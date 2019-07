MARK RONSON – LATE NIGHT FEELINGS

Mark Ronson lleva años rememorando el pasado y rescatando sonidos que le han colado a la cabeza de las listas con cada nuevo sencillo. Sus más fieles seguidores se sienten escépticos siempre que se anuncia un nuevo trabajo, y hacen bien. Que el londinense es un melómano ya quedó claro hace tiempo y que su música siempre sorprenderá lo hace un valor seguro. Late Night Feelings se percibía como una invasión country entre el pop más sonado, algo parecido a su predecesor, Uptown Funk (2015), y su influencia setentera.

Es el quinto largo del productor británico bajo su firma y las expectativas difieren de la presente realidad. Este nuevo trabajo es, sin duda, menos conceptual que el anterior y no es tan compacto ni está tan cohesionado. Si bien su gran variedad de cantantes y la diversidad de mundillos de los que provienen enriquece brillantemente el disco, Late Night Feelings rivaliza de nuevo con lo publicado hasta ahora por Ronson. La tesis del proyecto quedó esbozada en una entrevista de The Guardian en la que aseguraba que la manera en la que canciones de pop moderno se producían para sonar “lo más alto posible en un iPhone” le parecía lamentable. Acostumbrados al funky del anterior, el jarrón de agua fría no es más que un conjunto de trece pistas que reflejan la tristeza de las mujeres con ambientes suaves. Muchos dirán que es aquello que pinchas al llegar a casa tras dejarte la piel en la discoteca. Da igual cómo fuera la noche, hay por qué lamentarse. Y para esta concepción temática ha contado solo con artistas femeninas para narrar las historias.

El romance general y la fácil escucha lo hacen un buen disco de pop hasta tal punto que, como trabajo canónico del género, a los sencillos y un par más memorables se le suma el relleno que casi alcanza los tres cuartos de hora musicales. Un preludio, un par de temas de menos de dos minutos… y, en definitiva, un resultado más que correcto con sorpresas en su interior.

La protagonista, si es que la hay, no es otra que la nueva musa vocal de Ronson. YEBBA se corona como la nueva Winehouse del londinense gracias a tres canciones. Letras simples como en When U Went Away harán que resuene su nombre más a menudo de ahora en adelante. Don’t Leave Me Lonely es una de las más convencionales y se hace corta frente a Find U Again, un ejemplo de dolor con voz de Camila Cabello, quien cuenta su necesidad de acudir a terapia “al menos dos veces por semana” para superar sus penas. Why Hide también brilla gracias a la cantante. Diana Gordon demuestra su talento y se hace un hueco entre el tracklist, pero hay un par de canciones que han dejado sin habla a más de uno y despuntado frente a las demás.

Nothing Breaks Like A Heart es la culpable de hacer creer que el folk norteamericano tendría más peso en este LP y, aunque Ronson mantuvo la temática de la canción como línea conductual, fueron las raíces de Miley Cyrus las que pintaron el lienzo. Aunque el ambiente pop se respira constantemente y la guitarra acústica recuerda más al Jolene de la madrina de Cyrus que a un tema de Avicii, las pequeñas sutilezas y la letra la hacen empastar correctamente con el álbum. Es bailable y melancólica, no tanto como algo de Lorde (ni por asomo este disco se mueve en esos terrenos), y contiene referencias que la hacen sonar como una producción a dúo. La mención a una casa en llamas de la que no queda nada rememoran el incendio de Woolsey que pudo con la propiedad de Cyrus enriquecen su interpretación.

El otro gran descubrimiento es True Blue. Angel Olsen sorprende como gran fichaje y se presenta en la discografía de Ronson con versos contundentes como: “Corrí hacia ti y sabes por qué”. El drama se abre paso en una balada synthpop de desamor y un ritmo que hay quien vincula con el Running Up That Hill de Kate Bush. Sin narcisismo y con emotividad enfocada de maneras bastantes diversas, Late Night Feelings consigue muy dignamente lo pretendido aun pudiendo haberse presentado como un simple EP. Su sabor agridulce incita a bailar así como llorar, anhelar y disfrutar abiertamente de grandes temas así como de otros que pasan sin pena ni gloria.