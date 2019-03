TEETH OF THE SEA – WRAITH

El quinto álbum de los ingleses, la continuación del ya lejano Highly Deadly Black Tarantula parece que se haya grabado en un estudio encantado donde las presencias espectrales y fantasmales se han filtrado en las grabaciones. Esta afirmación podría parecer una boutade dicha para intentar justificar el título del disco, pero una vez procedemos a la escucha entenderemos el por qué.

Wraiths significa espectro en español y los sonidos que encontramos en este disco, de una banda que ha seguido caminos paralelos en la evolución de su música a Vessels, evocan esas presencias. Pausas, pinceladas, matices que aparecen y desaparecen, y melodías que nos sitúan en las bandas sonoras del giallo o del horrorsynth, sin caer en la mímesis.

Atmósferas de los 70 con trompetas que parecen salidas de la nada, como en los dos primeros temas I’d Rather, Jack o Hiraeth donde las trompetas acaban convirtiéndose en beats que nos llevan de un momento a otro, sobre volando unas bases oscuras y repetitivas que cogen parte del imaginario del sonido industrial y de ambientes urbanos.

Lo mismo ocurre con Burn the Schieling, pero ahora la transición de la trompeta nos lleva pasajes mucho más etéreos y oníricos y que acaban sonando hasta cierto punto al Black Celebration de Depeche Mode. Esta onda más etérea continua con Fortean Steed, un tema que recoge influencias de Goblin, la BSO de La Semilla del Diablo y de películas de explotaition de terror de los 70, con esas voces en multicapas y esos sonidos que se van filtrando de fondo.

VISITOR rompe la dinámica y apuesta por un synthwave más tradicional al que se le vuelve a unir esa trompeta omnipresente y una batería kraut, que suena a la manera de entender esta aproximación musical de Maserati. También es destacable el trabajo de guitarra del tema, que libera a la trompeta de su carga como parte dinámica de en la melodía de la canción, la más larga del disco.

Her Wraith es un tema mucho más sugerente y espectral, hecho de ausencias y presencias y cargado de matices y que tras el interludio de Wraiths in The Wall nos lleva a Our Love Can Destroy The Whole Fucking World, un tema nocturno, espiritual, que suena a duelo y amor que vence hasta la muerte y a tristeza contenida.

Wraith, finalmente, cierra con Gladiators Ready un tema que suena a Prodigy o Underworld haciendo synthwave basado en pelis postapocalípticas de los 80. Un tema que rompe la armonía del conjunto anterior y nos sitúa en un entorno más expansivo y agresivo, sin caer en la contundencia, que lo que hemos podido escuchar en los temas anteriores, aunque vuelven a aparecer hacia el final, los motivos de Wraith.

Teeth of The Sea han sacado con este su quinto disco, Wraith, un trabajo en el que se respira una idea desarrollada, un concepto y un álbum completado. Algo que finalmente han conseguido.