KNXWLEDGE – 1988

No tengas miedo (1). Porque el mañana no está asegurado (2). ¿Verdad? (3). Es todo lo que podemos hacer (4). Escucha (5); aprende (6) a enfrentarte (7) a la realidad (8). Sólo tienes una (9), así que vive la vida (10). Ten cuidado (11). Cuidado con quien llamas amigo (12). Vienen y van (13). No tienes que ser (14) gangster todo el tiempo (15). Créeme (16), puede ser muy agradable (17). Aprovecha el tiempo (18). Haz que viva para siempre (19). La vida de una mujer es amor (20). El amor de un hombre es la vida (21). Sigo ocupándome de mis asuntos (22).

Este es el resultado de transcribir y traducir los títulos de las canciones del nuevo álbum 1988 (2020) del aclamado productor Knxwledge, una sintetizada reflexión sobre el paso del tiempo y la vida. A pesar de ello, no se puede catalogar como un disco conceptual: el productor crea un precioso collage sonoro de 22 canciones, algunas de ellas independientes y otras conectadas mediante transiciones principalmente vocales.

1988 es también el año de nacimiento de Glean Earl Boothe (Knxwledge), uno de los productores más prolíficos con más de 100 proyectos en Bandcamp. Saltó a la fama en el año 2015 por su colaboración con Kendrick Lamar en la canción Momma del aclamado álbum To Pimp a Butterfly, además de conformar dúo con Anderson Paak, en el grupo llamado NxWorries. Sus colaboraciones van más allá y ha trabajado con grandes nombres como Joey Bada$$, Lil Wayne, Curren$y, The Alchemist, Action Bronson, Roc Marciano, Ghosface Killah, Earl Sweatshirt o Prodigy.

Sin embargo, Knxwledge pertenece al selecto grupo de super-productores tales como Madlib, Flying Lotus o 9th Wonder, que no necesitan de un rapero para hacer una brillante carrera en solitario. Todos ellos continúan el legado del difunto productor J Dilla, mítico representante del hip hop underground instrumental, con influencias del soul, jazz y R&B.

1988 no es estrictamente un álbum instrumental puesto que los samples vocales juegan un papel fundamental en la composición global, humanizando 21 de las 22 canciones del disco. Estos están presentes como conversación informal: «I’ll listen to Knxwledge but I prefer trap music» en Howtokope (7); como rapeo callejero improvisado en Watchwhoukallyourhomie (12), Theykome&Go (13) y Believeme (16); y como bucles de coros femeninos R&B en Listen (5) o Dont_Tgottabe (14). Además, cuenta con la colaboración de NxWorries en Itkanbe[sonice]; un delicioso tema en el que Anderson Paak se desliza con frescura sobre la sencilla instrumental de Knxwledge: «Chicken chili when I gotta chase, Six A.M. is when I got to leave».

Las percusiones están descompasadas voluntariamente en Don’t be afraid (1) o Uonlygetone (9) al más estilo J Dilla; el dulce acorde de guitarra es puro rap lo-fi en Dont_Tgottable (14) y compensa con la distorsión y la densidad de la siguiente canción: Gangstallthetime (15).

Makeuseofthetime (18) y Makeitliveforever (19) protagonizan uno de los momentos más brillantes de 1988. La primera tiene un contrapunto entre graves profundos y una melodía aguda generada por un silbido metalizado. Al final de este tema se escucha la pregunta: «Don’t you want something?», la respuesta: «I wanna live forever» aparece en la segunda canción, que consiste en un sencillo sample soul en bucle de la canción Ain’t Nothing I Can Do de Tyrone Davis. Los luminosos riffs de guitarra con efectos de pedal wah-wah resuenan en nuestra mente como un hermoso eco horas después de la escucha.

Knxwledge crea un sonido nostálgico con elementos deconstruidos de soul, jazz, R&B y rap. 1988 es un proyecto basado en el paso del tiempo y con cierta aura de eternidad.