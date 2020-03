SUFJAN STEVENS & LOWELL BRAMS – APORIA

Que Sufjan Stevens es un artista poco convencional ya ha quedado demostrado, y este Aporia que nos presenta junto a su padrastro Lowell Brams es sólo otra de las muchas muestras que nos ha dado a lo largo de los años.

El cantautor norteamericano es conocido por su neofolk, pero ya desde inicios de su carrera ha mostrado su amor e interés tanto por la electrónica como el realizar trabajos instrumentales. Pruebas de ello son The Age of Adz (2010) en los que los sintetizadores tienen un claro papel protagonista, The BQE (2009) sinfonía que sirve como banda sonora (completamente instrumental) a un corto dirigido por el propio Stevens o, yendo más lejos, segundo álbum Enjoy Your Rabbit (2001) que es electrónica y completamente instrumental.

Por lo tanto, este disco puede resultar una sorpresa para mucha gente, pero es un movimiento bastante natural del artista. Aporia se trata de un trabajo de 40 minutos, siendo la canción más larga del mismo de 3 minutos 35 segundos. Esta información podría resultar irrelevante en el caso de cualquier artista convencional ya que entraría en la media de duración más habitual. Sin embargo, hemos comentado que Stevens se trata de un artista que tiene una normalidad propia y estos hechos suponen un cambio de hábito considerable —y más teniendo en cuenta canciones como Impossible Soul que duran 25 minutos—.

Con inspiración en la música ambient y New Age, Stevens consigue transmitir una atmósfera de paz y tranquilidad en la mayoría del disco, aunque existan necesarios momentos de tensión para mantenerlo interesante. Estos pueden encontrarse por ejemplo en Agathon o What It Takes (temas que podrían tratarse de descartes de The Age of Adz). A su vez, muchos de los 21 temas también funcionan como enlace entre las distintas canciones principales de Aporia.

La parte más interesante del disco se encuentra al final del mismo, donde podemos encontrar los singles The Unlimited, canción que se va construyendo poco a poco para, en su momento álgido, empezar a descender; The Runaround, el único tema con presencia vocal de Sufjan Stevens, que sin embargo queda relegada a un segundo plano —la canción está completamente protagonizada por los sintetizadores—. Y por último, en este tramo, la que consideramos una de las mejores canciones del largo: Climb That Mountain, donde especialmente se echa de menos la bonita voz y las hermosas letras de Stevens.

En líneas generales, Aporia es un trabajo interesante pero ligeramente difícil de disfrutar completamente si no se realiza una escucha del disco completamente activa. Crea una atmósfera muy absorbente, que casi parece la banda sonora de la última película más taquillera de ciencia ficción —What It Takes, The Runaround y Captain Praxis contribuyen especialmente a ello—. En estos tiempos tan difíciles, en los que todo va tan deprisa, se aprecia el esfuerzo llevado a cabo por ambos artistas para intentar acercarnos una atmósfera de paz, ese pequeño momento zen que todos necesitamos.