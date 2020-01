PET SHOP BOYS – HOTSPOT

Veteranos de éxito, líderes de un género musical, históricos artistas. Neil Tennant y Chris Lowe siguen en pie casi cuatro décadas después de su icónico sencillo debut West End Girls y lo han demostrado con el lanzamiento de su decimocuarto trabajo, Hotspot. El dúo británico Pet Shop Boys no sólo se han coronado en el mundillo del synth-pop, sino que con Depeche Mode, Erasure y un puñado de bandas más fueron parte de un movimiento musical clave hasta en nuestros días.

Hotspot cierra su trilogía de Berlín con una decena de pistas híbridas entre lo retro y lo actual cargadas de la esencia tradicional del sonido del grupo. Grabado en su mayoría en los estudios Hansa de la capital alemana, este largo es la consecución de su Electric de 2013 y el Super Day-Glo-Tinted de 2016. No tiene un pop tan fácil como los dos anteriores y parece estar más elaborado, manteniendo la esencia de la banda y creando un tracklist más variado musicalmente. Decir que su calidad es brillante en todo momento sería atreverse demasiado, pero no hay descartes evidentes, al menos a primera escucha. Sin duda, se desliga de Agenda, el reciente EP que abordaba la brecha entre ricos y pobres y las políticas de Trump. En lírica miran al futuro con esperanza y prometen un buen material ahora que parecen estar en racha.

Abren con Will-o-the-wisp, un homenaje a la escena gay con una preocupación especial por el humor, en palabras de Tennant. Una trama que parece cerrarse en Wedding In Berlin. El convite y la celebración de una unión de personas del mismo sexo plantean la vigencia de la tolerancia en la actualidad, que aún hay quien pone en duda en el siglo XXI. Pero Pet Shop Boys no miran atrás, sino que confían en lo que está por venir. La influencia de esta ciudad se palpa en el disco en más ocasiones. Dreamland cuenta con Years & Years para hacer una oda a la corriente anti-Brexit que aborda Gran Bretaña. La visión pro europea de la banda pone en jaque su hogar natal tanto con la letra como con la música y rivaliza su tierra con la capital germana muy elocuentemente.

Otro ejemplo de crítica es Waiting for a Miracle. El protagonista de esta canción es un privilegiado narcisista de los verdes prados de Oxford. Una vez más Tony Blair podría ser foco de inspiración para el dúo que dedica al personaje versos como: «Serías el número uno / hijo del Sol / líder de hombres». Así dice la letra, hipótesis que, además de plantear expectativas, matizan centrándose en la confianza sin saber cuándo tal momento llegará. Este retrato es una balada como puede ser You Are The One.

Burnin The Heather cuenta con la guitarra de Bernard Butler (Suede) y es el único corte grabado en Londres, Monkey Business se apoya en cuerdas y Only The Dark habla de alguien que «preferiría sentarse en casa y llorar» antes que divertirse en locales. Una balada cargada de época ochentera.

Con tanto éxito cosechado, podrían retirarse o tirar de fórmula del éxito en cada nuevo lanzamiento. No contentos con ello, Pet Shop Boys intentan mantener una carrera activa que siga dando de qué hablar y no les retire como leyendas de una década. Hay momentos en el que Hotspot te dice a la cara que sus autores han ido sobre seguro, mas no puede afirmarse que el disco es un producto estéril de artistas ya acomodados.

