THE LEMONHEADS – VARSHONS 2

Es una verdadera pena que una banda cambie de rumbo tan drásticamente como lo hicieron The Lemonheads hace ya tiempo. Lo que comenzó en Boston como el proyecto de Evan Dando a mediados de los ochenta, hoy no es ni la sombra de aquello. Parece mentira que solo quede Dando de la formación de entonces y que tras haber tocado los palos del rock alternativo y del punk, se hayan relegado a un indie pop predominantemente acústico.

The Lemonheads fue un grupo de apenas década y media y lo han demostrado con cada anuncio de disco en lo que va de siglo. El reinicio homónimo de 2006, un álbum de versiones en 2009 y un nuevo parón de casi una década que culmina este mes con la continuación del último mencionado. Varshons 2 deja de lado caras conocidas como Cristina Aguilera, Leonard Cohen o Tim Hardin en favor de un tracklist que adapta temas de los Eagles, Nick Cave & The Bad Seeds, Lucinda Williams y John Prime.

Dentro de la ausencia de nuevo material en sí mismo, cabe destacar el variado repertorio escogido por Dando y recopilado en un total de trece pistas con casi tres cuartos de hora de duración. Bajo una pátina de guitarra acústica, la segunda tanda de versiones suena cómoda. Casi dos décadas desde el cambio de milenio y parece que las horas han pasado lentas en el sofá de este artista. Su voz se ha vuelto tímida y entrecortada. Los años no la han roto, pero con este disco demuestra su poco apego al proyecto.

Hubo un momento en el que amenazó con un giro prolífico, personal e intempestivo mas esa pasión da ahora como resultado poco más de una docena de temas donde lo más original es su elección y no la música en sí. Varshons 2 es obra completa de un Dando a gusto con su instrumento y que conoce los temas al dedillo tras años tocándolos. Hay una gran sensibilidad, pero nadie necesita una versión del Take It Easy de los Eagles o un sencillo de Yo La Tengo como Can’t Forget.

Hay quien ve al grupo como “la mejor banda de bar de la universidad en la que podrías imaginarte un sábado por la tarde”. Los fans vuelven a encontrarse con un grupo que hace décadas tenía mucho que contar y que parece ser el recurso eventual de un músico que poco nuevo tiene que contar. Pasan los temas y es agradable escucharle, pero se echa en falta la esencia que levantó a un trío universitario de Boston por el que ya han pasado más de una veintena de artistas.