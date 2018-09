Roosevelt: “Con este álbum quería establecer un sonido propio de Roosevelt”

El final del verano se acerca. Intentamos retener los últimos minutos de este mientras podamos, pero Marius Lauber, más conocido como Roosevelt, ayuda a que este proceso sea más ameno a través de su nuevo álbum. Con él nos da un último respiro para despedir el verano con un poco menos de melancolía, y es que según los temas que ya ha publicado el artista podemos intuir unas vibraciones veraniegas que no dejan indiferente. Al escucharlas ya se pueden saborear esos recuerdos de los últimos meses y parece como si nunca hubieran terminado.

Tras su álbum debut homónimo, Roosevelt ha estado presente en los festivales más populares del panorama europeo y, a su vez, en boca de todos. No es para menos, ya que el productor alemán cuya carrera comenzó tocando en bandas indie como Beat! Beat! Beat!, ha hecho las delicias del público más joven junto a sus compañeros de banda. Lauber, antes de formar su actual banda, ha tocado en varios grupos con distintos instrumentos como la batería o el bajo, además de pinchar en varios clubes de Colonia, Alemania.

En 2012 comenzó su proyecto Roosevelt con el lanzamiento de la canción Sea, una de sus más aclamadas y la que hizo que el sello Greco-Roman se pusiera en contacto con él, lo que desembocó en un contrato discográfico. Desde entonces ese proyecto que Lauber comenzó hace seis años no ha parado de crecer y en la víspera del lanzamiento de su segundo álbum, CrazyMinds ha podido charlar con el músico y productor sobre Young Romance y lo que le rodea.

Estás a punto de sacar tu próximo álbum, Young Romance, tras el exitoso Roosevelt. ¿Qué nos puedes contar sobre él?

Bueno, es mi segundo álbum y… ha sido la primera vez que realmente me he metido en el estudio para hacer un álbum como un conjunto, porque lo que he hecho anteriormente es solamente una colección de material que había escrito hace unos años. Ahora he hecho un álbum entero en el estudio. Así que sí, esa es la novedad. Creo que con este álbum quería establecer un sonido propio de Roosevelt, lo cual hice con mi primer disco también, y al mismo tiempo quizás tomar algunas nuevas direcciones y estar abierto a, ya sabes, expandir los límites.

¿Cuál es la idea en torno a Young Romance”

Creo que el tema principal es Young Romance, por eso escogí el nombre. Va bastante sobre aquellos años de adolescencia, dieciocho… dieciséis, diecisiete y dieciocho años. Muchas cosas eran nuevas y muchas emociones se amplificaban. Crecí en una ciudad muy pequeña y yo siempre quería salir de todo eso. Muchas de las canciones son sobre la prisa por mudarme y salir al mundo. Las letras van sobre eso.

¿Fue difícil para ti encontrar nuevos temas sobre los que escribir para este nuevo disco?

No, surgió de un modo muy natural. No lo encontré muy difícil. Quiero decir, yo no tenía la intención de hacer de Young Romance un álbum. Solo vino a mí. Yo escribí las canciones y lo demás vino por sí sólo. Después me di cuenta sobre lo que había escrito, realmente.

¿Tienes alguna forma en concreto de encontrar inspiración en cuanto a escribir canciones?

Normalmente me meto en el estudio cada mañana. Es un trabajo de nueve de la mañana a cinco de la tarde prácticamente y sí, sólo hago música todos los días. Es lo más importante. Incluso si algo no funciona durante dos días o algo así, tienes que seguir haciéndolo y me motivaba bastante ver que tanta gente escucha mis cosas. Quizás por eso yo tenía la disciplina de ir al estudio todos los días. Quizás si el primer álbum no hubiera tenido tanto éxito yo habría sido un poco más perezoso…

Pero sí, simplemente fui al estudio cada día a ver qué pasa. A veces tienes buenos días, a veces nada llega… Como en todos los tipos de trabajo productivo. Pero tuve mucha suerte de que todo funcionara en seis meses. Al principio tenía un poco de miedo porque nunca me había metido en el estudio sin nada de material, pero estoy contento de que todo saliera bien.

Entonces podríamos decir que te lanzaste al estudio y empezaste a pensar y probar cosas nuevas para escribir Young Romance

¡Sí! Todo evolucionó a partir de probar algunas cosas. Si tengo alguna fórmula es esa, no pensar demasiado antes de hacerlo e ir a por ello.

Ya conocemos tus influencias siendo algunas de ellas New Order, Talk Talk o Neu! ¿Has incorporado nuevos grupos o artistas en el periodo de composición de tu nuevo álbum?

Creo que he cambiado mi sonido muy levemente en algunas canciones, pero no podría decir que fuera por mis influencias. Todo evoluciona de mí mismo, pero por nombrar algunas recientes creo que he estado muy inspirado por LCD Soundsystem o Tame Impala, Unknown Mortal Orchestra… Me encantan esos grupos. Pero también estoy muy influenciado por bandas de los 70 y 80. Cosas como David Bowie, Chic o todo lo que se produjo en los ochenta. Sí, como has dicho, Talk Talk… Siempre cuesta recordar todo lo que escucho, ja, ja.

Solías tocar en una banda llamada “Beat! Beat! Beat!”, ¿crees que esto ha contribuido a construir tu estilo musical en la actualidad?

¡Lo creo! Quiero decir, [en la banda] aprendí cómo funciona la industria musical de alguna manera. Aprendí cómo funcionan las cosas, cómo ir de gira… Fue muy beneficioso en ese sentido. También porque yo tocaba la batería. Realmente aprendí sobre ritmos, cómo construir una canción a partir de ritmos. Ahora también empiezo algunas canciones con el tempo de batería, así que creo que jugó un papel importante en mi educación musical.

Personalmente creo que tu música mezcla mucho el indie con la electrónica, pensé que quizás Beat! Beat! Beat! pudo ser la razón de esto junto con tu experiencia como DJ.

Sí, sí, siempre me impresiona que la gente piense que soy un artista de electrónica, porque no es realmente electrónica. Quiero decir, lo entiendo porque uso sintetizadores, pero trabajo mucho como una banda trabajaría en el estudio y en directo tocamos como un grupo. Me impresiona que sea tanto “electrónica” para la gente, aunque claramente mi música tiene algunas raíces ahí porque uso muchos sintetizadores.

¿Te ves haciendo otro tipo de música en el futuro fuera de la electrónica o el chillwave?

Bueno, en este disco tengo algunas canciones como Loosing Touch. Creo que es una canción más indie-rock que electrónica realmente. En este álbum he probado algunas cosas como esta y definitivamente puedo imaginarme produciendo un álbum para alguna banda indie o incluso para una techno. Estoy muy interesado en eso. No ha sido el momento adecuado para hacerlo hasta ahora, desafortunadamente, pero creo que para mi proyecto, Roosevelt, siempre habrá ese sonido en concreto que creé porque esa era la idea en un principio, así que no se si cambiaría mucho. Pero quizás con próximos artistas. Estoy muy interesado en hacer otras cosas.

“La audiencia española siempre es muy entusiasta [···] Creo que a todo el mundo le gusta venir aquí por eso”

Ya has tocado varias veces en España, ¿crees que hay alguna diferencia entre tocar aquí y en otras ciudades europeas? ¿Qué destacarías?

La audiencia española siempre es muy entusiasta. Ellos lo dan todo especialmente en los festivales en los que tocamos. Se vuelve una locura, sí. En España… Portugal también, he de decir. Parece que cuanto más te adentras en el sur de Europa, la gente se vuelve más loca en los conciertos y eso me gusta. Creo que es parte de la cultura musical, mostrarle a una banda cuándo estás disfrutando. Creo que a todo el mundo le gusta venir aquí por eso.

Has mencionado en otras ocasiones que hay algo que te encanta de tocar música electrónica y es el poder ver de inmediato la reacción del público. ¿Qué dirías que buscas con tus creaciones, inspirar a las próximas generaciones de artistas, reclamar algo socialmente…?

No soy realmente un artista político, no tengo un mensaje político en mis canciones. Respeto mucho a otros artistas que conozco en Alemania a los que le gustan los temas políticos o que tienen al menos mensajes políticos en sus canciones, pero en mi opinión creo que hay una necesidad para los artistas (siendo yo uno de ellos) de crear una burbuja donde poder sentirte a gusto, feliz… Que no sea sobre el realismo, sino más sobre escapar de ese tipo de cosas.

Entonces tu música es más bien para que la gente disfrute

Sí, es decir, al final estoy más orgulloso cuando veo a otra gente disfrutando. Recibo mensajes de que alguien puso mi canción en su boda cuando tuvo la ceremonia y cosas así. Alguien incluso me dijo una vez que llamó a su hijo Elliot por mi canción y ese tipo de cosas son muy inspiradoras. Al final se podría decir que mi propósito es hacer a la gente feliz y hacerles sentir mejor con mi música. Una vez recibí un mensaje de alguien que tenía depresión y me escribió muy amablemente diciéndome que le ayudé a salir de ella. Incluso si es solo este chico saliendo de la depresión, ya vale la pena hacer música. Todas esas historias me inspiran mucho.

Young Romance estará disponible a partir del día 28 de septiembre, aunque ya contamos con tres adelantos de lo que será el segundo álbum de Roosevelt, los cuales pueden escucharse aquí

No te pierdas a Roosevelt en directo en su gira europea, la cual pasará por Madrid y Barcelona:

16 Noviembre – Madrid (Gotham)

17 Noviembre – Barcelona (Razzmatazz)