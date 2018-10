José Krespo (Despistaos): “Después de tantas canciones, volver a componer nuevas es un reto”

Un bar. Tus amigos. Un par de birras. Hay verdades “como casas”, como diría tu abuelo del pueblo. Y temazos que unen. Wonderwall de Oasis, It’s my life de Bon Jovi. Son mis amigos de Amaral y la Fiesta pagana de Mägo de Oz. Da igual la edad que tengas o de si eres más de Grease, Dirty Dancing o HSM que, si suenan, el mundo empieza y acaba ahí. Todos a una. Despistaos es de ese tipo de grupos. Porque quién no ha abrazado a su amigo mientras sonaba Gracias, o se ha quedado casi afónico con Física o química.

Despistaos empezó allá en 2002 con un rollo rock urbano que enganchó a sus primeros fans. Todo grupo evoluciona, los de Guadalajara se volvieron más poperos, con influencias del pop-rock pop-punk. Y ahora, tras 15 años en el mundo de la música -5 de los cuales sin haber publicado nada-, sacan su segundo EP (el primero lo lanzaron en mayo): Vuelve a verme.

De evolución, fans, música y EPs, CrazyMinds ha podido hablar con José Krespo, músico, compositor y guitarra de la banda.

¿Qué nos puedes contar sobre ‘Vuelve a verme’?

Vuelve a verme es una canción muy emotiva y bonita que nos encanta. Pero es un poco extraña, ¿no? La habíamos compuesto como hace 10 años y estaba en el cajón de los bártulos, la teníamos un poco olvidada. Y cuando decidimos grabar un disco nuevo y empezamos a recopilar todo el material que teníamos de estos años, salió esta canción y la incluimos. No sabíamos si iba a entrar o no en el disco, pero el caso es que al productor le encantó y decidimos grabarla. Es una canción que quizás no es del estilo de Despistaos, pero la verdad es que está gustando un montón. Y al final el que manda es el público.

¿Por qué este sencillo para darle nombre a este segundo EP?

Grabamos tres para este último EP y Warner, la discográfica, apostó por ella. Nosotros la verdad -ríe- muchas veces hemos elegido otro tipo de singles y nunca hemos acertado. Y siempre que ha elegido Warner, la canción ha funcionado bastante bien. Así que confiamos en ellos y yo creo que han acertado.

Este EP, junto a Lo contrario de ninguno (2018), ¿es la previa para algo más extenso?

Sí. En principio la idea es sacar ya el disco para febrero. Y se incluirán esas canciones y otras 4-5 nuevas.

De momento, Vuelve a verme, está teniendo buena acogida, por lo que las expectativas son altas. ¿En qué se inspira Despistaos cuando compone después de cinco años sin publicar?

Un poco la dinámica de siempre. Quizá este con más ilusión porque son ya cinco años sin sacar material nuevo. Por lo que las tratas con más ganas. Después de tantas canciones, volver a componer nuevas es un reto. Qué hago para no repetirme, cómo lo dices, de qué hablas… Ha sido complicado, la verdad. Pero estamos bastante contentos con el resultado.

Después de más de 15 años en el escenario, ¿en qué punto os encontráis? ¿Cómo os ha cambiado Despistaos?

En uno muy bueno. Quizá este parón, que realmente no sabíamos ni si íbamos a volver. Fue un bueno, esto ha sido Despistaos, hasta aquí hemos llegado y si algún día nos apetece volver a juntarnos, nos juntaremos. Hemos vuelto y lo hemos hecho mucho más tranquilos. Antes era todo una locura, nuestra vida era Despistaos. Acababas una gira y empezabas a grabar otro disco, conciertos, entrevistas… Al final, aunque no me gusta usarla, llega la madurez y tenemos familias y otras obligaciones. Ahora no tocamos y nos encanta juntarnos el finde para hacerlo. Es más relajado y más familiar. Disfrutamos mucho más del rato de estar en el escenario, componiendo o ensayando.

¿Se puede vivir por y de la música?

Siempre ha sido muy difícil. Los que lo hemos conseguido somos unos privilegiados. Ahora creo que incluso más complicado porque hay mucha más demanda. Pero la ilusión no se pierde. En mi caso estuve 10 años tocando en grupos, bares y esa era mi ilusión, vivir de la música. Pero cuando me tocó vivir de ello, ya con Despistaos, había medio tirado la toalla. Era como bueno, ya tengo trabajo. Tocaré los findes con mis amigos… Pero yo ya pensaba que no iba a poder vivir de ello. Y aunque tengas que compaginarlo con un trabajo, que sigas ahí porque nunca se sabe.

¿Cómo crees que afectan las redes sociales?

Son un arma de doble filo. Por un lado, tienes mucha más exposición. Puedes grabarte un disco, subirlo a Spotify y que lo escuche todo el mundo. La cosa es, cómo haces que lo escuchen. Porque hay tanta gente que ha hecho lo mismo que por qué iban a escuchar lo tuyo y no lo de otros. Esa facilidad es guay. Antes, por ejemplo, costaba muchísimo dinero grabar un videoclip. Yo recuerdo cuando veía un grupo que tenía uno decía “joder, este grupo es súper famoso, tiene un videoclip”. Y ahora todos lo tienen. Hay mucha competencia.

¿Qué crees entonces que diferencia a Despistaos del resto de grupos?

Yo creo que nada. Simplemente que hemos nacido en otra época y quizá tuvimos un golpe de suerte. Yo creo que, con las ganas que empezamos nosotros… Que nos movíamos a todos lados, de hecho, perdíamos dinero. Pero no nos importaba, cada uno tenía su trabajo e ibas a tocar a Barcelona, cogías la furgo y volvías a Bilbao. Un día dimos una maqueta a una persona, le gustó y grabamos. Y a raíz de eso hemos seguido haciendo canciones que gusta a la gente.

Tampoco hemos sido un grupo que lo haya petado. Sin haber sido un grupo que te llena un palacio, hemos estado siempre ahí. Parecía que nos hundíamos, pero luego resucitábamos. Y yo creo que al final por las canciones, que gustan y aunque no tenga el éxito de un súper hit, de un Despacito, pero están y la gente las valora.

Precisamente vuestras canciones conectan con la gente.

Sí, con las letras te identificas. Y dices ‘Joder, a mí me ha pasado eso’, aunque luego la canción vaya de otro tema. La verdad es que siempre las dejamos abiertas y no entramos en detalles para que se puedan asociar a cualquier cosa. Yo que sé, que hable de mi hija pequeña, por ejemplo, y que la gente la asocie con una de amor. También nos ayudó el rollo rock urbano que teníamos al principio, porque sonábamos en la radio. Y era raro porque nunca se habían escuchado canciones así y para la gente fue como ‘hostias’ y creo que ahí nos distinguimos un poco.

Habéis pasado por ese rock urbano hacia un pop-rock. ¿Tenéis algún referente?

Hemos tenido varias épocas. Al principio escuchábamos más rock. Venimos todos de Extremoduro, de La Fuga, Rosendo, Leño… todo ese rock de festivales como el Viñarock. Pero Dani, que es quien más canciones hace, tuvo un pasado más popero, grupos como La Guardia, Los Secretos, Revolver… Y surgió esa mezcla. El primer disco fue muy rockero pero luego nos dieron la oportunidad de seguir grabando y Dani empezó a sacar su potencial. Y por qué cerrarnos y decir “no voy a sacar algo pop porque soy rockero”. Y bueno, aunque perdimos público de esa época, ganamos otro.

¿Qué esperáis de la gira?

Que venga mucha gente. Vamos un poco nerviosos porque presentamos canciones nuevas. Que sabemos que en las plataformas están funcionando muy bien e incluso han superado a canciones míticas como Física o química o Cada dos minutos. Con lo cual para nosotros es un honor. Va a ser una gira intensa por un montón de ciudades con todo nuestro repertorio. Los clásicos, alguna de las nuevas… Un concierto de Despistaos, vaya. Y la verdad, que muy muy contentos.

¿Tenéis alguna manía o ritual antes de subir del escenario? ¿Y al bajar?

La verdad es que no. No hemos sido mucho de rituales ni de abrazarnos. Pero sí que nos gusta tomarnos un chupito. Brindamos y salimos.

Al bajar, bueno a descansar y comentamos cómo ha ido el concierto. Antes todo era una locura. Salías y te ibas a la fiesta después del concierto, pero ahora ya estamos mayores -ríe-.

Despistaos ha marcado a una generación, sobre todo a raíz de vuestra aparición en la serie de televisión Física o Química. ¿Qué sentís cuando tocáis esos clásicos?

Fíjate que ahora lo disfrutamos más. Cuando sacamos Física o Química acabamos hartos. De hecho, en una gira la quitamos directamente del repertorio. Y ahora, viéndolo todo con mas madurez, piensas joder, es una canción que, como dices tú, ha marcado a una época. Realmente en esa época había mucha gente que no podía vernos. Porque eran muy jóvenes, no tenían dinero para venir a vernos o no les dejaban ni entrar. Y ahora que hemos vuelto están como “joder, Despistaos, canciones que marcaron mi adolescencia y juventud”. Son canciones que las tocamos y vemos la reacción. Y pensamos ‘joder, si la hemos tocado 5000 veces’, pero vemos a la gente con tanta emoción que nos hace tocarla con mucha más energía y gusto.

¿Qué es lo más random que ha hecho u os ha dado algún fan?

Sobre todo, mucho amor. Por ejemplo, hace poco tocamos en México y fue la leche. Hubo una persona que apareció en el concierto con los 7 discos que habíamos sacado para que se los firmásemos. Y, de hecho, también llevaba los dos discos que tanto Dani como yo hemos sacado en solitario. Y fue una locura. La primera vez en nuestra vida que nos pasa algo así. Fue como nos queremos hacer una foto contigo, pero para nosotros. Éramos fan del hombre. La verdad es que nos han demostrado muchísimo. Gente que venía con nosotros durante toda la gira. Hemos hecho muchos amigos que, cuando vamos por Bilbao o por Valencia quedamos con ellos y nos hace mucha ilusión.

De este EP, ¿con cuál te quedas?

Octavius. Me gusta la letra. Me gustan las tres, pero esta en particular me emociona bastante. Tiene mucha caña además y sé que en directo me lo voy a pasar muy bien tocándola.

