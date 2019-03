GOLD LAKE: “Hoy los artistas llevan más su ritmo a la hora de crear”

Gold Lake son Lúa y Carlos, dos madrileños que tienen el corazón y la inspiración dividida entre Madrid y Brooklyn. Hace 5 años lanzaron su primer trabajo Years, el cual desprendía magia en cada nota. No han dejado de estar presentes en el panorama musical tocando a un lado y al otro del charco mientras dejaban caer algún que otro tema nuevo (el año pasado vio la luz The Empire of Light).

Ahora, el día 16 de marzo y gracias al ciclo de conciertos MadTown by Jim Beam, podrás verlos, disfrutar de su talento en directo y ser de los primeros en escuchar nuevos temas de un próximo y no muy lejano nuevo disco.

Tuvimos la suerte de poder entrevistarles y charlar sobre música en Bombón, una de las cafeterías más dulces de Malasaña. Así que si quieres saber un poco más sobre ellos antes de vuestra próxima cita, ¡sigue leyendo!

CM: Ya habéis adelantado que sonarán temas nuevos sobre el escenario el día 16, ¿se acerca nuevo disco?

Claro… tocaremos nuevos temas porque el nuevo disco, ¡está hecho! Lo único que aún no tenemos fecha de estreno, pero algún tema de los nuevos caerán el día 16, por supuesto.

¿Seguirán vuestras nuevas canciones la misma línea?

Carlos: Mmmm… no tanto… creemos que va a sorprender bastante. Las voces de Lúa, las armonías, los coros, la parte más “celestial” o atmosféricas estarán, pero desde luego las bases rítmicas no, no tiene nada que ver. Incluso las guitarras van a ser diferentes.

Lúa: Sí, la verdad es que Carlos ha experimentado mucho con los sonidos de guitarras y hemos metido también muchos teclados y sintetizadores, va a ser guay.

¿Cuándo y cómo habéis estado componiendo?

Lúa: Pues estuvimos en Los Ángeles dos meses el año pasado, en mayo julio, porque de estar siempre en Nueva York queríamos cambiar de aires, es otro rollo… ¡Luego también estuvimos también un poquito al norte de Castellón! Siempre intentamos ir a sitios diferentes.

Guau, ¡osea que es un disco creado entre California y Castellón!

Carlos: ¡Claro! Y con un poco de Brooklyn entre medias para poner orden. Yo creo que Williamsburg siempre tiene que estar… el anterior disco estábamos allí y era más de invierno, con frío… y este es otra onda. Pero Nueva York siempre tiene que estar presente para centrarnos.

Han pasado 5 años desde que estrenasteis vuestro primer álbum Years y en 2017 lanzasteis un tema The Empire of Light, ¿cómo os enfrentaréis a esta vuelta?

Carlos: Es que en realidad… no es que hayamos parado nunca. Nos ha pasado alguna cosa con la que hemos necesitado un break para pensar en todo en general… pero en cuanto puedes, vuelves a coger la guitarra y vuelves a hacer música. Entonces el chip ese de “vuelta”… no lo tenemos. Nosotros vamos a tocar igual que siempre. Hemos tocado en salas en Nueva York para 10 ó 20 personas y hemos salido encantados o hemos tocado en La Riviera para mucha más gente y genial también. Entonces nunca tenemos ese rollo de… ¿qué va a pasar en directo? ¿Cómo nos va a tomar la gente? Porque en el fondo lo hacemos para nosotros.

Lúa: Es que en el fondo casi toda la gente que hace música o arte en general pues principalmente lo haces para ti, y luego el que lo escuche y quiera pasar un buen rato ¡pues genial! Pero lo haces porque necesitas hacerlo.

Carlos: Sí, es verdad que a veces hay plazos que ponen los sellos discográficos, pero en realidad…

Lúa: De hecho, en las compañías más indies, te pueden sugerir fechas pero no te exigen nada. De todas formas yo creo que hoy en día las majors han cambiado mucho, ya saben que el artista tiene que llevar su ritmo a la hora de crear porque somos personas.

Carlos: Pero con mucha ilusión. La respuesta corta a la pregunta de cómo va a ser esta “vuelta” sería… ¡con mucha ilusión! Ja ja ja.

¿Tenéis ganas de subiros al escenario en MadTown by Jim Beam? ¿Cómo lo estáis preparando?

Lúa: Pues estamos ensayando… los temas nuevos al ser la primera vez que los tocamos en directo es verdad que llevan un poco más de adaptación. De lo que haces en la grabación a lo que tocas en directo, lleva un poco de trabajo. La música más experimental, que tiene bases diferentes, pues te tienes que sentar a ver y escoger cómo reproducir en directo lo que has escrito para un disco. Esa parte, junto a tocar, es de las más gratificantes para mí. Me encanta, ¡me lo paso genial!

Carlos: Además es ahí donde pasan los famosos ‘happy accident’ en música. Que estás superobsesionado con algo o con un tipo de estrofa, verso, estribillo… y de repente te das cuenta que tocando con la batería, cambia algo y hace que de golpe, se convierta en una parte superimportante de la canción. Algo que a lo mejor tú pensabas que no tenía importancia, gana mogollón de protagonismo… y eso es lo que hace que las canciones sean más dinámicas también. No te ciñas a lo típico de estrofa puente estribillo… es muy divertido que también pasen cosas raras.

Lúa: Pasa mogollón de veces… incluso antes de sacar el disco de repente al pasarlo al directo y ver cómo reacciona la gente, un tema puede cobrar más protagonismo que otro antes de publicar el álbum.

Dentro del ciclo de conciertos de MadTown by Jim Beam, ¿a quién os gustaría ver?

Carlos: Jo nos quedamos con ganas de ver a Alice Wonder… no pudimos ir y nos dio mucha pena no verla. Pero los conciertos que quedan tienen muy buena pinta, la verdad.

Así que ya sabes, no te quedes tú también con las ganas de ver el 16 de marzo a Gold Lake en directo en la sala Copérnico con MadTown by Jim Beam junto al también dúo Una guapa y un gualtrapa. ¡Qué ganas!