Azkena Rock 2020 anuncia a John Fogerty, Brian Wilson o Suzi Quatro, entre otros

Hoy se suman 16 nuevos nombres al cartel del Azkena Rock Festival, que celebrará su 19ª edición los días 19 y 20 de junio de 2020 en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz. Sería difícil nombrar a John Fogerty y no pensar en ‘Proud Mary’, ‘Born on the Bayou’ o ‘Who’ll stop the rain’. Al menos igual de difícil que explicar cómo la huella de Creedence Clearwater Revival, que estuvo en activo apenas siete años, permanece indeleble medio siglo después. Quizá la respuesta la dio el propio Fogerty en uno de los álbumes que publicó ya con su nombre bien entrado el siglo XX: ‘Wrote a song for everyone‘. Exactamente a eso se ha dedicado a lo largo de más de 50 años de carrera, a escribir canciones para todo el mundo. Y a cantarlas, claro. Por suerte para nosotros, el Azkena Rock Festival es uno de los lugares donde le gusta hacerlo, por eso le recibirán por segunda vez en su historia. Brian Wilson es el creador de algunas de las cimas de la música popular. Bien podríamos decir solo esto y pasar al siguiente párrafo porque, ¿qué vamos a contar del autor de Pet Sounds? Su reciente autobiografía, que sus editores españoles han titulado “Yo soy Brian Wilson… y tú no” nos reafirma en la idea de que no, mejor no intentaremos contar lo que todo el mundo sabe y nos iremos preparando ya para que todo esté listo en Mendizabala para recibir el Good Vibrations Tour, en el que Wilson estará respaldado por dos escuderos de lujo: Blondie Chaplin y Al Jardine, de The Beach Boys. Suzi Quatro estuvo antes que Joan Jett, antes que Chrissie Hynde, antes que Debbie Harry, antes incluso que Patti Smith, con quien compartirá cartel en la próxima edición del ARF. Está considerada como la primera rockstar femenina de la historia, lo que tiene un extra de mérito siendo su instrumento el (casi) siempre olvidado bajo. Sí, ella también estuvo antes que las dos Kim, Deal y Gordon. Poco comprendida en su época, rescatada dos décadas después por el movimiento riot y reivindicada este mismo año en el documental ‘Suzi Q’, de Liam Firmager, su importancia en la historia del rock es indiscutible no sólo por haber inspirado a varias generaciones de rockeras, sino por su perspicaz talento como compositora, instrumentista, actriz y poeta. El concierto que ofrecerá en Vitoria-Gasteiz, fecha única en nuestro país, será sin duda uno de esos de los que diremos “yo estuve allí”. Por cierto, si alguien se lo pregunta, y aunque la coincidencia sería maravillosa… no, no es la misma Susie Q de la canción de la Creedence. Incubus es otro de los platos fuertes de esta nueva tanda de confirmaciones. En la era de las plataformas de streaming nos hemos habituado a medir el impacto de la música en millones y cientos de millones de reproducciones. Muchas de las canciones de Incubus se encuentran en estos tramos, pero ninguna cifra nos va a producir tanto placer como revisitar su repertorio en directo, desde los éxitos con los que los conocimos, sobre todo a partir de los 90, hasta los de 8, publicado hace apenas dos años. En 2020, sólo se les podrá ver en ARF. Drive-by Truckers vuelve a a nuestro país 10 años después y lo hace con nuevo disco, ‘The Unravelling‘, que se publicará en el mes de enero. Referencia indiscutible del rock sureño norteamericano de este siglo, con sus últimos trabajos no hemos podido verlos en nuestro país. No tuvimos oportunidad de saber cómo descargaban en directo la rabia que expresa su ‘American Band‘ (2016), crudo retrato de unos Estados Unidos desquiciados y violentos en plena campaña por la presidencia de Donald Trump. ¿Qué traerá este nuevo disco tras cuatro años del magnate en la Casa Blanca? Ardemos en deseos de averiguarlo en directo. Desde Gran Bretaña llegan The Adicts. Una de las bandas más relevantes del punk británico -y sin duda la más longeva- que no solo sigue en activo prácticamente con la misma formación desde 1975, sino que además aterrizará en el ARF con un disco recién sacado del horno, ‘And it was so’. Han conservado todo este tiempo su particular puesta en escena, su estética inspirada en ‘La naranja mecánica’ de Kubrick y el magnetismo de su carismático frontman, Keith “Monkey” Warren se multiplica con cada grito de “Vive la Revolution!”. Un directo de The Adicts es de las experiencias más divertidas e inolvidables que se pueden vivir en un festival. Es difícil decir si lo que Shooter Jennings hace en el escenario lo aprendió en su Nashville natal o en la furgoneta de gira de sus padres, la leyenda del country Waylon Jennings y la cantante Jessi Colter, pero lo cierto es que en EE.UU. ocupa un lugar privilegiado en el género, casi a la altura de sus progenitores. Poco dado a prodigarse en Europa, su concierto en ARF será una ocasión excepcional de verle en directo. Con disco recién publicado llegarán Baroness, una de las grandes bandas de metal de la actualidad, de esas que son capaces de poner de acuerdo a crítica y público. Así ha sido con su nuevo trabajo, el soberbio Gold & Grey, grabado a las órdenes de Dave Fridmann (Mercury Rev, Flaming Lips). Será, además, la primera oportunidad para ver la aportación al directo de la banda de su nueva guitarrista, Gina Gleason. Robyn Hitchcock sí es un habitual de nuestros escenarios, lo que no es ya tan frecuente es escucharle en eléctrico y con una banda formada especialmente para la ocasión y bautizada como “Los Del Huevos Band”. Hablar de su música es hablar de rock, de postpunk, de psicodelia… Hablar de sus letras es hacerlo de humor, de surrealismo y de poesía. Y, aunque adora a Bob Dylan, sus canciones no pueden negar su ADN británico: puedes rastrear en ellas tanto el lirismo de Keats como el absurdo de los Monty Phyton. Desde el Reino Unido tendremos a The Wildhearts. El nombre le viene como anillo al dedo a su atribulada trayectoria, que les ha ganado el calificativo de banda de culto y que han reafirmado este año con un nuevo álbum, ‘Reinassance Man’, con el que arrasaron en su presentación en Madrid y que en 2020 les dará otra oportunidad de demostrar su impresionante forma en Azkena Rock Festival. DeWolff llevan en activo una década y han publicado media docena de álbumes, no fue hasta el año pasado cuando empezaron a ser conocidos. Quizá hayas oído hablar de esa banda holandesa que hace rock psicodélico y recuerda mucho a Led Zeppelin, ¿verdad? Por fin podemos verlos en el festival, tras su paso por tres salas españolas en el mes de febrero. Demoledor, enloquecido, sorprendente, apabullante… estos adjetivos y otros por el estilo abundan en las crónicas de los conciertos de Ray Collins’ Hot Club. Quizá porque los alemanes salen a tocar sin tregua y sin repertorio. O quizá porque, simplemente, son la más increíble swing band de Europa. Lo único seguro es que son garantía de espectáculo. En el apartado nacional destaca la que está siendo sin duda la banda del año, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Tras este nombre tan (cada vez menos) difícil de recordar se encuentra un combo que practica una eficaz mezcla de rock andaluz y psicodelia, con un directo que no se veía en nuestro país desde los años grandes del rock urbano. Junto a ellos, otra banda emergente, los irreverentes Petróleo, liderados por el cómico más punk del momento, Ignatius Farray, tan punk como el propio Azkena. Aún sin disco publicado se cuelan en el cartel los vascos Wicked Wizard, puro rock setentero que llegan con el aval de haber ganado el premio de rock Villa de Bilbao. Aún quedan bandas por confirmar y la tuya puede ser una de ellas: también se sumarán al line up las dos bandas ganadoras del concurso Rock Party. Ya se han inscrito más de 400 bandas y el plazo estará abierto hasta el 21 de este mes (más información aquí). Para cerrar el bloque nacional, una reunión de lujo, la de Tahúres Zurdos. La banda de la carismática Aurora Beltrán vuelve a los escenarios y en ARF lo hará con algún invitado especial para celebrar la ocasión. Estos nombres se suman a los ya previamente anunciados por Azkena Rock Festival: Patti Smith & Band, Social Distortion, Fu Manchu, L7, Reverend Horton Heat, Steepwater Band y The Faithless. El festival anuncia también que se pueden reservar plazas en la zona de acampada habilitada a tan sólo 5 minutos del festival; así como los viajes organizados en bus desde varias localidades. Los tickets están a la venta y disponibles a plazos en la web www.azkenarockfestival.com.