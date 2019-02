SPIELBERGS – THIS IS NOT THE END

2019 puede ser el año en el que Spielbergs revitalizaron un género como el indie de raíz noise vía Superchunk, Dinosaur Jr o Sebadoh a base de temazos ¿Te imaginas una banda buscando un hit detrás de otro con frescura, claridad de ideas y energía para levantarte después de una ruptura sentimental e irte de concierto con tus colegas? Pues esa es la sensación al escuchar su primer disco.

Five on It y Distant Star son dos malditos hits coreables, bailables, gritables que dan paso a NFL, donde el trío demuestra que van con las cartas marcadas y los respiros sirven para preparar el siguiente sopapo. This is Not the End es probablemente uno de los mejores discos del género en esta desagradecida década de los 10 para eso que reconocíamos como música independiente. Para más inri, vienen de Oslo y en We Are All Going to Die se convierten en la banda que firma un pepinazo de canción con una rítmica arrolladora, himnos en las melodías de voz, guitarras afiladas y un desarrollo que me dejó sin palabras en un repeat todo un día, y que aún me sigue poniendo los pelos como escarpias. Una composición monumental con cambios y desarrollos en un crescendo sin final que deseas nunca se acabe. Una de las canciones del año.

Familiar es épica de fuzz y sustain. Introspección pop noisera. Preludio de tormentas y ciclogénesis. Cambio de ciclo y cierre de etapa. Inmovilismo intencionado. Dulzura escondida. Y un guiño a the Who que saluda a Sigur Ros en lo circular en contraste con lo abierto. Mads Baklien, Stian Brennskag y Christian Løvhaug han creado un disco que es la respuesta a toda la basura con aires de garage del siglo XXI y tremendamente soporífera. No se trata de llevar mulet y faltarte dientes para ser más auténtico. La actitud son tus manos en tu instrumento. Tu energía. You all look like giants es épica posthardcore. Pero esta peña qué se ha creído!! Aquellas guitarras que se rompían en un discurso de honestidad, intensidad, válvula y reverb. Hay que haber escuchado mucha música para lograr un disco como éste. Hay que sumar mucho talento en el local.

Bad Friend en cambio es mucho más ligera. Un tema power pop de emo amable que casi danza de la mano del punkrock. Unos Jawbreaker con China Drum y que, con las producciones actuales, convierte estribillos en himnos y canciones en temazos y a muchachos noruegos en la última esperanza del indie. Y sí, parecen dispuestos a disfrutar este trono desierto durante demasiado tiempo. La experimentación y el riesgo también tienen su espacio en este estreno. Mcdonald’s (please dont fuck up my order) es un ejemplo de buen hacer. Una creación cercana a This Will Destroy You y su cinética. Un precipicio hermoso, analógico y cubierto por la bruma. Más de siete minutos que nos dejan atónitos tras la demostración de poder por parte de este powertrio. De veras, el indie, el emo y el postrock, en un mismo traje, dudo que antes hayan tenido tan dignos defensores.

Con Sleeper, después de noquearnos, nos sacan la acústica y el folk desnudo de dormitorio con un drone celestial de fondo. Nada más. Una canción imperfecta preciosa que nos sobrecoge, que nos hace sentirnos ínfimos, vulnerables y en un entorno incomprensiblemente bello e incomparable.

4am retorna al resto del latido de esta obra inmensa con el bajo comprimido y una de esas distorsiones que tumba, con la guitarra afilada, acoplando. Con una batería que nos taladra cada vez que la caja es golpeada y con ese viejo truco de usar la pandereta en el estribillo para que el tema baile. Otro himno con el ímpetu de los primeros Arcade Fire bajo una visión pop a lo Posies puestos de fuzz hasta las cejas para dejarnos ante otra subida memorable a punto de reventarlo todo.

SK es un interludio. Una suerte de ruido antes de la despedida que llega con Forevermore. Un cierre a lo Only in dreams de Weezer. Atónito. Con una cara A apabullante y una cara B con un mayor número de aristas, Spielbergs se postulan a banda novel del 2019. Sobran las palabras.