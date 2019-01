STEVE MASON – ABOUT THE LIGHT

La industria musical tiene en su haber histórico grandísimos nombres, bandas que pasarán a la posteridad por hacer algunas de las mejores letras o ritmos.

Sin embargo, no siempre es justa, como la vida en sí. Algunos grupos que han influido en grandes músicos posteriores a veces no son ni considerados como tal o pasan a ser bandas de culto ya que en su momento no gozaron de la fama que merecían.

Algunas de estas bandas podrían ser sin duda The Feelies, The Smithereens o The Beta Band, cuyo cantante y miembro fundador Steve Mason nos concierne en el día de hoy. El escocés presentó recientemente su nuevo LP, About The Light, quinto en su haber en solitario, editado por Domino Records.

Bien es cierto que para escribir hay que leer, y, como no puede ser de otro modo, para componer música tienes que haber escuchado mucha más de la que uno puede llegar a imaginar.

Steve Mason es sin duda un hombre cultivado en este sector, no obstante, es algo que en este trabajo le ha superado. Pasan las canciones y vas asimilando otras bandas y músicos. Julian Cope, Noel Gallagher, Johnny Marr, incluso The Who o Pink Floyd son algunas de esas claras referencias.

Un LP sencillo y tranquilo, probablemente esto segundo en exceso. Con la repetición va ganando fuerza, de igual forma que pasa con la cerveza, y se convierte en una balada agradable multiinstrumental, no obstante, no deja de ser demasiado plana.

No todo es negativo, Mason conoce la industria como el que más, y sabe organizar un disco, es por ello que las mejores canciones se encuentran en los extremos. America Is Your Boyfriend, la encargada de abrir el álbum, es la canción más movida, la que cuenta con mejores arreglos y una parte vocal a tener en cuenta.

Al otro lado de la barra tenemos The End, se sobreentiende que para cerrar el disco. No hay retoques en ella, los envoltorios, la persuasión y las múltiples capas instrumentales son para otro momento, ahora toca cerrar y lo consigue de gran manera.

En resumidas cuentas, Mason se gusta y trata de componer canciones, no ritmos sin sentido (algo a tener en cuenta hoy en día). Consigue hacer un disco aceptable, no obstante, es imposible no recordar a todas las bandas mencionadas mientras avanza el curso del LP.

El escocés tiene grandes intenciones y hace música, que no es poco, sin embargo, no alcanza la majestuosidad e inmediatez de referentes como los Gallagher, los primeros Coldplay o Lloyd Cole and The Commotions, profetas en su tierra.