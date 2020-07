Entre diciembre de 1974 y enero de 1975, Neil Young grabó la práctica totalidad de Homegrown. El germen del álbum fue su ruptura sentimental con la actriz Carrie Snodgress, con quien tuvo un hijo en común. Esta separación, unida a la fría recepción que tuvo On The Beach (1974) sumieron al canadiense en un bajo estado anímico. Finalmente, Homegrown no fue publicado en su momento porque al propio autor le dolía demasiado sacar a la luz esas canciones escritas desde las entrañas, desde el dolor y la decepción. Así que Neil Young decidió guardarlas y es ahora, 45 años después, cuando por fin ha tomado la decisión de dar a conocer las doce canciones que componen Homegrown.

Lo cierto es que este “disco perdido” viene de la que para muchos es la mejor etapa artística de Neil Young. Una época de enorme creatividad y alta producción artística, con discos memorables registrados en esos años. Sin ir más lejos, el imprescindible Tonight’s The Night (1976) fue el álbum que finalmente publicó en lugar de Homegrown y, a tenor por lo que éste nos ofrece, las propuestas de ambos son bien distintas. Al abandonar la idea de editar esas canciones tan personales, Young decidió refugiarse en otras no menos dolorosas (la muerte de dos de sus mejores amigos, planea por todo el trabajo), pero con un tono más crudo y melancólico aún. A la postre, Tonight’s The Night se convertiría en uno de los mejores discos de la vasta discografía del veterano artista.

Separate Ways marca el camino de Homegrown e inevitablemente nos traslada al sonido del Neil Young de los setenta. Una instrumentación sencilla, el acompañamiento de elementos clásicos de la cultura norteamericana, como la slide guitar o la harmónica, y la voz del genio de Toronto son la señal y el momento mágico en el que nuestra mente se deja llevar a la tonada que marca esta canción desgarradora y enormemente honesta (“No me disculparé”, es la primera frase del tema). Es el Neil Young de siempre, el menos furioso, el más emocionante y orgánico: aquel de After The Gold Rush (1970) o Harvest (1972). De hecho, era casi la consigna que tenía el artista: volver a ese tipo de canciones después de los pobres resultados cosechados por los discos que les sucedieron. El simple hecho de que Separate Ways nos traslade a esas míticas obras es, sin lugar a dudas, un motivo de alegría y por lo que merece la pena seguir desgranando este trabajo.

En Homegrown no solo encontramos piezas cercanas al country o con tendencia la desnudez acústica, como la que ya hemos tratado o Try, que inevitablemente nos recuerda a composiciones de Lucinda Williams posteriores a esta pieza. También hallamos sonidos más intimistas aún, en canciones como Mexico y su sobria instrumentación de piano, querencias blues en We Don’t Smoke It No More, o detalles más rockeros en Vacancy.

Aunque el tono general del álbum es bastante austero y, en ocasiones oscuro (Little Wing es un claro ejemplo de ello), la faceta más orgánica y “campestre” se deja ver a lo largo de todo el trabajo: el cierre que supone Star Of Bethlehem, en la que el canadiense se acompaña de la siempre arrebatadora Emmylou Harris, está la altura del mito. Lo que sí es cierto y huelga decir es que Florida es una pieza extraña, a la que cuesta encontrarle un sentido dentro del conjunto del disco. En casi tres minutos, la voz de Neil Young aparece hablando sobre un desconcertante y sombrío sonido y quizás pueda encajar en algún trabajo más experimental que publicó décadas después, pero en esta colección de canciones supone un pequeño traspiés totalmente prescindible.

En conjunto, Homegrown es una muy buena noticia para los seguidores de Neil Young pues, aunque algunos de sus cortes los ha ido publicando de manera puntual en otros trabajos, es ahora cuando tenemos por fin una perspectiva completa de cómo su autor concibió estas composiciones y podemos contextualizarlas dentro de su trayectoria. Los fans del fantástico músico canadiense están de enhorabuena y disfrutarán enormemente con este anacrónico disco. Neil Young siempre es necesario.

Escucha el nuevo disco de Neil Young, Homegrown, en Spotify y Apple Music