Bilbao BBK Live anuncia programación por días con novedades en el cartel

Bilbao BBK Live desvela hoy su programación por días e incorpora nuevos nombres a los ya anunciados hace escasas semanas para sumar un total de 37 artistas y bandas que se darán cita en el mes de julio en la capital vizcaína. Siguiendo la tónica de lo ya anunciado, las nuevas confirmaciones suben la apuesta del festival por la diversidad con un cartel que destaca tanto por la variedad de estilos que propone, como por la calidad de los nombres elegidos para plasmarla.

Buena muestra de esta calidad es FKA twigs, que ha firmado este 2019 uno de los discos más notables del año y, según gran parte de la crítica, también de la década. El brillante ‘Magdalene‘ es una obra de tal magnitud que algunos de los nombres insignes que firman su soberbia producción, véanse Nicolas Jaar o Skrillex, parecen empequeñecer frente al talento de la compositora.

Bomba Estéreo es otro de los nombres jugosos que se anuncian hoy. En un cartel con una cuidada muestra de sonidos latinos no podía faltar la propuesta de los colombianos, que han hecho de su irresistible mezcla de electrónica y cumbia todo un referente de estilo.

Cartel por días

JUEVES 9 DE JULIO

KENDRICK LAMAR · CARIBOU · THE RAPTURE · ACID ARAB Live · ionalee/iamamiwohami · LA BIEN QUERIDA · PERFUME GENIUS · CHAI · ERIK URANO · STELLA DONNELLY · THE MURDER CAPITAL · XABI BANDINI

La primera de las jornadas de este Bilbao BBK Live podría ser memorable ya solo por la presencia de Kendrick Lamar. Además de ser la única oportunidad de verle en nuestro país, la expectativa de que llegue a Kobetamendi con material nuevo parece cada vez más plausible. Si hacen falta más motivos, será también la noche de volver a ver reunidos a The Rapture y descubrir en directo el nuevo disco de Caribou. Además, tres nombres se suman hoy a esta jornada. Para empezar, Perfume Genius, que tras el éxito del que es hasta ahora su último álbum, ‘No shape‘, prepara un nuevo disco -que en su caso equivale a un cambio de piel- con el que sorprendernos. También desplegará sus poderes el jueves La Bien Querida, que en ‘Brujería‘, propone un repertorio de canciones -o hechizos- que son una muestra más de la versatilidad de Ana Fernández Villaverde para picar de referencias dispares aquí y allá y hacerlo siempre bien y sonando a ella misma. Junto a ella, la australiana Stella Donnelly nos regaló el tema que mejor ha retratado el tan de actualidad y -por desgracia- necesario movimiento #metoo. Su ‘Boys will be boys‘, elevado a la categoría arma pop no es más que la primera muestra de que su debut, ‘Beware of the dogs’, nos ha puesto sobre la pista de una artista cuyo crecimiento se promete exponencial. También nueva incorporación para esta jornada, Xabi Bandini, ex-cantante y compositor de Kerobia, nos trae el electro-pop directo y energético de ‘BIBA!’

VIERNES 10 DE JULIO

THE KILLERS · BOMBA ESTÉREO · SUPERGRASS · LEÓN BENAVENTE · TOMMY CASH WHITNEY · CALIFATO ¾ · CARIÑO · DORA · HINDS · INHALER · KELLY LEE OWENS · OMAGO



La noche del viernes trae como plato fuerte la presentación en directo del nuevo trabajo de The Killers, pero probablemente no serán los únicos que alardearán de potencia en el escenario. Los reunidos Supergrass y su colección de hits noventeros, o la apisonadora de León Benavente seguro que tienen que algo que decir a ese respecto. Potencia, pero en su caso poética, la de Whitney, la de Omago o la de la debutante Dora. Poesía, pero arrebatadora y furiosa, la de las rimas de Tommy Cash. Y se suman a esta jornada los irlandeses Inhaler, una de las novedades más jugosas que nos ha dejado este 2019. Preparan su primera visita a nuestro país y no hemos querido dejar pasar la ocasión de que el gran público los descubra subiéndolos al escenario de Kobetamendi.

SÁBADO 11 DE JULIO

PET SHOP BOYS · BAD BUNNY · FKA twigs · FOUR TET · EL COLUMPIO ASESINO · SLOWTHAI · TINARIWEN · YVES TUMOR · KAYDY CAIN presenta SALSA DURA · TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO · MARÍA JOSÉ LLERGO · CHICO BLANCO · YANA ZAFIRO



Una noche en la que suenen en directo los hits de Pet Shop Boys no puede terminar mal de ninguna manera, pero además para el sábado reservamos algunos de los conciertos más esperados del festival, por ejemplo, el de Bad Bunny. El puertorriqueño está trascendiendo la etiqueta de música latina para convertirse en un referente internacional, hasta el punto de que medios sajones del prestigio de Pitchfork, que tradicionalmente no han prestado demasiado atención a trabajos en lengua hispana, están destacando su disco entre los mejores del año -concretamente, en una sexta posición- alzándolo por delante de gigantes como Beyoncé, Bon Iver o Vampire Weekend, e incluso del fenómeno del año, Billie Eilish. Precisamente, una de las pocas que le adelanta en esa lista, será su compañera de cartel la misma noche: FKA twigs. Descubrir cómo la arrebatadora Tahliah Barnett lleva al directo la emoción que transmiten las canciones de ‘Magdalene‘ será sin duda uno de las experiencias más sugerentes de este Bilbao BBK Live.

La jornada contará también con una nutrida presencia de artistas estatales. El Columpio Asesino, confirmaba ayer el lanzamiento en febrero del que será su nuevo álbum, así que esta será una de las primeras ocasiones de escucharlo en directo. Igualmente Triángulo de Amor Bizarro, nueva incorporación al cartel que se anuncia hoy, vendrán con material recién salido del horno. Acostumbrados como nos tienen a llevárselo todo de calle con cada nuevo álbum -ahí está la interminable ristra de premios de su última entrega, ‘Salve Discordia‘- no dudamos de que el lanzamiento va a ser uno de los acontecimientos de 2020 en España y América Latina. Y como cada noche ha de tener su parte de descubrimiento, recomendamos no perderse otro nombre que conocemos hoy, el de María José Llergo. Su primer álbum aún no ha visto la luz, pero los singles que nos ha dejado escuchar nos han mostrado una de las voces más estimulantes del flamenco de vanguardia.

A falta de desvelar la programación de Basoa y Lasai, los escenarios más electrónicos, aún hay muchas sorpresas para la 15º edición del Bilbao BBK Live, que tendrá lugar en Kobetamendi, Bilbao, los días 9, 10 y 11 de julio de 2020.

Como en años anteriores, contaremos también con una ubicación privilegiada para el camping en la cima del Monte Arraiz, ideal para los amantes de la naturaleza que esos días acuden al festival desde fuera de Bilbao. Para facilitar la experiencia, desde la web del festival se ofrece la posibilidad de acceder a viajes organizados. Tanto los bonos, que se pueden pagar a plazos, como las entradas de día están ya a la venta.

Venta de entradas

Entradas:

Bono: 140€ + gastos

Bono + Camping: 158€ +gastos

Entrada de día: 60€ + gastos

Venta:

bilbaobbklive.com

Descuento Kutxabank de 16€ aplicable a los primeros 1.000 primeros bonos y de 10€ a las 200 primeras entradas de día, a un máximo de 1 bono o 1 entrada por tarjeta. El descuento es aplicable al precio en vigor en el momento de la compra. Disponible en cajeros multiservicio Kutxabank y en www.kutxabank.es