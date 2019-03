VÖK – IN THE DARK

Las frías y oscuras tierras de Islandia dieron a luz esta década a Vök, un prometedor proyecto sintético que en 2017 presentó al mundo un notable debut discográfico, Figure. Ahora, tras girar por buena parte del continente (no han pisado España aún) y con un mayor número de seguidores detrás, el trío evoluciona hacia ritmos más bailables en su segundo capítulo largo, In The Dark.

Un álbum en el que la vocalista Margrét Rán bucea en sus sentimientos y miedos más profundos con el objetivo de encontrar la luz y, en cierto modo, un punto de escape y evasión. Se trata de un conjunto de piezas de tono triste y melancólico envueltas de sonidos de una mayor luminosidad, aunque también hay puntos de un menor contraste entre las letras y la música. Contrariamente esto sucede cuando el trabajo avanza hacia lo que sería el momento de dejar atrás los territorios sombríos: el desenlace instrumental Out of the Dark.

Así, el desasosiego que muestra la cantante se hace evidente en cuestiones que se hace. Por ejemplo, en Spend The Love se pregunta si es posible comprar la felicidad (“Who said you can’t buy happiness?”); e ilustra su deseo de terminar las relaciones personales que la impiden avanzar (Erase You). Sin embargo, el conjunto invita mayormente a un mensaje optimista latente a lo largo del trabajo. A no dejarse intimidar por los miedos, presiones y problemas, y a saber hacerles frente y escapar. En cierto modo, Rán nos incita a salir de la ignorancia que atrapa a la gente cuando ama demasiado a alguien (“We’re as happy as we could be / As long as we believe it to be real”).

Como envoltorio, Vök nutren su sonido de sintetizadores, teclados, sampleos y ritmos electrónicos. Desde el dance pop de In The Dark al trip hop de Fantasia, el joven grupo muestra diversas y evidentes influencias del electropop gobal, en especial del synth pop francés, evocando por ejemplo a M83 en algunas de las bases; o a Christine & The Queens en el registro vocal que adquiere Margrét Rán, uno de los puntos fuertes en esta dinámica referencia.

Al fin y al cabo, los islandeses nos sumergen en un recorrido por diferentes estados de ánimo, elevados o pausados, pasando de rincones coloridos a lugares más tenebrosos. No hay puntos álgidos ni brillantes en un viaje etéreo, agradable, suave y de producción edulcorada. Se evaden del riesgo y rubrican pinceladas que tienen poco que aportar o ínfima novedad en su contemporaneidad, pero que esbozan un claro buen gusto como Autopilot, Scarcity o Fantasia.

Por decirlo de alguna forma, Vök han puesto el piloto automático y se han dejado de llevar en un viaje ligero, con alguna que otra turbulencia (Round Two) y momentos continuistas en la línea de aquel debut de 2017 en el que desprendían una mayor personalidad (No Direction). Así pues, In The Dark deja como resultado una reválida que gustará a todo aficionado conformista a los sonidos sintéticos, pero que se queda lejos de lograr cierta trascendencia en su huida hacia la luz.