MAC DEMARCO – HERE COMES THE COWBOY

Tras la publicación hace dos años de This Old Dog como uno de los mejores álbumes de 2017, Mac DeMarco alcanzó una posición mayor que supuso la definitiva consolidación del canadiense como artista en un sentido desdeñable, incluso para él, dentro del indie rock. Catalogado de rey y adalid de una estética “siempre molona” y amistosa (chill), las humildes premisas de DeMarco trascendieron más allá de su propio control. Una pieza esencial fue la distribución a partir de redes de algunos de sus temas que más entraban en órbita con el usuario melancólico y desencantado — Chamber of reflection— que busca ritmos aletargados en los que verse reflejado. Letras desubicadas, de una experiencia desorientada, melancólica y siempre distorsionada que a pesar de todos los intentos nunca consigue ser rechazada. Quizá sea esto último lo que ha llevado a Mac DeMarco a convertirse en algo tan deshumanizado en este último álbum publicado el pasado 10 de Mayo de 2019 bajo su propio sello Mac’s Record Label; un intento por retroceder o llevar a cabo una evolución oblicua, algo desviada. En vez de ir paralelo en un sentido continúo o lineal, Mac ha optado por autoparodiarse y no ser consecuente con lo que los medios y su fanbase esperaban de él.

Here Comes the Cowboy es un álbum derretido como el sonido de un vinilo que ha agotado sus pistas, compuesto por el canadiense en un momento de consciencia e ironía sobre la posición que ocupa como artista consolidado y símbolo en esta década del siglo XXI. Un manifiesto irónico compuesto de 13 canciones que intenta ser ajeno incluso hasta al propio Mac DeMarco como en las propios visuales 3D de sus videoclips demuestra; un icono, una chapa con una sonrisa. El LP parece más bien un B-Side de su anterior disco This Old Dog, con menos sintetizadores, más acústico, errabundo, aletargado y con bastantes huecos. Es un disco aburrido que contienen todos los atributos de Mac DeMarco pero mucho más vagos y con un tono reflexivo y quizá, sea un intento por violentarse y dirigirse hacia otros lugares menos encorsetados y que le permitan la libertad íntima y amistosa desde la que partió.

El LP se presentó con el single Nobody que describe una de las repercusiones que producen la mercantilización del artista como genio en un sentido romántico o marca(logotipo) en un sentido actual: “let it go, cash it in, for the creature on television”; esto es, deshumanización, disforia y discordancia. On the Square también va orientada en una misma línea al sentimiento del artista derivado de ser una figura pública cuya existencia esta siempre atrapada en el espacio abierto de la plaza. Todas las canciones tienen un ritmo suave y con un tempo muy lento que no llegan a ser desagradables pero sí que suenan reciclado.

Preoccupied resulta una canción dulce y melódica pero igual de repetida que las anteriores. Por otro lado canciones como Skyless Moon o Heart to Heart, van dirigidas a su amigo y conocido rapero Mac Miller que falleció en septiembre de 2018 —compuestas ambas con un sonido amable y sincero—, igual de esqueléticas que el resto de canciones del álbum. De nuevo repito es un disco que tiene oquedades y que ha sido grabado en la intimidad de su habitación, en los días de lluvia y con sus propios medios e instrumentos, lo que le da un toque lo-fi y DIY.

Por ultimo mencionar Baby Bye Bye, una balada de despedida mediante la que Mac Demarco parece mostrar al completo la ambivalencia entre el cowboy y su personaje; en el tema da fin a lo que no sabíamos que era una espera en el andén de un tren, hasta llegados al minuto 4 de la canción, demostrando que todo esto era un entremés o un intermedio para que el “cowboy Demarco” al llegar el tren Choo Choo —que hace referencia al tema funky ranchero del mismo nombre que forma parte de este álbum— se montara como si fuese una vaca toda esa ingeniera y desapareciera hasta su próxima publicación que parece que va a ser bastante distinta a lo escuchado hasta ahora.