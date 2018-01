La banda igualadina Psychodrome publicaba el pasado mes de septiembre, tras varias maquetas, su primer álbum de estudio. Un disco de título Bohemian Lights, con un sonido arraigado en los años noventa, que navega por géneros como el Britpop, la psicodelia o el grunge. Un trabajo discográfico que este viernes 12 de enero presentan en el espacio musical La Báscula, de Barcelona, en una cita en la que comparten cartel con la formación local Gigante.

Crazyminds ha hablado antes del concierto con Nick C, voz y guitarra de este cuarteto que completan Kenny Honors (guitarra), Jesús Gual (bajo y coros) y Dani Smith (batería y coros).

Bohemian Lights es vuestro primer álbum. ¿Dónde se sitúa Psychodrome con él?

Nick C: Realmente estamos muy contentos de cómo van las cosas con este primer álbum. Muchos blogs, revistas y radios están haciendo unas muy buenas críticas. Estamos muy contentos.

¿Cómo ha evolucionado musicalmente la banda desde su formación?

Nick C: La banda empezó haciendo un estilo de música muy noventero, mezclando grunge y rock. Luego empezamos a meterle indie y Britpop, entre otras influencias… Incluso recientemente, psicodelia. Nuestras cabezas son como licuadoras gigantes, cabe de todo.

¿Qué diferencias hay entre los temas del disco y antiguas canciones vuestras como Diamond Shine, Childhood o Sunbstance?

Nick C: Los trabajos de Psychodrome se caracterizan por su evolución lineal en el tiempo. Del modo que crecemos y cambiamos como personas, lo hace nuestro sonido. Al fin y al cabo la música es eso, un camino para encontrarse con uno mismo. Es interesante.

Para aquellos que quieran escuchar vuestras primeras maquetas, ¿dónde pueden hacerlo?

Nick C: Las maquetas aún sobreviven por nuestro canal de YouTube. No descartamos eliminar material de redes en un futuro próximo, así que apresuraos.

Pero no solo habéis compuesto ese material. De hecho, creo que teníais una amplia colección de canciones antes de grabar Bohemian Lights. ¿Cómo elegisteis los temas que han formado parte del disco?

Nick C: No fue fácil. Hicimos una lista con los veinte mejores temas y de ahí fuimos descartando. Nos tiramos de los pelos hacia el final, pero conseguimos hacer una selección que nos gustó a todos. Hubo temas que se quedaron incluso fuera de los veinte, pero es que tenemos muchos, no podemos parar de crear.

¿Habéis pensado en incluir los temas descartados en un futuro en algún álbum?

Nick C: Es poco probable, pero no imposible. Nos gusta demasiado nuestro presente como para mirar atrás. Estamos componiendo cosas más interesantes y más logradas. Siempre hay viejos temas que estarán en nuestro corazón y en nuestros conciertos, pero en un futuro álbum no lo creemos.

El disco como toda vuestra obra mezcla sonidos como el indie rock, el Britpop, el grunge o la psicodelia. ¿Qué parte de culpa de esta sonoridad tienen vuestras influencias?

Nick C: La verdad es que escuchamos de todo, no solo grunge, Britpop o psicodelia. Nos gusta el pop, el heavy metal, el funk, el vaporwave, el Italo disco y El Fary. También nos influencian sonidos, como ese de las cintas al rebobinar, o los sonidos espaciales. Además, ahora Kenny se ha comprado un “sinte”. ¡Agarraos!

¿Cómo ha contribuido el productor Zaca Pérez, de los estudios Furinyaki, a esta sonoridad?

Nick C: Zaca es nuestro gurú. Fue amor a primera vista cuando grabamos juntos por primera vez en 2013, con la demo Sunbstance. Tiene una conexión con las bandas que es brutal. Sabe lo que quieres y te lo da. Además, nos ayudó mucho con la preproducción, y su estudio “es la caña”. No podemos sentirnos más afortunados.

¿Cómo ha sido el proceso de composición del disco?

Nick C: En el grupo componemos todos y normalmente solemos traer una base de casa, y la trabajamos en el local, cada uno aportando su toque. Para el disco, decidimos hacer una preproducción. Zaca venía cada semana al local e intercambiábamos detalles y estructuras. Fue mucho trabajo, pero valió la pena.

¿Qué papel le habéis dado a la guitarra de Kenny, al bajo de Jesús y a la batería de Dani?

Nick C: Más que sus instrumentos, es su propia esencia lo que dejan en este disco. Kenny es plena autenticidad y armonía, Jesús es espíritu y groove. Dani es actitud y energía. Esa esencia expresada a través de sus instrumentos.

¿Y a la voz y las letras?

Nick C: Mi voz es bastante bipolar. A veces parezco un tipo enfadado, cuando rompo la voz, y luego puedo parecer un chico delicado y armonioso cuando hago esos falsetes. De la misma manera, dejo mi esencia con mis letras. Para ellas no hay temas concretos, es otra vez la licuadora de la cabeza que trocea ideas, frases e historias. Entendedlas a vuestra manera.

El disco ha salido gracias a una campaña de micromecenazgo. ¿Qué dificultades habéis encontrado en la grabación?

R: La campaña realmente fue genial. Estamos muy agradecidos con la gente que participó. Grabando no encontramos muchas dificultades sinceramente. Todo fue fluido.

¿Qué creéis que debe cambiar en la industria musical para facilitar la aparición de nuevos artistas?

R: ¡Aquí es donde la matan! Deberían cambiar bastantes cosas. Hay bandas en nuestro país que son sencillamente alucinantes y no están sonando donde merecen. Las radiofórmulas ya casi no apuestan por contenido original y de calidad, y muchas otras que podrían apostar se quedan acomodadas en sus cuatro bandas de siempre. Menos mal que hay radios, blogs y revistas que apuestan por lo nuevo, ¡claro que sí!

El disco ha sido publicado por Flor y Nata. ¿Por qué habéis confiado en esta compañía discográfica para lanzar vuestro primer álbum?

R: Principalmente nos gustó mucho tras hablar con su director, Ernest Casals, un tipo simpático y con un gran corazón que vive su oficio con pasión. Nos encanta trabajar con él, nos sabe mover y las cosas nos van mucho mejor con Flor y Nata Records a nuestro lado. Estamos muy agradecidos.

Bohemian Lights ha contado con Burger Space y Phoenix como primeros sencillos. ¿Por qué elegisteis estos dos temas como carta de presentación?

R: Porque son dos temas que nos gustan mucho. Son “buenrolleros”, bailables y animados. Además, reflejan bien nuestro sonido. Han funcionado estupendamente.

Phoenix lo habéis acompañado de un videoclip dirigido por el equipo de El Asco. ¿Por qué elegisteis esta productora?

R: Porque son unos genios locos. Se les va la olla como podéis ver en el videoclip de Phoenix, y eso nos pone. Además nos unen los memes, y eso es importante.

¿Qué queréis transmitir con él?

R: El videoclip tiene muchas y pequeñas referencias, la más importante la de la piscina de Mickey Mouse. Evoca un renacimiento, como cuando sales de pegarte una ducha de agua fresquita después de un largo día de verano. Miradlo y sacad vuestras propias conclusiones.

Volviendo a hablar de vuestras influencias, habéis colgado recientemente en YouTube una versión de Maldito duende grabada en la cámara de Comunicación Fresh Sounds. ¿Son habituales estas versiones en vuestros conciertos?

R: No son habituales. A veces hacemos alguna porque nos apetece, pero es verdad que en Madrid nos apeteció mucho hacer versiones. The Beatles, Leadbelly y finalmente este clasicazo, Maldito Duende. Gustó mucho, pero no es lo habitual.

¿Cómo describiríais el sonido que la banda ofrece en directo? ¿Hay alguna sección instrumental sobre la que os apoyáis más en los conciertos?

R: El sonido que saca la banda en directo es más potente que en las grabaciones. Es mas enérgico. Más que sección instrumental es sección de locura. Siempre llega un momento en el que Dani y Nick se quitan la camiseta. Luego Nick tira la guitarra y se pone a bailar entre el público, o a hacer cosas varias. En directo se va a tope o no se va.

¿Dónde se podrá ver a Psychodrome en directo próximamente?

R: El 26 de enero nos veréis actuar junto a Vuelacruz y Carlos Piedra en la Wharf 73, del barrio madrileño de Malasaña. ¡Os esperamos a todos!