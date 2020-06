En el año 2013 la explosiva pareja compuesta por el rapero de Atlanta Killer Mike y el rapero y productor de Nueva York El-P decidieron unir fuerzas para formar el supergrupo Run The Jewels. Tras tres excelentes discos: Run The Jewels (2013), Run The Jewels 2 (2014), Run The Jewels 3 (2016), han publicado su esperado cuarto álbum RTJ4 (2020).

Y no ha podido llegar en mejor momento, el mundo entero lo necesitaba y en especial EEUU. Un país en medio de un desastrosa e imprudente gestión de la pandemia por parte del ultraderechista Donald Trump y de las multitudinarias manifestaciones en contra del racismo institucional tras el asesinato del afroamericano George Floyd por parte de la policía.

La música de Run The Jewels siempre ha sido comprometida y valiente, pero en este último lanzamiento el contenido político es llevado a otra dimensión principalmente gracias a Killer Mike, activista político, luchador por la igualdad racial y defensor de la sanidad universal y gratuita. Durante los momentos más tensos de las protestas, el rapero pronunció en Atlanta un apasionado y pacífico discurso:

Estoy cansado de ver hombres negros morir. Un policía “casualmente” apoyó su rodilla en el cuello de un ser humano durante nueve minutos mientras moría, como una cebra en las fauces de un león y lo vemos como pornografía homicida una y otra vez… No queremos ver a un oficial acusado, queremos ver a cuatro oficiales sentenciados. No queremos ver la ciudad ardiendo, queremos ver el sistema que soporta el racismo sistemático arder hasta los cimientos

Dentro de RTJ4 las referencias políticas son continuas, logrando su punto culminante en la canción central del álbum Walking in the Snow. Sobre una ruidosa instrumental de El-P, que parece creada para una película de terror postapocalíptica, Killer Mike rapea con furia sobre el sistema educativo racista, la pobreza sistemática, los medios de comunicación que fomentan el miedo y la violencia policial:

«They promise education, but really they give you tests and scores

And they predictin’ prison population by who scoring the lowest

And usually the lowest scores the poorest and they look like me

And every day on evening news they feed you fear for free

And you so numb you watch the cops choke out a man like me

And ’til my voice goes from a shriek to whisper, “I can’t breathe“

And you sit there in the house on couch and watch it on TV

The most you give’s a Twitter rant and call it a tragedy

But truly the travesty, you’ve been robbed of your empathy

Replaced it with apathy, I wish I could magically

Fast forward the future so then you can face it

And see how fucked up it’ll be»

«Prometen educación, pero en realidad te dan exámenes y notas

Y predicen la población que irá a la cárcel por las notas más bajas

Y normalmente las notas más bajas son los más pobres y se parecen a mí

Y tú estás tan aletargado que ves a los policías asfixiar a un hombre como yo…

Y hasta que mi voz pasa de un grito a un susurro: “No puedo respirar”

Y te sientas en el sofá de tu casa y lo ves en la televisión

Lo máximo que haces es criticar en Twitter y lo llamas tragedia

Pero en realidad la parodia, es que te han robado la empatía

Sustituida por la apatía, ojalá pudiera mágicamente

Adelantar el futuro para que puedas enfrentarte a él

Y ver lo jodido que será»

Las letras parecen una referencia directa al asesinato de George Floyd, suenan proféticas pero lo cierto es que no lo son. Fueron grabadas el año pasado y hacen referencia a Eric Garner, ciudadano afroamericano asesinado por la policía en 2014 en condiciones idénticas a George Floyd. Desgraciadamente la historia se repite una y otra vez.

Un núcleo agresivo, comprometido y político

Flanqueando esta canción, se sitúan Goonies VS E.T. y JU$T, que junto con la comentada Walking in the Snow conforman el núcleo agresivo, comprometido y político del álbum. En Goonies VS E.T. unos graves dominantes y una percusión hit-hat agresiva generan una tensa atmósfera reventada por los concienciados versos de Killer Mike: “Ain’t no revolution that’s televised and digitized, You’ve been hypnotized and Twitter-ized by silly guys, Cues to the evenin’ news, make sure you ill-advised”. Una referencia al activista y artista afroamericano Gill Scott-Heron a la vez que otra ácida crítica a los “apáticos activistas de sofá”.

JU$T consigue mezclar dos artistas tan diferentes como Pharrell Williams y Zach de la Rocha con un resultado sorprendentemente positivo. El-P golpea con unos minimalistas y revoltosos graves mientras Pharrell Williams rapea en el estribillo en contra del racismo histórico americano: «Look at all these slave masters posin’ on yo’ dollar/Mira a todos esclavistas posando en tu dólar (billete)» y Zach de la Rocha aporta la rabia esperada al final de la canción.

Antes de este epicentro político, el inicio del álbum lo conforman los dos singles adelantados Yankee And The Brave y Oh LA LA. La primera comienza como si de un secuestro se tratara, una destructiva percusión conduce la canción con los dos raperos intercambiando juegos de palabras: “Back at it like a crack addict, Mr. Black Magic” (Killer Mike), «Matter fact, kiss the ass and even the cra-a-ack, Automatic facts, it’s like tha-a-at». (El-P). A continuación la pegadiza y desenfadada Oh LA LA samplea al clásico rapero Greg Nice y cuenta con los scratches de Dj Premier. Un fresco homenaje al rap noventero.

Out Of Sight mantiene la intensidad gracias a un bullicioso bucle vocal y el habitual duelo de versos trepidante entre Killer Mike y El-P. Sorprende aquí la colaboración del exitoso rapero 2 Chainz que con su chulería y rima más pausada cierran positivamente el tema: “I came from a dream, triple beam, and some great tape, Assistant went shoppin’, put my bags in the 88”. La siguiente canción, Holy Calamafuck es un fantástico experimento del productor El-P, el cual mediante un cambio de base absolutamente lunático pasa de un anárquico ritmo de batería y sintetizador a unos oscuros graves de corte más electrónico. Una perfecta transición hacia la parte central más política de RTJ4.

En la parte final del álbum destacan las dos últimas canciones: Pulling The Pin y A few words for the firing squad (radiation). La primera cuenta con una producción dominada por vaporosos sintetizadores y un melancólico coro cantado por la leyenda del soul Mavis Staples: “There’s a grenade in my heart and the pin is in their palm”. En este denso ambiente, Killer Mike reflexiona sobre la importancia de la espiritualidad en los próximos cambios sociales: «Fuck the political, the mission is spiritual». El álbum cierra con A few words for the firing squad (radiation), una épica acumulación instrumental dominada por el saxofón de Cochemea Gastelum que nos lleva al clímax. Tras ello, sorprende un epílogo oculto, una especie de ritmo country futurista desenfadado que facilita la escucha en bucle del álbum.

RTJ4 es un comprometido himno para la revolución política, social y espiritual. Un álbum que seguiremos disfrutando durante mucho tiempo y que desgraciadamente supone una nítida fotografía de la sociedad actual en la que vivimos.