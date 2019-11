Belle and Sebastian, confirmados para el VIDA 2020

Después de anunciar a Parcels como primeros cabezas de cartel del VIDA 2020, hoy es el turno de Belle and Sebastian.

La banda de indiepop de siete miembros originaria de Glasgow (Escocia) es mundialmente conocida por hacer sonar con solidez melodías preciosas y delicadas. Temas ya míticos como The Boy with the Arab Strap y Another Sunny Day son claros ejemplos.

Liderada por el guitarrista y vocalista Stuart Murdoch, la formación nos deleita con un sonido majestuoso a la vez que intimista, que combina a partes iguales el folk-rock y el pop de los años sesenta.

Activos desde 1996 – año en el que publicaron sus dos primeros álbumes- con algún que otro paréntesis entremedias, en 2018 publicaron su último trabajo, How To Solve Our Human Problems (Parts 1-3), un ejemplo más de su singular y deliciosa visión de la música pop, de la cual podremos ser testigos en el VIDA 2020.