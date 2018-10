Jackie Venson en ACL18: “La Música Debe Dar Más a la Gente”

Jackie Venson es una de las sorpresas más agradables de la nueva escena de Austin. La artista texana es referente de una nueva oleada de talento musical en la ciudad a través de su reinvención del Soul, el Blues y el Pop. Estuvimos charlando con ella en el Austin City Limits para disfrutar de su sonrisa, descubrir simpáticos secretos y admirar su visión comprometida de la música. Está deseando girar por España el próximo verano. Nosotros te la presentamos antes que nadie. No olvides su nombre.

Jackie Venson lleva la música en la sangre. Su padre es Andrew Venson, un referente de la escena musical de Austin en los 80. Sus buenos consejos hicieron mella en una joven Jackie que ya ha actuado en todos los locales de la ciudad y ha girado por Estados Unidos y Europa. Su sonido ha evolucionado hacia un estilo muy personal. Mientras espera su siguiente tour, su guitarra susurra en las noches más apasionantes de Austin.

Ella está deseando tocar en España debido a la multitud de españoles que le escriben por redes sociales. Quizás puedas verla pronto en vivo y disfrutar de una voz que cautiva y de un show íntimo inolvidable.

Como alumna del prestigioso Berklee College de Boston se siente orgullosa de haber formado parte de su historia pero reconoce que no existe una mejor manera de educar al músico. No importa que venga de escuela o de la calle. Lo esencial es el talento innato y el esfuerzo.

Su visión comprometida sobre la música se agradece en tiempos de divas. El ayuntamiento de Austin nombró el 21 de mayo de 2014 el día de Jackie Venson por su contribución a la recaudación de fondos para la inauguración de nuevas escuelas musicales en la zona. Además de creer que el músico debe crecer en los bares y en las salas de conciertos, Jackie tiene fe en la música como una forma de mejorar la comunidad y dar oportunidades a la gente. Sus vídeos reflejan siempre una Austin colorista a tono con la luz que desprende su música.

De todo ello hablamos en una interesante conversación de la que nos despedimos analizando entre risas su curiosa alergia a la maría. Así es la angelical Jackie Venson.

¿Ya te defiendes en castellano para responder a tus fans españoles en redes sociales?

Trabajo en mi español porque la gente me escribe y me envía mensajes preguntando si voy a ir a España pronto. Siempre les digo que lo haré tan pronto como me sea posible. Tengo muchas ganas.

¿Cómo empezaste en esto de la música?

Vengo de una familia muy musical. Mi padre cantaba y tocaba blues, cosas de la Motown y también tocó en jazz bands durante quince años. Mi madre me llevó a clases de piano cuando tenia 8 años. Empecé básicamente por mis padres.

¿Cuál fue el mejor consejo que te dio tu padre cuando empezaste?

Me dijo que la mejor manera de triunfar en la música es liderar una banda. No tocar en la banda de nadie sino empezar tu propia banda. Mi padre me dio otros buenos consejos pero principalmente me decía que liderase una banda.

¿Es tu padre tu principal influencia o tienes otras?

Él fue una gran influencia en cuanto a la manera en la que presento mi show. Me influenció mucho en la manera que hago mi actuación y también en la forma en la que lidero la banda. Sin embargo, en cuanto a influencias musicales la lista es interminable. Desde Stevie Wonder a las bandas de rock de los 90. Me gustan muchos tipos de música.

¿Es duro estar siempre de gira?

Oh, sí. Girar es muy duro. No lo odio pero es duro. Es difícil despertar en una nueva ciudad cada día. Me gustaría cambiar la manera en la que giro para pasar más tiempo en cada lugar. Tener algún día extra para acercarme a los fans y a sus realidades pero siempre es una lucha entre tiempo y dinero.

¿Debe ofrecer algo más la música a la comunidad?

Sin duda, la música debe dar más a la gente. Por ese motivo, es por el que quiero pasar más tiempo en las ciudades en las que actúo. Involucrarme más en las comunidades porque eso da más sentido al trabajo que hago.

¿Qué representa para ti actuar en el Austin City Limits?

Finalmente siento lo que significa la ciudad para mí y lo que me apoya. Es el lugar al que puedo llamar realmente hogar. Sin duda, es un sentimiento muy bonito, muy cálido. Es como volver a casa.

¿Qué recuerdos tienes de otros ACL?

Este es mi primer ACL. Era mi gran objetivo. Me dije a mí misma que no iría a ningún Austin City Limits hasta que actuara en uno. ¡Misión cumplida!

¿Te da tiempo a ver otros shows del festival?

Claro. Aprovecho para disfrutar con otros shows. Mañana (Domingo 7 de octubre) quiero ver a Arizona y esta noche estar en un buen lugar para ver a Metallica.

¿Cuál fue el primer disco que recuerdas comprar?

Creo que fue la banda sonora del musical Evita.

¿Con qué músico te gustaría colaborar o actuar?

Me encantaría colaborar con músicos de hip hop. Mi gran sueño es colaborar con Kendrick Lamar o con ese tipo de artistas. En este momento no me veo haciéndolo pero sí me gustaría hacerlo en un futuro.

¿Qué otros sonidos te ves haciendo en el futuro?

Definitivamente el sonido que quiero probar en el futuro es el hip hop. También hacer remixes y algo con electrónica. Quizás no con mi proyecto Jackie Venson pero sí en otros. Quiero probar nuevas cosas. Quizás en un futuro pueda tener una colaboración como dj remixing o cosas similares.

¿Cuál es el lugar donde más a gusto te sientes tocando?

Disfruto mucho tocando en el Antone’s de Austin, aunque probablemente el sitio donde más he disfrutado es en el ACL.

¿Qué lugar de Austin recomendarías?

La calle 12 esquina con Chicon St. Me encanta esa zona de Austin.

Tú has ido al prestigioso Berklee College de Boston, ¿Qué músico es mejor: el de escuela o el de la calle?

No creo que haya una mejor forma de educar a un músico. No hay diferencias. Es algo muy individual. He conocido buenísimos músicos que jamás han ido a un College. El batería de mi banda es uno de los mejores músicos que he conocido en mi vida y jamás ha ido a uno. Es algo natural. Haber ido a Berklee no me hace mejor músico que otras personas. La escuela no tiene nada que ver con el talento que tengas. La gente va la escuela porque es talentosa. Allí no te enseñan eso. Lo que aprendes es un añadido a tu talento. Yo ya sabía tocar el piano antes de ir a Berklee. No hay grandes diferencias entre un músico y otro. Aprendes recursos pero no es la razón por la que te conviertes en un buen músico.

¿Consideras entonces que el talento musical es innato?

Yo trabajé muy duro cuando era joven para ser músico y siempre es la misma historia para todos. En mi caso fue trabajar duro, girar mucho y entonces te llega la llamada de la escuela. Ellos te eligen debido a tu trabajo y te enseñan ciertas cosas. He tocado con gente que es muy buena sin haber ido a ninguna parte. Y también gente increíble que ha acudido a una escuela. La principal diferencia con la gente de escuela es que ya tienes un bagaje.

¿Cuáles son tus proyectos para este año?

Tengo en proyecto un nuevo álbum que espero terminar en abril de 2019 y lanzar en verano de 2019. También, girar por Europa el próximo junio, ojalá en España. Tengo que ir a España. Quiero ir de veras. A la banda de mi hermana le encanta. Quizás esta obsesión haya comenzado con los menajes de gente que vive en España y me dicen que cuando vienes y yo siempre les respondo que muy pronto.

Una curiosidad. ¿Es verdad que eres alérgica a la hierba?

Sí. Soy alérgica a la marihuana. Me salen reacciones cutáneas. Puedo fumarla pero me causa estornudos también. Si piensas sobre ello, ¿Cuánta gente hay alérgica pero lo niega? ¿Cuánta gente has visto fumarse un canuto y empezar a estornudar? Pienso que hay mucha gente que es alérgica pero lo niegan. Ellos no quieren admitirlo. No quieren parar (muchas risas).