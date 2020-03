SOCCER MOMMY – COLOR THEORY

La depresión es una enfermedad cada vez más habitual entre las personas jóvenes y en muchas ocasiones pasa tan desapercibida como incomprendida. Con apenas 22 años, Sophie Allison ha vivido esta experiencia como consecuencia de verse girando por medio mundo catapultada por Clean (Fat Possum Records, 2018), su clarividente y notable debut como Soccer Mommy.

El ajetreo mental al que le llevó la gira ha influido en color theory (Loma Vista, 2020), un segundo LP en el que Allison plasma con rigurosa claridad y pinceladas descriptivas todos esos pensamientos que surgen en estas complicadas etapas. El depresivo lirismo de su nueva obra conjuga coherentemente con ese tono melancólico y emocional que caracteriza su pop de dormitorio inofensivo y frágil.

Arreglos semiacústicos que, combinados con su agónica voz, no tienen reparos en representar ambientes tristes, paranoicos y vacíos. De hecho, Allison ha querido en esta ocasión ilustrar todo este proceso de autodestrucción y volatilidad sentimental con un arco iris de tres colores. Una teoría cromática que tiene en el azul, el amarillo y el gris sus fuentes de pigmentación.

Así, Soccer Mommy nos sumerge en este mundo de colores fríos tanto en la portada como en los temas, que sitúan a Allison en tres estaciones anímicas diferenciadas principalmente por las letras. En ellas tienen protagonismo sus miedos y sensaciones derivadas de ese proceso de no dejar de pensar en lo negativo de tu alrededor, sin un hilo optimista del que tirar. Un repertorio que sirve para poner el foco en una de las afecciones más comunes en los y las músicas.

También influye en la obra la enfermedad que ha padecido su madre a lo largo de una década. Ese ahogamiento y sufrimiento de un familiar se evidencia significativamente en estrofas como la que concluye el trabajo en gray light: “I can’t lose it / I’m watching my mother drown”. En up the walls mira al pasado recordando el tiempo junto a su madre, porque, en el disco, existe a su vez algo de culparse a sí misma al haber pasado mucho tiempo lejos de ella en los peores momentos (“I’m scared the girl you love is hardly ever here at all”).

Todo este aliño emocional viene incluido en un álbum denso en lo instrumental y de ínfimas variaciones en el registro vocal. Adormece a ratos y se erige emocionante en otros, pero la sensación general es que el colorido marco argumental queda monocromático y plano en el envoltorio de este diario musical en el que ahoga sus penas.

La distorsión guitarrera de bloodstream, los sampleos que evocan situaciones de sobrecarga existencial de la preciosista night swimming o las dinámicas piezas crawiling in my skin y la tentativa lucy, con evidentes trazos de paranoia y su yo interno a punto de salir a la luz, son los puntos disruptivos en un trabajo con menos destellos de inspiración que su predecesor.

Soccer Mommy consigue en color theory dar un paso de madurez creativa en sus letras y música, dejando a un lado cualquier trazo de diversión para poner sobre la mesa una enfermedad estigmatizada por la sociedad. El poso con el que lo decora tiene sus aspectos positivos, pero al resultado le faltan pinceladas de virtuosismo y brillantez y le sobran brochazos de intensidad emocional. A pesar de ello, el sincero lenguaje de Allison hace que el álbum tenga todos los alicientes para conectar con personas que comprendan su sufrimiento e inseguridades.