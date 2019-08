KAISER CHIEFS – DUCK

Kaiser Chiefs presenta su séptimo trabajo de larga duración titulado juguetonamente Duck. Once temas nuevos con un claro estilo pop y sonido que recuerdan en momentos a The Killers, Arctic Monkeys… y contemporáneos suyos. La banda de Leeds se ha atrevido con un LP dinámico, fácil de escuchar y juguetón.

La cañera People Know How To Love One Another deja claro su mensaje desde su primer verso. Explosivo, sesentero… un himno que el bajista del conjunto, Simon Rix, ha catalogado con ironía como “una canción realmente importante y con un gran mensaje sobre el Brexit”. Entre sus líneas hay un intento de concordia entre lo más popero que ha dado la banda. Una fanfarria con protagonismo notable del propio Rix, quien volverá aportando sustancialmente más adelante. La calidez de Golden Oldie y un estribillo coreable hacen de este tema una buena apuesta para los directos.

Wait, por el contrario, sigue la línea de la primera canción con un marcado ritmo de bajo que recuerda a Bleachers. Una pista pegadiza ya aclamada en internet como el sencillo aún no publicado como tal. Es tan bailable que seguro que más de uno descubrirá a la banda gracias a ella. Bajo y guitarra vuelven a la palestra apoyados por sintetizadores y vientos metales, una evolución de Stay Together (2016) digna de destacar. Particularmente Target Market es un tema que puede pasar desapercibido mas, en conjunto, es clave para relajar el ambiente ajetreado de sus predecesoras. El tempo baja, el ritmo de batería constante se deja llevar y la voz Ricky Wilson como un narrador que intenta ligarse a una a base de presentaciones PowerPoints. Wilson detalla su mercado objetivo inclinándose por los vestidos de fiesta estilo vintage y los bailes sobre una pista ya vacía salvo la pareja en cuestión.

Siendo el tema más breve y directo, Don’t Just Stand There, Do Something se convierte en el más punk del largo. Su idea, letra y presentación así lo muestran siendo su instrumentación la que lo sitúa en otro género musical a diferencia de Record Collection, funky-pop protagonizado una vez más por Rix y que no anima a nadie a la movilización, sino que intenta dilucidar los peligros de dejar huella y rastro en Internet. Wilson no escatima en recordarle al oyente que no hay escapatoria, que todos lo hemos hecho.

Ya en la recta final del disco, hay quien ve en The Only Ones reflejos y destellos de The Killers y gritos cercanos a los estribillos de Foo Fighters (con quien han compartido gira). Es una de las apuestas vocales más forzadas de Wilson, y no suena mal. Un sintetizador ochentero y una progresión de acordes tradicional y frases como “nunca sueñes que se acabó la fiesta” son sinónimo de Lucky Shirt. Una especie de autocrítica en la que la banda que perdió a su compositor, Nick Hodgson, en 2012 salen bien parados.

Últimas tres pistas y Electric Heart demuestra que algo falla en este álbum. Hay frescura, pero no hay nada nuevo en él. En verdad todo está correcto y notable, digno de recordar en la carrera de Kaiser Chiefs, nada nuevo en el vasto mar musical. Han apostado por un sonido que, si bien ha triunfado gracias a otros y no deja de hacerlo con ellos, no es “original” y arriesgado.

El inicio sesentero de Northern Holiday, la reverb corta y el ritmo “salsero” cierran predeciblemente en un estribillo normal y corriente. Sutiles líneas que brillan y van y vienen, que pueden silbarse alegremente y contrastan con bajos bien construidos. Kurt Cobain y Frasier Crane rivalizan en Kurt V Frasier (The Battle For Seattle) como cierre melancólico de un trabajo de casi tres cuartos de hora de duración.

Los Kaiser Chiefs nunca ha revolucionado el mundillo pop y siempre han sido una banda más con temas icónicos y un público propio. Con Duck sin duda complacerán al popero tradicional y entre sus once temas se denota una comodidad agradable. No caben las baladas lentas y tristes en este álbum y su frenetismo está compensado con ritmos más pausados. El dinamismo y su memorabilidad lo hacen brillar mas le pesa ser tan “convencional” y predecible en ocasiones. Hay quien oirá a George Ezra o las referencias mencionadas, hay quien escuchará a otros artistas, aun así Kaiser Chiefs han puesto su sello y se nota.