicarse su tercer disco que promete ser su momento definitivo. En Tomavistas presentarán en exclusiva en Madrid su nuevo trabajo y veremos lo que pasa después. SEN SENRA Si aún no conoces a Sen Senra estás de suerte, porque estás a punto de descubrir a uno de los grandes talentos de 2019. Cuando Christian Senra nació en Vigo, hace tan solo 23 años, poco tardó en descubrir que su vida siempre estaría ligada a la música: primero liderando Demonhigh, una de las bandas primigenias del garaje gallego, y luego con su proyecto personal que le ha traído hasta aquí. Sen Senra ha llegado para rematar, para confirmarse, y para reivindicar un puesto que le pertenece: pocas veces habíamos escuchado canciones tan cuidadas, perfeccionistas, cambiantes (entre lo urbano, el pop, y la electrónica), y con unas letras tan personales y trabajadas. Este es el año de Senra, y lo va a demostrar con un disco co-producido junto a Anxo Ferreira de Novedades Carminha. LAS LIGAS MENORES Las Ligas Menores nace el 16 de agosto de 2011 en Buenos Aires. En 2012, se unen al sello independiente Discos Laptra (El Mató a un Policía Motorizado, Bestia Bebé y 107 Faunos, entre otros) y editan un EP de seis temas llamado ‘El Disco Suplente’. En junio del 2014 presentan su primer LP homónimo, en 2018 el segundo de título ‘Fuego Artificial’ y en 2020 publicarán su tercer y esperado nuevo trabajo. El sonido del grupo se caracteriza por sus melodías, y por tomar como influencia bandas alternativas de las últimas tres décadas como Weezer, Guided by Voices, Galaxie 500, Pavement, etc., además de numerosas bandas de la escena independiente argentina. Las Ligas Menores está integrada por Anabella Cartolano (voz y guitarra), Pablo Kemper (voz y guitarra), Maria Zamtlejfer (bajo y voz), Nina Carrara (teclados) y Micaela Garcia (bateria). CHAQUETA DE CHÁNDAL Chaqueta de Chándal han aparecido desde Barcelona con una fuerza arrolladora con un disco titulado ‘Gimnasia Menor’. Su inclasificable mezcla de estilos y ácidas letras han encontrado el beneplácito de toda la prensa de nuestro país, que se ha rendido de una manera abrumadora ante su impacto sonoro, hablando de ellos como el grupo revelación de 2019 y se dice pronto, porque 2019 ha tenido una cosecha bastante importante en ese sentido. Humor descarnado, cara dura, sonidos trepidantes, psicodelia y punk que ya atesora sold outs en Barcelona y Madrid en un abrir y cerrar de ojos. De ahí directos a Tomavistas por méritos propios, la liada va a ser monumental. SIDE CHICK Una cantautora norteamericana que solía tocar folk acústico, una multiinstrumentista catalana fan de Prince y un batería rock de Venezuela deslizan a la derecha en una app para ligar y, de repente, están tocando en una banda. Esta es la historia de Side Chick, un trío de high energy garage glam integrado por Maïa Vidal (artista indie pop norteamericana reconocida en toda Europa), Eduardo Benatar (batería venezolano miembro de la banda Luz Verde, nominados al Latin Grammy en 2014) y Scarlett (una joven compositora y productora barcelonesa). Pese a las diferencias de edad, nacionalidad y recorrido musical, la química sonora de Side Chick es indudable. Bajos pulsantes, guitarras poderosas y teclados agridulces se funden con unas voces cuyas armonías se mueven entre la seducción, lo angelical y lo trastornado, mientras la batería retumba ritmos siempre bailables. Con su sonido contagioso y su tremenda actitud sobre el escenario, Side Chick representan la purpurina de los 80 y la irreverencia de los 90. Y las hacen suyas en un tremendo ejercicio de sabiduría pop. Hace unas semanas publicaban su homónimo disco de debut y tocaban en el Monkey Week, en el escenario Tomavistas, donde quedamos prendados ante tanto talento. Por eso, este trío no puede faltar en nuestra cita en Mayo.