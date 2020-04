YVES TUMOR – HEAVEN TO A TORTURED MIND

La evolución que ha tenido Yves Tumor en apenas un lustro es cuando menos sorprendente. Después de comenzar su trayectoria bajo diferentes personalidades como Teams, el productor estadounidense afincado en Italia, Sean Bowie, ha conseguido con su actual nombre artístico afianzarse como uno de los fenómenos musicales más atractivos y heterogéneos del momento.

De hecho, habría que dejar a un lado la etiqueta de simple productor en su cuarto álbum como Yves Tumor y su segundo disco publicado a través del sello Warp: Heaven To A Tortured Mind. Una alucinógena, misteriosa y fantasiosa colección de piezas que mezcla volcánica neo-psicodelia y fogoso soul para ampliar todavía más la paleta de sonidos que ya ofreció en Safe In The Hands Of Love, su anterior obra, en la que comenzó a poner el foco en una mayor musicalidad y una ambiciosa propuesta para llevar al directo con banda.

En esta ocasión, Tumor se vale de instrumentos orquestales (vientos, principalmente) para elevar hacia el cielo un orgásmico repertorio que transita por diferentes sensaciones generadas por un deseo y una adoración descontrolada. Personifican y ponen voz a la deseada mujer diferentes vocalistas que participan en el trabajo como la violonchelista Kelsey Lu, Julia Cumming, líder de los indies Sunflower Bean, o la cantante de pop y r&b Diana Gordon, conocida anteriormente como Wynter Gordon, que firma uno de los momentos más climáticos del disco en la inflamable Kerosene!.

Así, el artista se sumerge en ardientes encuentros en los que la libido se enciende bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales y rodeado de un ambiente cósmico y onírico (Romanticist, Dream Palette), pero también se encuentra atrapado por ese deseo en desquiciados temas que expresan cierta bipolaridad (Hasdallen Lights). Es un trabajo apasionado y perturbado al mismo tiempo, en el que se vislumbra la imaginación y la fantasía de una mente enajenada.

El compositor, que ha contado de nuevo con Justin Raisen (Angel Olsen, Charli XCX, Sunflower Bean…) como co-productor, explota en el trabajo influencias como Parliament, Prince o Childish Gambino en su modernización del soul-funk. Cuenta para ello con una extensa lista de músicos que reproducen sus piezas dejando por el camino momentos de inspiración como el eléctrico solo que rompe en Kerosene!, la línea de bajo dominante de Strawberry Privilege, el interludio pirotécnico que conecta Romanticist y Dream Palette, el acelerado fuzz de Medicine Burn o la esencia jazzística de Identity Trade.

Corta un poco todo el rollo del álbum el único resquicio de su lado más electrónico experimental en Folie Imposée. Un ritmo motorik que se cruza con una atmósfera oscura y fantasmagórica para expresar de nuevo ese amor al que se siente enganchado y obsesionado (“I just need a reason / To see you every day”).

La variedad de estilos, una inspirada lista de temas y un compositor y vocalista único catapultan un álbum que recrea géneros antiguos desde una perspectiva contemporánea y futurista. El progreso de Yves Tumor está siendo meteórico, por lo que solo toca esperar a su próximo movimiento para saber si su particular mente ha tocado ya el cielo o todavía puede volar más alto.