Tres años después de la publicación de su último trabajo, su EP titulado Montaña, hemos tenido la oportunidad de entrevistar al cantante de Gimnástica con motivo del lanzamiento al mercado de Líquido, su nuevo LP bajo el —recientemente creado— sello Oso Polita. Así, hemos repasado con Juanma la evolución de la banda desde su formación en 2012, cómo ven algunos aspectos musicales de la actualidad y cómo tienen planteado el futuro de la formación.

Líquido es vuestro tercer trabajo, tras un primer LP en 2012 y un EP en 2015. Prácticamente seis años de trayectoria ya a vuestras espaldas, ¿qué es lo que ha cambiado (además de la formación) y qué habéis aprendido?

Más que cambiar podríamos decir que es una evolución y una madurez a nivel personal que se ve reflejado en lo musical. El cambio en la formación también ha influido mucho en esta evolución ya que llevábamos muchos años juntos tanto en el grupo como en lo personal y siempre es duro que un miembro abandone la formación después de tantos años, pero también ha entrado gente nueva con muchas ganas por el proyecto y que está dando el 100% para que todo el conjunto que es Gimnástica funcione.

Lo habéis publicado a través de un sello recién nacido como es Oso Polita. ¿Cómo surgió la oportunidad y cómo está siendo la experiencia?

Está siendo una experiencia muy bonita, la verdad es que nos sentimos muy arropados con el sello, ha sido un regalo para nosotros el estar en un sello así, que se preocupa y mima tanto a las bandas, y tras muchos años de trabajo y esfuerzo para sacar adelante el proyecto de Gimnástica es una gran oportunidad que un sello como Oso Polita apueste por nosotros y por nuestra música.

Ahora mismo, aunque ya hace años se veía venir, hemos terminado viviendo en la época del streaming. ¿Os ha afectado este cambio de forma de consumir música en vuestro planteamiento musical? ¿Hacia dónde creéis que puede desembocar este nuevo estilo de consumo en lo que respecto a la industria musical?

La música va evolucionando y eso afecta tanto a las bandas como al consumidor, nosotros cuando empezamos con Gimnástica la música ya estaba en ese proceso de cambio y quizás no hemos vivido el impacto de una manera tan radical, hemos ido fluyendo con ese cambio. Como consumidores de música seguimos siendo melómanos y nos encanta comprar un cd o un vinilo en físico, pero también cuando más consumimos es por las plataformas digitales.

Vosotros que, como la inmensa mayoría de bandas, os ha tocado recorrer el país a través de salas y clubes… pero también habéis vivido la eclosión de los festivales y habéis participado en unos cuantos. ¿Qué opinión tenéis de todo esto? ¿La música se está orientando demasiado hacia el “postureo” de estos eventos musicales y se está descuidando el asistir a la sala de tu ciudad a ver una banda (aquellas que no arrastran demasiada gente todavía)?

Tanto en salas como en festivales nosotros le encontramos su lado positivo a los dos y que se complementan la una a la otra, cada uno te ofrece una experiencia distinta, en las salas puedes disfrutar de las bandas de una manera más cercana y en un festival puedes disfrutar de muchos grupos “a lo grande” y un festival te puede dar a conocer a una banda que no habías escuchado y luego seguirlos por salas, en nuestro caso un festival es un escaparate muy grande que luego se ve reflejado en las salas y ves como la gente se interesa por tu trabajo. Seguramente también tengan un lado “negativo” como ese “postureo” del que hablas pero al final lo importante es que se escuche música y además hoy en día los grupos trabajan para hacer una música de calidad.

Para Líquido (2018) habéis contado con Víctor Cabezuelo a la producción y Manuel Cabezalí a las mezclas, todo ello en el estudio El Lado Izquierdo de Dany Richter. ¿Cómo habéis vivido todo este proceso y situación? ¿Es un paso más “profesional” en vuestra trayectoria o tiene una intención de encarrillar/buscar el estilo definitivo de la banda?

El proceso en un estudio siempre es muy mágico por que van naciendo los temas que llevas meses dedicándole mucho tiempo, si a eso le sumas que trabajar con Víctor, Manuel y Dany lo hace aún todo más fácil pues es un lujo. Siempre hemos buscado sacar un sonido distinto en cada trabajo, trabajar con Pachi García para Paracaidismo. Y con Raúl de Lara en Montaña obtuvimos trabajos increíbles, pero para Líquido buscábamos un sonido diferente que no hubiésemos probado aún y enseguida pensamos que Víctor sería la persona perfecta para encontrar ese sonido. Seguramente en futuros trabajos seguiremos buscando sonidos distintos para ir creciendo como músicos y sobretodo cada trabajo es como una fotografía que refleja el momento en el que se encuentra la banda.

¿Cuáles han sido las mayores influencias musicales para este nuevo trabajo? ¿Ha cambiado o condicionado vuestra forma de desarrollar la composición de las canciones?

Toda canción o música que hemos escuchado estos seis años nos han influenciado de alguna forma. Para este disco más que referencias musicales hemos intentado rascar un poco dentro de nosotros mismos y sacar la fotografía que nos definía en ese instante. Las letras, las melodías han surgido de una reflexión profunda sobre las personas, la naturaleza y el mundo en que vivimos.

Este 2018 está a punto de terminar, ¿qué discos internacionales/nacionales os han llamado más la atención?

Gorillaz con The Now Now, Little Dark Age de MGMT, Render Me Numb, Trivial Violence de Belako.

¿Dónde os gustaría tocar (sala y festival)? ¿Con quién os gustaría hacer una colaboración?

Ahora de momento en lo único que nos centramos es en tocar en todos los sitios posibles, cada sala y cada festival tienen su magia y en todos disfrutamos muchísimo. Nos encantaría una colaboración con Brittany Howard de Alabama Shakes en lo musical, pero hay otras muchas personas que nos encantaría colaborar con ellos en otros aspectos artísticos como Vince McKelvie un artista que hace 3D, un graffitero ilicitano que se llama DEMS… no solo nos motiva la música sino también otros aspectos artísticos y hay gente que nos influencia mucho.

¿Cuáles son los planes a medio y largo plazo de Gimnástica?

De momento los planes son comenzar con la gira para inicios del 2019, preparar un buen show para salas, girar por muchas ciudades de España y con vistas a tocar en festivales, pero principalmente nuestro trabajo ahora es preparar un buen show y que Líquido suene y fluya en muchos lugares.