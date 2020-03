REAL ESTATE – THE MAIN THING

Iniciar una década en una carrera musical siempre es un paso difícil. Sobre todo cuando te has convertido en un grupo de referencia dentro del indie contemporáneo. Tienes que tomar una decisión. Abrazar la madurez y la experiencia y, a partir de ahí, buscar otro tipo de motivaciones a la hora de componer es una de ellas.

La otra es intentar seguir siendo cool y ver como los zetas te miran condescendientes mientras te dicen: “ok, boomer” y pasan de tu jeto. Afortunadamente Real Estate han optado por la primera opción, la más razonable.

Los de Springwood, tras In Mind y la partida de Mondanile, han madurado en todos los sentidos y The Main Thing se escucha como un disco no de transición hacia ese estado, sino de confirmación y aceptación. Letras sobre la crianza, el paso del tiempo, la aceptación de ser uno mismo y la mirada nostálgica sobre la juventud perdida son las que definen cada uno de los temas del trabajo.

Letras que encajan como un guante en canciones que prescinden de inmediatez y se articulan como una jam de jazz pop que bebe del soft rock de Hall & Oates o en ciertos momentos del Robert Fripp de Exposure. Temas como Friday, que abre el disco, You, The Main Thing se centran más en la exposición de atmósferas y en el crecer con cada escucha.

Pese a abandonar la inmediatez, Paper Cup, uno de los temas más directos, es un puro tema de sonido softrock a la west coast, que parece grabado entre 1978 y 1983, pero con una serie de matices que no encontramos en sus otros trabajos, lo que nos vincula a la banda con su pasado más inmediato.

En definitiva, The Main Thing, no va a ser el mejor disco de la banda, pero sí que va a ser el disco que, dentro de unos años, veamos en las listas de recopilatorios, ya que gana enteros dejando reposar os temas y crece con cada escucha.