El Azkena Rock Festival ha puesto punto y final a su programación para la edición de 2020. Black Mountain encabezan una lista de once nuevas actuaciones, entre ellas las que tendrán cabida en el ya habitual escenario Trashville.

Al decimonoveno Azkena Rock, que cuenta un año más con veteranas leyendas del rock en su parte noble (John Fogerty, Patti Smith, Brian Wilson o Suzi Quatro), se suman tres propuestas. Destaca la incorporación de Black Mountain, que vuelven al festival con su quinto disco de estudio bajo el brazo, Destroyer (Jagjaguwar, 2019). La banda canadiense se ha erigido en los últimos años como uno de los proyectos de rock psicodélico más en forma gracias a trabajos como el autoproducido IV de 2016.

Además, la programación del Azkena Rock Festival rebaja su media de edad con la llegada de dos formaciones jóvenes: la herencia emo/hardcore de los franceses Lysistrata y el pundonor desértico de los donostiarras Liher. Los tres nombres actuarán el sábado. Por otro lado, por “motivos logísticos“, la organización ha anunciado que los conciertos de L7 y The Adicts cambian de fecha. Las primeras estarán el viernes y los segundos el sábado.

Por último, el festival ha dado a conocer todo el programa del Trashville para 2020. Un espacio en el que confluyen “el punk, el psychobilly y los sonidos más crudos y sucios“. Kilingonz, Crazy Dolls & The Bollocks, James Leg y La Perra Blanco pasarán por este escenario el viernes, y Oh! Gunquit, The Fly and His One Man Garbage, Suicide Generation y Das Clamps harán lo propio el sábado. Cada jornada cerrarán la carpa sesiones de Alex DBDB, Runaway Lovers, Cheries DJs o del grupo gallego Bala.

Con estas bandas, el evento vitoriano que tendrá lugar los días 19 y 20 de junio en Mendizabala cierra su cartel a la espera de las propuestas que se verán en la plaza Virgen Blanca y de los grupos ganadores del concurso ARF Rock Party. Las semifinales del certamen se podrán ver en diferentes ciudades a lo largo de marzo.