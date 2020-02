FIB 2020 crece con nueve incorporaciones al cartel

Two Door Cinema Club, The Neighbourhood, Local Natives, Tom Walker, Boys Noize, The Parrots, The Academic, Aitch y Amatria son los nombres que hoy se incorporan a la programación del FIB 2020, primera edición desde su cambio de dueños.

Hasta el momento, el festival levantino había anunciado nombres como Liam Gallagher, Khalid, Vampire Weekend, Foals, The Lumineers, Steve Aoki, The Kooks, The Hives, Manel o Crystal Fighters, quiénes se darán cita entre los días 16 y 19 de julio en la localidad castellonense.

Los abonos ya están a la venta a través de la web oficial del festival.