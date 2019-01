MAGGIE ROGERS – HEARD IT IN A PAST LIFE

Tres años se cumplen en 2019 del momento en que Pharrell Williams visitaba un centro de enseñanza musical de la Universidad de Nueva York y escuchaba en primicia el tema Alaska de Maggie Rogers, una de las estudiantes presentes. La reacción del autor de Happy quedó recogida y se hizo viral al instante. Rogers, hasta entonces una desconocida, pasó a sumar millones de escuchas en plataformas de streaming gracias a la mencionada canción.

No era, sin embargo, lo primero que componía la joven estadounidense, que había autoeditado esta misma década dos EPs de folk intimista y de perfil acústico. Conviene mencionarlo, ya que, como ya vaticinaba ella misma en el popular vídeo su objetivo era conectar el folk y la música dance. Pues bien, el primero parece que no ha tenido demasiada cabida finalmente en lo que es su debut en largo con una major: Heard It In A Past Life.

Los sonidos sintéticos influenciados por el dubstep y el r&b son la base de la que se nutre Rogers para ofrecer el popero repertorio escogido para su segundo lanzamiento con Capitol Records, después de publicar en 2017 el EP Now That The Light Is Fading que ya incluía el corte que provocó su éxito. Como no podía ser de otra manera, la influyente discográfica ha puesto al servicio de la cantante un amplio séquito de productores e ingenieros de sonido entre los que destaca, por su mayor participación, el laureado Greg Kurstin, que ya sabe lo que es trabajar con otros iconos del pop como Sia, Kelly Clarkson, Ellie Goulding o Lilly Allen.

Esta variedad de nombres que surge a la hora de producir y escribir las piezas que componen el trabajo es uno de los principales puntos que debilita las expectativas que pudiera haber con el primer largo de Rogers. No en vano, resta la personalidad que la joven parecía querer desprender en su música hace unos pocos años. Asimismo, destaca de forma negativa su ínfima labor instrumental a la hora de realizar un álbum que bebe demasiado de sampleos y arreglos que dan la sensación de ser de corta y pega y suenan artificiosos.

Rogers se limita así, casi exclusivamente, a arropar de unas líneas de piano la balada del disco, Past Life, que origina el nombre de la propia obra y que no termina de emocionar como podría presuponerse en un principio. Del mismo modo, el tema más veterano del conjunto, la famosa Alaska, no encuentra su sitio en el álbum, dando la sensación de estar metida con calzador y con el objetivo de sacar los máximos singles posibles.

Sí destaca la propia Rogers en materia vocal, sobre todo para ilustrar la transformación que ha vivido desde aquel momento con Williams. Aquí se la escucha mucho más segura y convencida de lo que hace en comparación a sus primeros pasos, y quizá por ello suene menos creíble que entonces. A su vez, se echa en falta algo menos de egocentrismo en sus letras, donde las experiencias personales (su gira, su encuentro con Pharrell, sus viejos amigos, su documental…) copan y acaparan el protagonismo, casi como si se tratara de un diario en el que existe una lucha constante entre la luz y la oscuridad, y en el que hay muy poca profundización en sus sentimientos.

Como excepción muestra algo de vulnerabilidad derivada del éxito instantáneo en Light On y un mensaje pacifista en la apertura Give A Little, en la que se presenta de nuevo ante todos y todas (“I cannot confess I am the same“): “If you would open up your heart / Drop your weapons, drop your guard“. Es ésta una de las pocas que sobresale para mi gusto del repertorio; junto a Fallingwater, donde colabora el ex-Vampire Weekend Rostam Batmanglij, y su pequeño acercamiento a Florence Welch; y Burning y su llamativa base inicial.

En definitiva, Maggie Rogers ha abierto por fin el cascarón y ha presentado al mundo su accesible y comercial primer largo. El hecho de que para ello haya, como parece, recortado en parte su libertad creativa hace que Heard It In A Past Life no aporte demasiada novedad en materia compositiva y no suene lo fresco que suelen hacerlo los debuts.