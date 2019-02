La voz de Norah Jones abre un disco definido por la exquisitez. La enorme generosidad por parte de la banda al dejar en otras intérpretes la tarea de cantar y una producción cristalina, ambiental tras algunos años de silencio por parte de Mercury Rev.

Bobbie Gentry’s The Delta Sweete Revisited es un proyecto coral y ambicioso en lo emocional que continúa con la aportación de la siempre enigmática y etérea Hope Sandoval en una canción entre lo crepuscular, lo contenido y el country. Una composición a medida de la ex-opal en la que se luce como ese reflejo de sirena que nos engaña cuando el faro y su luz se desplazan junto a las rocas.

Cuerdas y armónicas al servicio de Rachel Goswell en Reunion nos sitúan en uno de esos temas con cambios a lo Mercury Rev. Una banda que parece parapetada tras el proyecto perdiendo su identidad y a la par, reafirmando su discurso. Carice Van Houten canta Parchman Farm, un tema en el que la producción permite que las guitarras estén algo más presentes entre esas flautas insinuantes que se entrelazan antes de una rematadamente clásica Mornin’ glory en las cuerdas de Laetitia Sadier. La banda de Buffalo siempre ha parecido estar cómoda en esa formalidad cuasi jazzística y en su nuevo trabajo han encontrado la coartada perfecta para no disimularlo.

Sermon con Margo Price queda deconstruida sobre la mesa y es deudora de aquellos pasajes que hicieron de The Doors una banda transversal más allá de géneros concretos ya fuera blues, rock o psicodelia. Los fraseos enérgicos de Margo quedan inmersos en una suerte de balsa de pianos, bajos pausados y una percusión lejana espectacular estableciendo un hilo con Damien Jurado y su Brothers and Sisters of the Eternal Son, un trabajo por cierto, con numerosa presencia femenina también.

Tobacco Road con Suzanne Sundför sigue precisamente esa estela desde un prisma más próximo a Deserter’s Songs y a los Flaming Lips comerciales menos lisérgicos (si es que eso existió en algún momento de su discografía).

En contraposición a estos temas más libres, una liturgia con alma de salmo Penduli Pendulum en las voces de Vashti Bunyan y Kaela Sinclair.

Jesseye’ Lisabeth susurrada por Phoebe Bridgers es un ejercicio de delicadeza y contención delicioso. Un impecable caminar a unos centímetros sobre el agua de un lago rodeado de árboles centenarios y rocas desgastadas por el paso del tiempo. Una canción que regresa a 2019 envuelta en una cantidad de matices y arreglos inabarcable.

Marissa Nadler logra en Refractions sonrojar a toda una dama como Lana del Rey descubriendo uno de sus trucos, las palabras masculladas pueden esconder rabia y desesperación con una dulzura apabullante. Son una mirada que se clava y te acompaña al cerrar los ojos. Courtyard es otras de las canciones revisitadas con aires de orquestación clásica y trajes iguales para los músicos. Solapas blancas para todos ellos y un director de espaldas al público dejando toda la atención a Beth Orton que la lleva a su mundo quebrándose en el micrófono hasta el último aliento.

Lucinda Williams destaca en el cierre dentro de un repertorio de voces pulidas con su aguardentoso vibrato quebrado siempre malencarado. Ode to Billie Joe es un espiritual narrado más que cantado digno de bar de carretera polvorienta en la ruta 66. Reflexiones y aprendizaje en un blues proveniente del gospel que redime a los hombres, y las mujeres, en sus errores y su maravillosa humanidad.

Espectacular homenaje por tanto a la mítica y no siempre suficientemente reconocida diva Bobby Gentry que sirve para que estos magos del sonido psicodélico, el dream pop y el jazz desnuden su sensibilidad arrebatadora gracias a la colaboración de un elenco de voces y respiraciones impresionante. Todo un ejercicio de equilibrio y alquimia que va desde el alt-country, el dark folk, el clasicismo de las intérpretes con orquesta y sí, ese sonido de unos tal Mercury Rev.