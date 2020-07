Tras superar el ecuador de este accidentado año, uno de los pocos ganadores en la industria musical en 2020 es el sello discográfico Griselda y su cara más visible Westside Gunn. Tan sólo dos meses después de su último lanzamiento Pray For Paris (2020), el mejor disco lanzado por el rapero hasta la fecha, llega Flygod Is An Awesome God 2 (2020), secuela del álbum homónimo lanzado el año pasado.

Desgraciadamente Flygod Is An Awesome God 2 no está a la altura de su anterior disco. De hecho, ¿se puede considerar un álbum? Aparentemente sí: contiene hasta 14 canciones. Pero tras descontar 4 insustanciales interludios, una introducción y 5 outros el resultado son tan sólo 24 minutos de música, una duración más propia de un EP. Este excesivo relleno interrumpe y fragmenta el proyecto generando la sensación de haberse terminado con demasiada rapidez.

El enfoque con respecto al álbum anterior es completamente distinto, mientras que en Pray For Paris destacaban los grandes nombres en las colaboraciones como Tyler The Creator, The Alchemist, Dj Premier, Joey Bada$$ o Freddie Gibbs, en Flygod Is An Awesome God 2 Westside Gunn se convierte en un perfecto embajador de la escena del rap underground. Cuenta con sus compañeros de sello Benny The Butcher y Boldy James, y con nombres menos conocidos como Armani Ceaser, Rome Streetz y sobre todo Stove God Cook$, protagonista absoluto de las 3 mejores canciones del álbum.

El propio Westside Gunn reconocía: “Stove God Cook$ lanzó un álbum fenomenal que no obtuvo el reconocimiento que merecía, así que quería hacer algo para que la gente lo escuchara”. El álbum al que hace referencia es Reasonable Drought (2020), fantástico debut del joven rapero y producido por la leyenda del underground Roc Marciano.

Profundizando más en el álbum Flygod Is An Awesome God 2, el primer momento destacable del disco surge con el propio Stove God Cook$ en Jose Canseco. Sobre una preciosa instrumental compuesta por un sample vocal soul que nos traslada al mismísimo paraíso, el joven rapero rima con una enorme confianza letras que son a la vez peligrosas y divertidas: “Over the stove, bangin’ Pray for Paris, I think the UFOs dropped the top blocks on the pyramids”.

Otro hermoso sample es protagonista en la siguiente canción: One More Hit. El genio del funk y soul brasileño Tim Maia suena en bucle mientras los dos raperos comparten experiencias sobre el tráfico de cocaína: “Blocks with no cut, might make your heart stop” (Westside Gunn), “Stove Jesus, I was cookin’ for three days, And then it rose up out the pot, Hov was on the box” (Stove God Cook$).

El remix de la canción Bubba Chuck es la tercera y última aportación de Stove God Cook$ al álbum. Empezando por el título, uno de los apodos del jugador de baloncesto Allen Iverson, la canción está repleta de referencias a jugadores de la NBA como Lebron James, Joe Dummars, Isaiah Tomas o Toni Kucoc, pero como es obvio cabe destacar la referencia al español Ricky Rubio y su enorme visión de juego: “I put a stove in the studio, Whip it, then I no-look dish it like Ricky Rubio”.

El rapero Stove God Cook$ sostiene el álbum y destaca en las tres canciones en las que participa. Gracias a una cadencia de rima hipnótica, en la que mezcla estribillos pegadizos con agresivos versos escupidos como si fueran los últimos de su carrera.

El propio Westside Gunn ha confirmado que este año será su último rapeando, centrándose a partir del 2021 en la moda y el marketing de Griselda: “Aunque no rapee, seré la persona más influyente para la cultura hip-hop, Griselda solo está empezando”, escribió a finales del año pasado. De ser finalmente cierto, supone una despedida a lo grande y que continuará con su debut para el sello de Eminem Shady Records: Who Made the Sunshine? en el inminente mes de agosto. Los artistas prolíficos son siempre bienvenidos; hasta pronto, Westside Gunn.

Escucha Flygod Is An Awesome God 2, de Westside Gunn, aquí: