THE WEEKND – AFTER HOURS

La contradicción es inherente al ser humano y para Abel Tesfaye (The Weeknd) es su forma de hacer música. Capaz de cantar: «I am not the man I used to be» en Scared to Live Again y 9 canciones después justo lo contrario: «I turned into the man I used to be» en After Hours.

Tras el oscuro EP My dear melancholy (2018) que nos recordó más al The Weeknd de Trilogy (2012), After Hours (2020) parece ser un punto de inflexión en la carrera del artista. Se siente como una sangrienta huida de sí mismo, aunque el artista todavía no ha conseguido desprenderse por completo de su pasado personal y musical.

A estas alturas no es una novedad que en el plano lírico The Weeknd se mantenga en su zona de confort: sexo, relaciones tóxicas (Bella Hadid) y drogas. Sin embargo, sorprende que no hay ni una colaboración en todo el álbum, a excepción de unos murmullos de Kevin Parker en Repeat after Me Interlude.

Es en las instrumentales donde existe mayor variedad y experimentación. El álbum esta producido prácticamente al completo por tres productores habituales en la discografía de The Weeknd: Illangelo, Metro Boomin y Max Martin. Los estilos tan dispares de Illangelo y Metro Boomin frente a Max Martin genera un fuerte contraste y un amplio registro sonoro que pretende contentar a todos los públicos.

Los dos primeros productores encajan en el estilo de The Weeknd en sus inicios,un sonido oscuro, tóxico y denso. En la nostálgica Snowchild, el de Toronto rememora sus complicados inicios: «Walking in the snow before I ever made my wrist freeze», al mismo tiempo que rima con soberbia: «She like my futuristic sounds in the new spaceship, Futuristic sex, give her Philip K dick».

Uno de los temas más especiales del disco es Faith, una instrumental de Illangelo/Metro Boomin, que evoluciona sorprendentemente y genera un ambiente asfixiante idóneo para que Abel Tesfaye cante sobre sus adicciones: «Light a blunt up with the flame, Put that cocaine on a plate, Molly with the purple rain», la muerte: «But if I OD, I want you to OD right beside me, I want you to follow right behind me, I want you to hold me while I’m smiling. While I’m dying», y acabar arrestado en un coche de policía: «The lights are blinding me again, I ended up in the back of a flashing car».

El tercero de los productores, Max Martin, es uno de los más conocidos y exitosos de la electrónica pop. Alguna de las 5 canciones compuestas por él seguramente sea la encargada de asaltar las pistas de baile, como ya ha hecho el exitoso adelanto Blinding Lights. Acompañada de un frenético videoclip, Max Martin inyecta luminosos sintetizadores en ritmos electro-pop ochenteros.

Scared To Live es una preciosa balada en la que The Weeknd nos deleita con su registro de voz más dulce y homenajea a Elton John con el verso: «I hope you know that, I hope you know that» sampleado en parte de Your Song.

The Weeknd parece no decidirse sobre qué sonido encaja mejor en su música o simplemente no quiere cerrarse a nada: «I can’t just stick to one sound and I feel like it irritates a lot of listeners but it’s just how my mind Works», reconocía en una reciente entrevista para Crfashionbook. Estas contradicciones poco importarán a los acérrimos de The Weeknd, que adorarán por completo este proyecto; los demás escogeremos la cara que más nos guste de la estrella canadiense. Todos salimos ganando.