TOY – HAPPY IN THE HOLLOW

Estamos cerca de dar por finalizada la segunda década del siglo y es buen momento para ver dónde se encuentran los británicos Toy, quienes se dieron a conocer al gran público a principios de la misma. No se nos ocurre mejor ocasión para ello que la reciente publicación de su cuarto trabajo discográfico, titulado Happy in the Hollow (2019, Tough Love).

La banda de Brighton debutaba en 2012 con un álbum que no pasó desapercibido. Una mezcla de psicodelia y rock denso atmosférico con guiños al dream pop que no tardó en calar hondo entre el público indie. Una potente carta de presentación que nos emplazaba a seguirles la pista de cerca.

A los buenos comentarios del álbum les acompañaban comparaciones con algunos de los grandes grupos de la época, como Tame Impala o The Horrors, aunque su sonido evocaba a bandas más clásicas, como Stereolab. El listón estaba alto para una formación que en aquel entonces confirmaba su estatus de banda revelación, llegando a ser uno de los platos fuertes del festival Primavera Club.

Tras un buen segundo álbum y una colaboración con Bat for Lashes bastante peculiar por lo bizarro de la propuesta, la teclista española Alejandra Díez dejaba la banda aludiendo motivos personales, momento en el que muchos parecieron olvidarse de Toy, que al poco tiempo publicaban su tercer trabajo, Clear Shot (2016, Heavenly Records). Un álbum de carácter más melódico que los anteriores, pero que a pesar de todo seguía siendo un buen trabajo y cuya impronta se sigue apreciando en su sucesor a nivel de letras y producción.

Porque si algo no se le puede cuestionar a esta banda es su calidad. Estamos ante uno de esos grupos cuyo catálogo ofrece más puntos fuertes que débiles y al que sin duda alguna ha empequeñecido el timing de su época. Hoy en día a los artistas se les suele exigir grandes cambios de registro, de estética y de sonido. Una especie de consenso acerca de la necesidad de la constante reinvención a través de la destrucción que parece pasar factura a muchos grupos, en ocasiones de manera injusta.

Sea como fuere, los de Brighton acaban de sacar uno de sus mejores trabajos en ese clima sociocultural donde el sensacionalismo y la frivolidad son parte importante a la hora de decidir la trascendencia que adquiere un artista. Algunas canciones como Sequence One, Mistake a Stranger o You Make Me Forget Myself destacan por su belleza y sus matices, mientras que temas como Strangulation Day se pueden hacer más repetitivos, sin afectar por ello al resultado final de un disco que, sin hacer demasiado ruido se mantiene fiel a la trayectoria de una banda que cada vez que se encierra en el estudio acaba entregando música de calidad.