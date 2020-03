Fotografía: Álex García-Cantarero

Son cada vez más los grupos que están recogiendo el testigo de aquellos que ya van cumpliendo décadas en el panorama musical independiente. Nosotros, hemos entrevistado a uno de esos grupos, Naranja. A pesar de su juventud, no podemos decir que sean unos novatos en la escena musical, y prueba de ello es su segundo trabajo, Todas tus Letras (2020). Un trabajo preparado con mimo durante más de un año, intercalando los últimos coletazos de su primer LP, Extraños Equilibrios (2017). Nos han recibido para presentarnos su segundo trabajo, Álex (batería), y Pablo (voz y guitarra). Hablamos, entre otras cosas, de sus influencias y, cómo no, de “todas sus letras”.

Antes de meternos a fondo con Todas tus Letras, quería preguntaros sobre la acogida que ha tenido el disco, qué os han ido diciendo sobre él por la calle, en las redes sociales, y también vuestras sensaciones.

Pablo: De público la verdad es que estamos bastante sorprendidos. Está subiendo muchísimo, si hablamos de tema reproducciones está teniendo muy buena acogida. A nivel de críticas musicales todavía no ha habido mucho tiempo de reacción, pero las pocas que ha habido han sido bastante positivas. Y luego el filtro de Instagram o el videoclip, han ido ayudando muchísimo a que el disco crezca.

Álex: Bueno, y nosotros estamos bastante contentos porque de experiencias anteriores, desde que lo grabas hasta que llegan las primeras mezclas, siempre la reacción es que hay que arreglarlo. Ahora hemos tenido la suerte de que la persona que nos hacía los arreglos, Toño, de Ton Y Son ha tenido una paciencia brutal con nosotros, le perfilamos cómo queríamos que fuera, y el resultado nos encanta porque lo han mimado mucho… y ha logrado que el resultado esté bastante fetén.

Como todas las grandes historias, es necesario empezar por el principio. Han pasado tres años desde vuestro primer disco, Extraños Equilibrios, y este segundo trabajo. ¿Qué ha pasado en esos tres años?

Álex: Pues 2017 empezó genial porque el disco lo lanzamos gracias al concurso Vodafone Yu y venía acompañado de gira y conciertos. Estuvimos de teloneros de Lori Meyers en cinco bolos, en su presentación de En la Espiral (2017), y para nosotros fue algo muy nuevo el tocar en salas de 1000-2000 personas. Luego ya lo presentamos en Madrid, fue genial, hicimos un soldout en la Tabú, tuvimos un segundo bolo en la Siroco y en verano tocamos en varios festivales. Nos iniciamos en lo bueno y lo malo, porque todo lo que hay detrás de producción no es tan fácil como parece.

Pablo: Luego se nos acabó el año de gracia de Vodafone Yu y volvimos a “pisar al barro”. Nos contactaron para un proyecto de webserie en RTVE, Bajo la Red (2018), haciendo el tema de cabecera de la serie. Y luego a partir de ahí, empezamos a componer y pensar que molaría sacar nuevas canciones.

Álex: Fue quemar el disco lo máximo posible y ya, a finales de 2018, meternos a preparar cosillas nuevas.

De modo que este período a partir de 2018 os ha sido muy útil para preparar y madurar Todas tus Letras…

Álex: Sí, con algún bolo entre medias, hicimos el fin de gira en Madrid, y luego en verano de 2019 en el Sonorama. No fue un parón general. Mientras componíamos, si nos salía algo, seguíamos quemando el disco todo lo posible.

Metiéndonos poco a poco en el disco, me interesaría saber cómo elegisteis el título del álbum.

Pablo: La idea fue muy fácil, fue de Pablo García, que ha participado en este disco con las teclas, y dijo “oye, ya que habéis hecho la idea circular de empezar con un tema y cerrar con otro, muy relacionados entre sí, los últimos versos, «tengo en la memoria», ¿por qué, ya que habéis cerrado con «todas tus letras», que es una metáfora de una cosa personal, por qué no cerráis con eso, y os retrotraéis a cómo ha sido grabar este disco, todo lo que ha venido desde 2017 hasta ahora?”

Álex: Justo eso. Es la frase con la que cerramos el disco. Bueno, el último tema en verdad es un resumen de todo el disco. Mola mucho porque habla de las canciones que hay en medio entre el primer y el décimo tema, dices las ocho frases y la última es «todas tus letras», y queríamos que se cerrase ahí.

Pablo: Pablo es un friki de estas cosas, hubo debate, pero al final dijimos “joder, tío me has convencido”.

SE NOTA QUE LLEVAMOS MÁS TIEMPO JUNTOS Y NOS ENCONTRAMOS UN POCO A NOSOTROS MISMOS

Hay muchas similitudes entre vuestro primer trabajo y este. En materia de sonido, tenéis bastantes patrones muy reconocibles, pero en Todas tus Letras se denota más ese camino hacia un sonido más “únicamente vuestro”. ¿Cómo ha sido ese proceso?

Pablo: Yo creo que ha sido a base de escuchar mucha música, perfilar lo que nos gusta e intentar que, cuando estás creando una canción, tener una idea de lo que quieres. Porque si empiezas a componer, y “coge la guitarra”, y tal, al final te sale algo que suena a muchas cosas, y que no va a ser tu propia voz. Entonces yo creo que con este trabajo hemos buscado conseguir un sonido propio.

Álex: Yo creo que también se nota que cada vez llevamos más tiempo juntos y nos encontramos un poco a nosotros mismos. No nos gusta cerrarnos en banda y digamos como “buah, esta canción sale muy bien, vamos a hacer dos temas tirando de este rollo”. Con este disco hemos intentado abrirnos un poco, tocar otros palos. Inspiración, por ejemplo, bebe bastante del folk, que es algo que no habíamos hecho antes, y luego si que seguimos mamando mucho del power pop. Pero sí que hemos abierto un poco el abanico y no cerrarnos a un estilo homogéneo.

¿Os habéis vaciado por completo, o se ha quedado alguna canción en el tintero que os hubiese gustado meterla?

Álex: Sí que alguna canción se ha quedado fuera, pero creo que hubo consenso.

Pablo: Yo creo que había bastante consenso de “esta sí, esta no”.

Alex: Había alguna canción que habíamos tocado en directo, pero se nos pasaba de oscura y no era el rollo que queríamos darle. Había un par de temas que eran interesantes pero no terminaban de casar con lo que queríamos hacer en Todas tus Letras.

Nos metemos un poquito con las letras, aunque ya hemos dado alguna que otra pincelada (risas), porque quería empezar con Inspiración y Expiración. Son dos canciones totalmente diferentes al resto de canciones que hay entre medias, y abordando más concretamente Inspiración, introduce a la segunda canción, Alhambra, no solo porque se enlacen, sino porque es un sonido como muy próximo al flamenco. ¿Cómo se os ocurrió esta idea?

Pablo: Bueno, fue una espinita clavada que tenía desde Extraños Equilibrios, que me molaba hacer la frikada de enlazar un tema con otro. Inspiración, técnicamente hablando, está en RE menor, pero pasamos a RE mayor, y Alhambra está en RE mayor.

Álex: Sí, la unión de estos dos temas es porque ambos tienen mucho contraste. Abren con un sonido muy acústico, muy orgánico, que puede impactar para quien nos ha escuchado previamente. Además, empieza en un compás de 5×4, que puede recordar un poco al flamenco, y luego cambia al 3×4… somos muy frikis de estas cosas (risas). Al principio pensamos incluso en meter palmas y tal. Nos molaba mucho el contraste entre el sonido orgánico y el sonido mas potente, eléctrico.

Pablo: También el hecho de que la transición sea unida ayuda a introducirte en el disco. Es lo que decía Álex: Si estás acostumbrado a nuestro sonido de Extraños Equilibrios, si de repente hay un corte de track entre Inspiración y Alhambra… igual te la tienen que meter un poco con calzador.

EN CADA DISCO TIENES QUE HACER ALGO DISTINTO. SI NO TIENES NADA NUEVO QUE DECIR EN UN DISCO, PUES NO LO HAGAS

Es que en Extraños Equilibrios abrís con Desastre, que es una canción muy potente, y creo que para quien os ha escuchado desde el principio le sorprende para bien.

Pablo: Sí, yo es que creo que en cada disco tienes que hacer algo distinto. Si no tienes nada nuevo que decir en un disco, pues no lo hagas, ¿no? Y nos pareció una buena idea para decir “seguimos con nuestro sonido, pero tenemos cosas nuevas que aportar”, porque durante estos años estamos escuchando cosas nuevas, y hemos pillado más influencias.

Álex: Y bueno, hablando de la unión entre Inspiración y Expiración, al principio solo teníamos Inspiración, pero era más largo. Queríamos que Inspiración fuese una canción más corta, y se nos ocurrió separarlo para hacer un disco circular, y que Expiración fuese como Inspiración II, y que terminase así el disco. También queríamos que Expiración no fuese igual, porque tiene ramalazos de Inspiración, como el 5×4 y el acústico, y metimos partes de la letra de Inspiración para hacer todavía más guiño, y que conectaran del todo.

Pablo: No hemos inventado nada nuevo de todas formas. Pone de manifiesto lo que hemos aprendido estos últimos años. Esta idea, por ejemplo, bebe clarísimamente del último trabajo de Lori Meyers…

Me has quitado la pregunta (risas), Vértigo I y Vértigo II.

Pablo: Te la he visto venir cuando has cruzado la puerta (risas). También, mencionando a Lori, influencias de sus primeros trabajos, y de sus propias influencias, Los Pekenikes y los primeros grupos de rock de los 60…

Llega el momento de hablar de Indies Tristes.

Pablo: Ojo, que en la letra de la canción estamos referenciados (risas).

Álex: Ahora mismo no nos consideraríamos Indies Tristes.

Pablo: Pero, por ejemplo, Desastre, del primer álbum, me parece un tema de “Indie triste” que te cagas (risas). Es verdad que en la canción nos hacemos referencia a nosotros mismos, y bueno no tenemos nada en contra del Indie, viendo el disco anterior se puede apreciar que hemos mamado muchísimo, pero lo que decimos con la canción de que siempre sean los mismos grupos, el mismo sonido, y por eso esta “canción protesta” (risas).

AL FINAL TODO ES INDIE, Y CREO QUE EL TÉRMINO SE ESTÁ SOBREEXPLOTANDO

Creo que es la canción que más lo va a “petar”, si me permitís decíroslo, por el videoclip, y por el filtro de Instagram y demás (risas). Por cómo habéis jugado con ella y tal, creo que es la canción que más relevancia va a tener de Todas tus Letras, y al hilo de ella, quería que me comentaseis vuestra visión del panorama de la música independiente actual.

Pablo: Nosotros tenemos como concepto Indie, la idea de independiente, es decir, yo me lo guiso yo me lo como, y así era en un principio. De hecho, Aníbal, nuestro guitarrista, está haciendo un TFG sobre el indie español y podría contarte maravillas.

Álex: Todo empieza con la tergiversación de la palabra Indie. Es decir, dos grupos que no tienen nada que ver, de música alternativa que no se engloba dentro de un género súper común se le llama indie pero no tienen nada que ver. Y ahí empezó todo, ya todo es indie y estábamos un poco hasta la polla de que todo sea indie, mi madre es indie. Dentro del panorama español, bebíamos de muchos grupos, y ya nos empezamos a cansar de que los mismos grupos como cabezas de cartel en todos los festivales.

Pablo: El haber metido en un cajón desastre a los Black Keys, a Miss Caffeina, a Los Planetas, todo es indie… al final se está sobreexplotando. Obviamente, creo que la burbuja explotó en su momento.

Álex: Sí, bueno, yo creo que cada vez se usa menos. Me hace mucha gracia lo que dijo Tyler, the Creator cuando ganó un Billboard o algo así, que la música hecha por un negro no podía ser pop, sino urbana, y que muchas veces se tiene miedo a decir “esto es pop, tío, ¿por qué lo llamas indie?”. No sé hay mucho miedo a poner etiquetas, pero a la vez a la gente le encanta. Y luego no sé, dentro del panorama actual, creo que, si que se están viendo cosas guays y nuevas, está habiendo mucho movimiento y estamos encantados. Ahora empieza a haber variedad y se hacen cosas que molan mucho. Por ejemplo, aunque nosotros no tengamos nada que ver, pero Cupido nos parece una innovación muy guay, coges el rollito Psycho de Solo Astra y lo mezclas con el trap de Pimp Flaco, y ahora si que se empieza a abrir el abanico del mainstream de música realmente alternativa.

Otra canción que quería mencionaros, es Hombre Menguante. No he podido evitar ver, de nuevo, la influencia de Lori Meyers, en el título, y los compases, como habéis dicho, a sus primeros trabajos, en concreto a Dilema, de Hostal Pimodán (2005).

Alex: ¡Justo! Estamos haciendo ahora una playlist de temas que hemos cogido, y cuando estábamos haciendo esta canción, y estaba con los compases, me decía “joder, es que me recuerda a una canción de los Lori, pero no sé cual”, y justo puse Dilema.

Pablo: El título de la canción no viene tanto por Lori, viene por una cosa muy tonta. Un día, mi padre se prueba una chaqueta que tenía de toda la vida, que le quedaba bien, y dijo “joder, me queda grande”. Es una canción dedicada a mi padre, y de repente dije “es un tema muy manido, pero me ha pasado por una historia muy real”. Luego empezamos a debatir sobre si Lori tenía una movida como esta, y tal.

Alex: Me acuerdo cuando trajo el primer día el estribillo y la historia nos pareció súper graciosa.

ES MUY GUAY TENER INFLUENCIAS EN CONJUNTO, QUE UNO TRAE UN GRUPO QUE LOS OTROS NO CONOCÍAN

Quería preguntaros sobre si vosotros sois de esos grupos que escucha mucha música antes y durante la grabación y la composición, o preferís aislaros.

Álex: Qué va, nosotros mamamos música a muerte. Porque sobre todo, tampoco tenemos períodos de composición, nuestros discos crecen en el local a lo largo de meses. Y creo que es muy guay tener influencias en conjunto, que uno trae un grupo que los otros no conocían.

Pablo: En verdad el proceso de composición de este disco ha sido como hacer una batidora: Cojo esto y aquello, le imprimimos nuestro rollo, es decir, yo llevo una idea al local y quizá la banda lo acaba cambiando por completo, pero le damos nuestro toque. Y ahí está la gracia. Podríamos hacer dos discos: uno de cómo salió, y otro de cómo entró.

Álex: Lo guay de los temas de Naranja es que Pablo trae la idea primigenia, y la idea que termina saliendo es totalmente diferente.

¿Ha habido muchas discrepancias en el estudio o ha sido todo muy seguido?

Álex: No ha sido muy fácil porque nunca lo es, pero no ha habido mucha lucha de egos.

Pablo: Bueno, David siempre nos dice que subamos un poco más el bajo en la mezcla, algo que creo que se ha notado mucho en el disco. Pero es algo que nos mola y que nos define mucho, sobre todo en los directos, porque en el anterior disco nos quedamos con la espinita de “joder, el bajo está muy bajo”. Contábamos además con Toño como red de seguridad en la mezcla, que cuando veía que se nos estaba yendo de madre, nos cortaba, y nos fiábamos mucho.

Os iba a comentar precisamente de la supremacía del bajo en todo el disco. ¿Se va a convertir en una seña de identidad de ahora en adelante, o estáis abiertos a otros sonidos, con el bajo en particular, y como grupo en general?

Álex: Yo no pondría la mano en el fuego de que en los siguientes álbumes todo va a ser igual. Es verdad que nos mola mucho porque somos una banda de directos, entonces sí que, en este disco, el rollo potente nos pedía un bajo muy fuerte. Pero no sabemos qué nos depara el futuro. Lo que no queremos es sacar un disco igual al anterior. Y he de puntualizar que Expiración no tiene bajo (risas).

La duración de las canciones es muy “corta”, muy estándar, entre los 2 minutos y los 4, como mucho. Me recuerda mucho a la tónica general de los grupos punk…

Pablo: Yo creo que ha sido por cómo fue la creación de este disco, en plan “tengo este estribillo, esta estrofa, esta segunda estrofa… ¿le metemos parte C?”. Y bueno también una máxima de uno de mis tíos, que, bueno, suena muy a “pollavieja” que dice que «el rock&roll es demuéstrame qué sabes hacer en tres minutos». Entonces yo creo que era un poco así. Probablemente el próximo disco será experimental, en plan temas de 7 minutos, de dar la turra (risas).

Álex: También es cierto que ayudó que la producción la llevase Víctor López, y cuando nos produjo por primera vez en el EP de Toronto (2015), aprendimos un montón a meter tijera. Entonces cogimos mucho esa filosofía y nos hizo mucha gracia porque nos pasamos y cuando llegó al local, nos dijo “chavales, os habéis pasado con la tijera”. Pero, por ejemplo, en Hombre Menguante hay un poco de free, pero nos moló mucho.

PARA NOSOTROS, LAS SALAS SON CLAVES PARA HACER UN BUEN CONCIERTO

¿Dónde creéis vosotros que, en materia de sonido, os vais a sentir más cómodos: en salas o en festivales?

Álex: Yo creo que en sala, porque los festivales no los hemos tocado tanto y no estamos tan acostumbrados. La sala la tenemos más controlada y le pones un poco más de cariño.

Pablo: También en la sala tienes más autonomía, organizas tú tu show. En los festivales tienes 45-50 minutos y, si te pasas, te cortan. Las pruebas son más rápidas. Si quieres hacer un concierto guay, con una línea argumental, creo que las salas para nosotros son la clave. Creo que también en festivales algunos temas pueden lucir muy bien.

Puede que la pregunta sea muy manida, pero, ¿tenéis alguna canción predilecta en el disco? A nivel de banda y a nivel individual.

Álex: De lo nuevo, a nivel de grupo, Hilo de Seda, porque creo que es un tema muy innovador en cuanto a nosotros. Es lo que menos se parece a lo que veníamos haciendo.

Pablo: Nos pareció la típica baladita que debe tener todo álbum, pero a la vez nos pareció muy guay en el sentido en que Víctor nos introdujo en algo que no conocíamos, que es el “tiempo medio”. A partir de ahí dijimos, vamos con calma, y es un tema que es muy acústico, con partes eléctricas, subidas bajadas…

Álex: Al principio introdujimos elementos que no usábamos, como los teclados, la batería sin platos… Mola, porque es un tema muy rico en cuanto a instrumentación. La batería es todo bombo-caja, pero introduce percusiones menores, aros, shakers, tornillos… el otro día descubrí mirando pistas, que es un spray. Hay un montón de frikadas en percusión, y eso nos moló mucho.

Pablo: Y a nivel individual… pensando así, el que más me gusta, creo que Alhambra. Porque la letra creo que es la más redonda del disco y es una metáfora perfecta de lo que era nuestra Seat Alhambra, que era con la que íbamos de bolo por ahí.

Álex: De tocar, como sonido Naranja, me quedaría también con Alhambra, o Te Extraño, con ese sonido de bajo a muerte, beats más rápidos…

Pablo: De hecho, Te Extraño se nos ocurrió hace mucho tiempo. Se nos ocurrió el estribillo, ya no sacábamos las estrofas, hasta que, tiempo después, dijimos por qué no pillamos esto y le metemos estrofa para el nuevo disco. Te Extraño salió cuando estábamos con Extraños Equilibrios.

AÚN QUEDA NARANJA PARA RATO

La penúltima pregunta. ¿Hacia dónde va Naranja, en cuanto a propuesta musical, y en cuanto a banda?

Pablo: Uf, al corto-medio plazo, tratamos de llegar al máximo número de público posible.

Álex: Ahora lo que queremos es tocar y tocar lo máximo posible, mover el disco.

Pablo: A largo plazo, he de decir que el disco me ha gustado mucho, pero no es un disco de diez, y creo que podemos aportar algo más, de modo que aún queda Naranja para rato.

Para terminar, ¿cómo estáis planteando el concierto del día 19 de marzo?

Pablo: Estamos dando muchas vueltas al setlist, porque es el primer bolo en el que tenemos que desechar canciones.

Álex: Ha tocado quitar algunas canciones, pero también meteremos versiones nuevas. Y, bueno, estamos centrados en sacar el sonido perfecto, cada cosa en su sitio, practicar muchas voces, y darle para que salga lo más fiel posible al disco.

Pablo: A mí me gustan los conciertos que son fluidos. Que no son parón-hablamos-tema, se me hace muy pesado. Queremos un bolo más dinámico.

Álex: Que tenga conexión entre temas, pero también dándonos un respiro. No tocar temas a toda tralla. Intercalar para que el ritmo no decaiga, pero que no sea tan intenso que llegue a cansar.

Queréis directos que sean fieles al disco o queréis introducir variaciones que ensayáis y decís “joder, pues en comparación con el disco tiene un sonido que quedaría muy guay…”.

Álex: Es imposible ser 100% fiel al sonido del disco. Tendríamos que sacar el spray este que hemos comentado (risas). Pero si que intentamos ser medio fieles.

Pablo: Que no sea ir a ver el concierto como el disco “de pe a pa”, pero que tampoco suenen radicalmente diferentes. Igual hacer el arreglo de una forma, por qué no lo hacemos de esta. Además, mola bastante comerte el coco en el local.