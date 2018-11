Zahara nos desvela todos los secretos de “Astronauta”, su nuevo disco

Asistimos a la preescucha de Astronauta, el nuevo disco de Zahara que está disponible desde hoy viernes 16 de noviembre. Un agradable encuentro en el que pudimos escuchar las nuevas canciones de la artista ubetense explicadas por ella misma. Además comprobamos el mimo que ha puesto en el diseño de cada aspecto de la edición física. Desde la propia caja a los extras que podrán disfrutar sus incondicionales. No vamos a contarlo todo para mantener el misterio, es un viaje que merece la pena descubrir en primera persona.

Zahara nos relató cómo se gestó cada canción, detalles de la grabación en el estudio y lo que han supuesto todos sus recientes cambios vitales. El disco orbita entorno a sensaciones como la soledad de verse amamantando a su hijo a las 4 de la mañana a oscuras. Así se le ocurrió compararlo con lo que debió sentir Michael Collins cuando manejaba la nave mientras Neil Amstrong estaba en la luna. Un silencio absoluto y una soledad abismal. Todo el disco habla de ese viaje, de esas sensaciones.

Los secretos de Astronauta, contados por Zahara

El disco contiene 11 pistas, pero solo 10 canciones. En palabras de Zahara: “el primer tema es instrumental, para que la siguiente pista, David Duchovny, que es muy guitarrera, no te pegue la hostia. Es una canción muy pop y habla de Nueva York.”

El siguiente tema es Guerra y Paz, que fue elegido como tercer single y para el que ha contado con la colaboración de Santi Balmes.“Es una canción que habla sobre una pareja que ya no se conoce, porque lo que mostraron de ellos es diferente de lo que son ahora. En todo momento me imaginaba la voz de Santi para esta canción. Es una de las canciones más bonitas, con todo lo naif del término y todo lo que significa.”

La cuarta pista es El Fango, la más directa del disco. Una de las favoritas de Zahara por su claridad. “Todo el mundo tiene en su cabeza esa persona a la que decirle que te importa una mierda, que no significó nada para ti. Todo han sido pajas mentales tuyas“.

Le sigue Big Bang, canción en la que colabora Miguel Rivera, de Maga. “Es una canción que compuse gracias a él. Me enseñó unos poemas que quería que ojeara y el primero que leí me voló la cabeza. Cogí una parte del poema que me servía porque tenía que ver con el disco de una forma que ni él era capaz de imaginar. La melodía es mía y sin embargo parece que la melodía es suya y la letra es mía.”

Había canciones mucho más fáciles de mostrar que Multiverso, por eso ha sido el segundo single.

“Bandera Blanca es la canción más pop, iba a ser el single original pero al final llegó Hoy la bestia cena en casa y lo zarandeó todo”.

Después viene Multiverso, que ha sido el segundo single del disco. “Había canciones mucho más fáciles de mostrar, por eso ha sido el segundo single. Es una canción que no es pequeña, es la típica pista 6, la que viene después de un temazo. Más relajada, que la escuchas varias veces y termina gustándote más. Conecta directamente con la etapa de La Pareja Tóxica, después de Hoy la bestia cena en casa que rompe un poco con lo que la gente puede conocer de mí, me apetecía enseñarles la parte orgánica del disco.

A continuación llega Hoy la bestia cena en casa, canción que ha sido un huracán mediático por sus frases afiladas y la dedicatoria que todos los medios le han atribuido.

Y hubo un momento mágico, pusieron Coyote Dax y todos los viejitos salieron a bailar.

El diluvio universal es la primera canción que compuso del disco, durante la gira de su anterior disco, Santa. “Es una canción que en su origen era muy feliz. Quería hacer una música muy amable con una letra muy dura. Se fue a un sitio muy feo, no era feliz, era feo. Le envié la propuesta al productor y él me envió una versión aún más fea, solo a falta de dos días de irme a grabar. Las demás me gustaban, pero esta no. Cuando nos reunimos en el estudio con los músicos, se la llevaron a un terreno funk aún peor. Le dije al productor que no hacía falta que entrara, que necesitaba estar enamorada de cada canción. Cambié la manera de cantarla, la estructura, el tono y ahora es una de mis favoritas”.

Adjunto foto del Café Verbena es la canción más pequeña del disco. “Es minimalista, narrativa. Cuenta la historia de un balneario en Jaraba con unos viejitos. La primera noche, después de la hidroterapia, fuimos a cenar por el pueblo. Buscamos en Tripadvisor el mejor restaurante y cuando llegamos no daban cena. Cuando volvimos, decepcionados, escuchamos Laura no está de Nek. Llegamos a la terraza del típico café del pueblo y según la canción que ponía el DJ salían más o menos viejitos a bailar. Y hubo un momento mágico, pusieron Coyote Dax y todos salieron a bailar. Tuiteé toda la playlist y nos fuimos al balneario después de vivir una noche mágica.”

El disco lo cierra El Astronauta, canción que originó todo sin hablar de ello. “El concepto del disco habla del astronauta, que soy yo, pero la canción habla de él, de mi hijo. Habla de los miedos de la maternidad. Embarazada de 3 meses me fui a Roma de vacaciones y le conté a mis amigos que llevábamos un octavo pasajero en el vuelo. Yo lo llamaba Bichín, pero una amiga lo llamó Astronauta. La idea de un astronauta dentro de mí, flotando y yo creando su escafandra…creó esta imagen super potente. El resto de la letra está basado en una carta de mi marido, es una especie de nana. Tiene mi parte musical favorita de todo el disco”.