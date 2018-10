The Soft Moon: “Con el tiempo, mi música ha ido revelando una historia”

El primer círculo de la Divina Comedia de Dante es el limbo. Un lugar, ni bueno ni malo, donde hay gente que estará eternamente deseando a dios sin poder tenerlo nunca. No todos pueden estar en el limbo. La vida requiere un equilibrio natural. Algunos están en el cielo y, otros, deben lidiar con el infierno. El infierno tiene nueve círculos, según Dante, pero para muchos puede ser inifinito. Una huella con la que debes vivir; una cicatriz que debes sentir cada día.

Para Luis Vásquez, el infierno se definió como culpa, autoflagelación y traumas personales. Dolores arraigados profundamente. Desde que inició su camino como The Soft Moon en 2010, su intención siempre ha sido liberarse. Ser capaz, a través de la música, de salir de aquel lugar que lleva consigo. Con Criminal (Sacred Bones Records, 2018), su más reciente álbum, parece que ha encontrado el camino correcto. Se trata de una evolución natural en su discografía. Su álbum más personal hasta la fecha.

El pasado 10 de Octubre en la sala Apolo de Barcelona, fuimos testigos de un directo emocionalmente agotador y catártico. Días más tarde, hemos podido conversar con Luis sobre este proceso de sanación a través de la música; cómo ha lidiado con la depresión y lo que ha significado Criminal en su trayectoria personal:

Este es tu disco más íntimo y personal…¿Qué crees que fue el catalizador? ¿Recuerdas el momento en el que sentiste que tenías que lidiar con tu situación en un nuevo álbum?

El álbum fue el resultado de años de ira reprimida que llegó a un punto de ruptura. Sentí como si hubiera perdido el control de mi propia vida. Al final me dejó con mucho odio hacia mí mismo. Necesitaba escribir este álbum como una forma de retomar mi vida, cogerla con mis propias manos. Sin Criminal no sé en qué condición me encontraría. Este disco tenía que suceder.

Debe sentirse extraño exponerse tan abiertamente y luego lidiar con las críticas. ¿Cómo ha sido la reacción del público hasta ahora?

He tenido mucha suerte. En los últimos años, rara vez he recibido críticas negativas. Sin embargo, cuando sucede, trato de no tomármelas en serio o dejar que me afecten.

Tu estilo de vida es bastante nómada. Has vivido en Buenos Aires, San Francisco y ahora Berlín, ¿esto ha redefinido, de alguna manera, tu estilo y sonido como músico?

Todo lo que he experimentado en mi vida afecta mi música, o debería decir, inspira mi música. Con más y más experiencias viene cada vez más música. Definitivamente no tendría mucho que decir si me quedara en un lugar toda mi vida. Para mi, viajar es una de las experiencias de aprendizaje más importantes que un humano puede tener. Luego, puedes filtrar todo a través de tu cuerpo y expresarlo al mundo a tu manera.

¿Tiendes a escribir todo solo?

Hasta el día de hoy sigo escribiendo solo. Es algo que pensé que, eventualmente, cambiaría. Me dije a mí mismo que algún día debía cambiar el proceso. Pero, me he dado cuenta que me gusta hacerlo así y lo he aceptado. Aceptarlo me ha dado una sensación de paz.

¿Con qué banda o músico actual te gustaría colaborar o compartir una gira?

Es bastante divertido decir esto, pero prácticamente he compartido el escenario con -literalmente- todos en mi lista de sueños. Tengo que agradecerte esta pregunta porque me hizo mirar hacia atrás y darme cuenta de lo lejos que he llegado con mi música.

¿Estás leyendo o escuchando algo en particular en este momento?

Bueno, actualmente estoy en el proceso de escritura para un futuro cercano. Tiendo a no escuchar mucha música para mantenerme puro con mi expresión. Pero, lo que he estado escuchando son bandas sonoras de películas independientes y grabaciones de campo.

The Soft Moon: La ambivalencia poética de una cicatriz

La ira como elixir creativo. El trauma como musa mnemónica. El dolor como un gemido sofocado que busca una forma de expresión adecuada. Así ha sido visto el arte desde el inicio de los tiempos. El sufrimiento tiene un halo romántico. El poeta maldito que sangra con su creación. La manera en la que Luis ha decidido lidiar con sus demonios ha sido, también, a través de la creación. Pero, al mismo tiempo, sin abandonar a su yo terrenal. Su proceso continúa y aunque sus planes para 2019 sean un secreto, aún queda mucho por decir.

Además del trabajo creativo, las personas con depresión (incluyéndome), intentan la meditación, la terapia, etc. ¿Has probado alguno de los anteriores o tu camino es solo de creación?

Hasta hace poco, solo había utilizado la creatividad como un medio de terapia. A finales del año pasado aprendí a cuidarme y amarme escuchando lo que mi cuerpo necesita y no lo que mi cuerpo quiere. El ejercicio se ha convertido en una gran parte de mi vida. Me ha ayudado drásticamente a destruir mi ansiedad, bueno, no completamente, sino casi.

Muchos de nosotros lidiamos con el trauma separándonos inconscientemente de la experiencia. ¿Has encontrado una manera de lidiar con tus propios demonios?

A través de la música. Es en realidad el único propósito de The Soft Moon para mí. Hay un gran agujero negro en lo que respecta a mi pasado, del cual no tengo idea. Todo lo que sé es que, sea lo que sea, me dejó un desastre. Ahora estoy tratando de revelar a través de mis canciones lo que he bloqueado. Con el tiempo, mi música ha ido revelando una historia.

Alan Watts dijo: “Si entiendes que negro implica blanco, el yo implica otro y la muerte implica vida, puedes concebirte a ti mismo” …¿Estás en camino a un verdadero Luis Vásquez? ¿El que ha logrado curar sus heridas?

Seguro. He hecho mucho trabajo conmigo mismo. Por supuesto, de vez en cuando me ocupo de mis problemas superficiales, pero ahora estoy mejor que nunca. La ironía detrás de todo esto, sin embargo, es que una vez que alcance el punto de sanación, la misión que tengo con The Soft Moon estará completa.

¿Qué has aprendido de tu experiencia con tus traumas? ¿Qué le dirías a alguien que ha estado conteniendo una situación dolorosa durante años?

Aprendí que no importa cuán doloroso sea, que es importante tratar de no escapar de tus pensamientos y sentimientos con el alcohol o el abuso de sustancias. La mayor parte de mi vida he tenido miedo de mis sentimientos, por lo tanto, he hecho todo lo posible para no sentir nada. Para aprender sobre ti mismo y curarte a ti mismo, necesitas escuchar tus sentimientos y aceptarlos, sin importar cuánto lastimen para curarte.