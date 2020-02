Fotografía: Alejandro García-Cantarero

La nueva década empieza con cierto tumulto, pero grupos como Real Estate vienen para demostrar que aún queda belleza en el mundo, aún podemos generar oasis de paz donde todo está bien. The Main Thing, su quinto álbum de estudio, trae la luz habitual que hemos encontrado en la discografía del grupo, pero también expande su sonido trayendo más juegos de dinámicas, más variedad en la instrumentación y más ganas de experimentación.

Real Estate corrían el peligro de volver a confeccionar un trabajo que sonara a ellos mismos. Como nos confiesan en la entrevista que mantuvimos con ellos, no tendría que suponer un problema, pero después de diez años de carrera sentían la necesidad de llegar más lejos, salir de su zona de confort. El resultado es un fantástico The Main Thing que saldrá el próximo 28 de febrero de la mano de Domino Records. Para quien escribe es su mejor trabajo hasta la fecha: dinámicas cuidadas, belleza en las composiciones, coqueteos con la electrónica, colchones de sintetizadores…

Hablamos con Martin Courtney IV y Alex Bleeker, vocalista/guitarra y bajista, para que nos den más detalles sobre su quinto trabajo de estudio, su composición y su carrera hasta la fecha.

En primer lugar enhorabuena por The Main Thing, lo he podido escuchar y me ha parecido fantástico. Sin embargo no sale hasta dentro de unas semanas, ¿cómo lo describiríais para alguien que aún no ha podido escucharlo?

Alex: Lo describiría como un paso hacia una nueva dirección donde hemos intentado hacer algo que nos importa. Un trabajo más dinámico y fresco, en el cual hemos introducido nuevos sonidos y músicos. Pero que aún así sigue sonando a Real Estate.

Martin: Al menos lo hemos intentado.

Alex: Es un buen punto de comienzo. Siempre que lanzamos un nuevo álbum pensamos que es nuestro mejor, pero esta vez realmente lo pensamos.

¿Por qué sentís que es vuestro mejor álbum hasta la fecha?

Alex: ¿Tú crees que es nuestro mejor álbum?

¡Yo creo que sí!

Alex: Oh, ¡qué guay! Es muy motivador.

Te podría dar mis motivos pero prefiero escuchar los vuestros…

Martin: No, no te preocupes. Creo que tampoco podemos decir que no nos hubiéramos volcado al máximo en nuestros discos anteriores, pero sí que fue un proyecto más largo en el cual nos vimos más inmersos como grupo. Hemos puesto mucho de nosotros en este trabajo. Se siente como que cuanto más tiempo le has dedicado, más satisfactorio resulta.

Alex: Nos sentíamos como en un punto de inflexión, y el contexto en el que se ha lanzado tiene mucho que ver. Es nuestro quinto álbum y, tampoco quiero decir que no nos hubiéramos volcado completamente en los anteriores, pero sí que entramos en una dinámica de lanzar un álbum -que, dejando de lado la modestia, nos quedan bastante bien-, nos vamos de gira, a la gente le mola, entramos otra vez a grabar…

Esta vez The Main Thing nace un poco de las opiniones que se volcaron en In Mind (2017), que no eran malas en absoluto, pero eran como “Oh, vale, otro disco de Real Estate. Muy bien”.

Martin: Es lo último que quieres escuchar (risas).

Alex: ¡Exacto! Prefiero que digan que es buenísimo o que es terrible. Esto nos hizo pensar que tal vez tendríamos que esforzarnos en que la gente no se sintiera así de nuevo.

Martin: También es que llevamos haciendo esto durante diez años y teníamos la sensación de que había que empezar de nuevo en cierta forma.

Alex: Si no haces eso corres el riesgo de hacer lo que siempre haces. Que no tiene que ser malo, pero hacerlo sin darte cuenta puede hacer que no saques lo mejor de ti. Es la primera vez que tenemos un objetivo a la hora de firmar un producto.





Si de vez en cuando no empiezas de nuevo, corres el riesgo de hacer lo que siempre haces

Algunas críticas que escucho sobre Real Estate -y sobre grupos como Beach Fossils o los primeros DIIV- es que vuestra música se siente como en un modo automático: punteos luminosos, guitarras con reverb… Creo que The Main Thing es vuestro mejor álbum porque no me he sentido así escuchándolo gracias a los juegos de dinámicas, los violines. Definitivamente habéis ido un paso más allá.

Martin: Era incómodo en cierta manera, tanto los sonidos como las decisiones a la hora de mezclar. Pensaba que…

Alex: …que esto no es lo que habitualmente solemos hacer.

Martin: Exacto, pensaba que esa no era la forma en la que tenía que sonar mi grupo. Lo cual es bueno en cierta manera. Me acabas de hacer pensar en que nuestro grupo había llegado a un punto en el cual parecía que tenía que sonar siempre de cierta manera y no tenía porqué.

Alex: Y puedes sonar de multitud formas dentro de un mismo disco y que se siga manteniendo la coherencia. No tienes que ir pensando “Wow, esta suena muy diferente a esta otra”. Siempre es una experiencia distinta cuando comparas tu disco con otro que te gusta. De hecho, a mis discos favoritos les pasa eso, que una canción suena diferente a cualquier otra pero terminan por funcionar juntas. En nuestro caso hay sonidos dentro de The Main Thing que no suenan a nada anterior dentro de la discografía de Real Estate. Y creo que mientras lo estábamos haciendo pensábamos en ello, pero cuando aparecía el pensamiento decíamos “¡Buena señal!”.

De hecho hay canciones como Sting que empieza con una batería electrónica y un piano muy rollo The Smiths.

Alex: Fíjate que esa canción la escribió el teclista del grupo y The Smiths es su grupo favorito.

A lo que iba: hay canciones con más electrónica, con más sintetizadores que se entremezclan con los ingredientes más clásicos de Real Estate y funcionan. Quería preguntaros acerca del proceso de composición, cómo habéis luchado con esa sensación que os hacía pensar que estabais haciendo algo totalmente distinto a Real Estate. Also a But, por ejemplo, tiene un rollo muy Beatles psicodélico…

Alex: Esa canción de hecho está escrita por Julian Lynch, nuestro guitarrista. Es la primera vez que escribe una canción para el grupo y suena a lo que hace él. Definitivamente no suena a Real Estate pero decidimos ponerla en el álbum para ver cómo reaccionaba la gente.

Martin: Incluso para nosotros, que hemos vivido con este álbum durante un año aproximadamente, creemos que esta canción es un momento cumbre de nuestra carrera y por eso decidimos ponerla a mitad del álbum, una piedra angular. Separa las caras del álbum. Creo que, de nuevo, esta canción responde a esa necesidad de traer nuevas ideas al disco.

Porque me imagino que en los discos anteriores la mayor parte de las canciones las escribías tú, ¿no?

Martin: Eso es. Si pones juntas todas las canciones, yo he sido quien ha compuesto la mayoría, pero no deja de ser un proceso de colaboración. Incluso las canciones que escribo yo… es un proceso complicado darlas al grupo y ver qué pasan con ellas.

¿Por qué decidisteis hacer Paper Cups el primer single del álbum? Además, quería preguntaros por el vídeo, porque me recuerda mucho a Five Nights At Freddy’s…

Martin: ¡No sé qué es y nos lo han dicho un par de veces!

*Le explicamos qué es este videojuego, dónde se puede jugar, y por qué se parece tanto la estética de su vídeo al videojuego*

Martin: Vale, ahora volviendo a la pregunta. Elegimos el tema como single porque destacaba mientras la estábamos grabando. Siempre nos ha pasado esto. La canción de Julian destacó y esta también, estábamos muy emocionados. La grabamos una vez pero no sentíamos que llegó a dónde queríamos y la grabamos de nuevo. Pusimos mucho esfuerzo en ella. Además, trajimos músicos y quedó muy bien.

Alex: Yo siempre tengo una sensación con los singles que lanzamos. Con los singles de presentación de los anteriores álbumes siempre sentía algo que me hacía decir “OK, esta es”. Era obvio para mí.

Martin: Y una vez que lo sabes, que tienes una canción que te hace vibrar… pues dices “¡Vamos a meter cuerdas que suena muy guay, vamos a meter coros!”. Además, nunca habíamos introducido una voz femenina en particular a lo largo de la historia de Real Estate, así que decidimos introducirla aquí. Era un experimento en cierta medida.

Tal vez haber tocado el disco al completo a lo largo de vuestra gira os hiciera ratificar que Paper Cups era la canción, ¿no?¿Qué opinó la gente de vuestro disco?

Martin: Hay otra canción de hecho, Happy Human, que tocábamos en directo pero no acabó en el disco. Esta canción gustó mucho a la gente y estoy seguro de que algún día aparecerá en un disco. La gente nos decía “Qué buena canción, qué bien lo habéis hecho” y nosotros dijimos “Bueno, no va para el disco” (risas).

Alex: No ha aparecido porque nos dimos cuenta que la podíamos hacer mejor. Creo que está guay que la gente piense “Wow, esta canción tan buena no aparece en el disco, ¿qué nos tendrán preparados?”.

Martin: Hicimos un par de shows donde tocamos todo el disco cuando ya estaba preparado y secuenciado. Era una forma de celebrar que ya estaba hecho, un agradecimiento a nuestros fans… Siempre es divertido tocar nuevas canciones. Además, es una forma de ir preparando a la gente para lo que se viene. Porque si estrenas un disco y después tocas las canciones… la gente se puede quedar muy pegada a la versión de estudio y tal vez, al principio, no estés preparado para entregar todo ese sonido en directo. Es un ensayo en cierta medida.

Hay sonidos dentro de The Main Thing que no suenan a nada anterior dentro de nuestra discografía

Me llama la atención que las cuerdas que habéis introducido y, en general, el tono del álbum me haga pensar en formaciones como Whitney. ¿Pensabais en esto mientras hacíais el disco?

Alex: Bueno, Whitney -que además, son amigos nuestros- tiran mucho de influencias del soul de los 70, así que nosotros estábamos quizá pensando en sus influencias, ¿tiene sentido? (risas).

Este es vuestro segundo disco sin Matt Mondanile. Quiero pensar que tal vez el ambiente estaba más turbio en In Mind en cuanto a composición, gira y demás. ¿Cómo está el panorama ahora en relación a The Main Thing?

Alex: Aunque suene feo, ahora todo va mejor. Mejor ambiente en el grupo, musicalmente salen composiciones más dinámicas… Estamos en un buen lugar ahora con Julian. En lo que respecta a lo musical, Julian ha estado en el grupo mucho más tiempo. Cuando se unió era una cosa más “estricta” en cierto sentido; nos preguntaba qué era lo que queríamos, influencias… Pero ahora es parte de la banda y nos ofrece aún más su capacidad de músico.

Martin: Es una cosa casi intangible. A Julian lo conocíamos de hace años ya, así que fue una decisión lógica introducirlo al grupo y no resultó para nada incómodo. Pero aún así toma tiempo desarrollar una conexión en un grupo. Por suerte lo hemos conseguido en la gira de los últimos años y en la composición. Este disco es, en definitiva, el esfuerzo común de cinco músicos. Nos sentimos más cómodos ahora, ha costado pero lo hemos conseguido.

Este es vuestro primer disco de la nueva década. Echando un vistazo atrás a vuestra carrera y a la década pasada, ¿echáis algo en falta? Y en relación a la nueva década, ¿qué esperáis de ella en relación a Real Estate?

Alex: Creo que empezamos de una forma muy fuerte. Es muy motivador que alguien como tú, que conoce nuestra obra, diga que este es nuestro mejor trabajo después de diez años de carrera. Si otra gente se siente así, estaré muy orgulloso de este logro porque creo que es muy difícil seguir haciendo buenos discos. Con suerte seguiremos haciendo discos buenos.

Martin: Es interesante para mí porque todo el proceso de composición, grabación y demás ha ocurrido en la década pasada. Había una muy buena oportunidad para haberlo sacado en 2019, pero por a saber qué ha acabado saliendo en 2020 y estoy contento de ello. Se siente como un paso adelante y como una declaración de intenciones.

Ya por último, en muchas ocasiones para buscar recomendaciones me meto en vuestra página Spotify para ver nuevos grupos, así que, ¿qué me pueden recomendar Real Estate?

Alex: En relación a nueva música, mi canción favorita de 2019 fue Human de Molly Sarlé. Está en un grupo con Emilia, que canta en Paper Cups pero aparte tiene un trabajo en solitario que me sorprendió.

Martin: Oh, madre mía (piensa), voy a decir alguien con quien hemos tocado: Chris Cohen.

Alex: ¡Grandísima recomendación! Los músicos y las bandas están obsesionados con él.

Martin: Es una gran inspiración para mí personalmente. Ha estado tocado en grupos y tenía otro proyecto que se llamaba Curtains… Está en Captured Tracks y realmente lo recomiendo, es una maravilla.