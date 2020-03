JADAKISS – IGNATIUS

A comienzos del siglo XXI Jadakiss era uno de los raperos del momento. Muchos recordamos el mítico anuncio de Reebok que protagonizó junto con el jugador de la NBA Allen Iverson. Entre estas dos estrellas hay ciertas similitudes: increíblemente habilidosos, luchadores hasta quedarse sin aliento y con un estilo inconfundible. Sin embargo, esto no le bastó a Allen Iverson para lograr un anillo de campeón de la NBA (estuvo muy cerca, logró llegar a las finales de 2001 con un equipo mediocre y consiguió el MVP de la temporada) y parece que a Jadakiss tampoco para sacar un álbum en solitario relevante.

La extensa carrera musical del rapero de Yonkers (Nueva York) empieza a mediados de los noventa con el colectivo The LOX y la discográfica Ruff Ryders, más de 25 años de incontables colaboraciones, mixtapes y álbums. Ignatius (2020) es el quinto álbum en solitario de Jadakiss, retrasado una semana —del 28 de febrero al 6 de marzo— por motivo de la trágica muerte del rapero Pop Smoke, de tan sólo 20 años, asesinado en un asalto en su hogar. El disco es un homenaje a Ignatius “Icepick Jay” Jackson, antiguo ejecutivo de Ruff Ryders que falleció de cáncer en 2017. Todo el álbum gira en torno a él y a su relación personal y profesional con Jadakiss.

Desgraciadamente Ignatius no es el álbum que consolida la carrera en solitario del artista, puesto que suena desfasado, estancado en el año 2005 y pretendiendo ser una especie de pop-rap. Todo latido callejero e intenso de Jadakiss queda sepultado por bases repetitivas y genéricas, y coros de R&B insulsos.

El álbum de 11 canciones —más 2 skits— cuenta con 11 colaboraciones, algunos de ellas destacadas figuras de la industria musical actual como Rick Ross, 2 Chainz, Ty Dolla Sign o John Legend. Sin embargo, son demasiadas y apenas aportan valor a la mezcla final.

El segundo tema del álbum, Huntin’ Season con Pusha T, es la excepción. En esta canción encontramos una base agresiva e incisiva apta para que dos perros de presa salgan a cazar: «It’s a war goin’ on but ain’t nothin’ bleedin, when I think all these rappers, it’s huntin’ season» rapea Jadakiss. Así, el tema trata abiertamente la competitividad y la violencia en el mundo del rap.

Para ello, cómo no contar con Pusha T, uno de los raperos más habilidosos y prestigiosos del mundo. El tema trata dos de sus temas preferidos: el tráfico de cocaína y sus duelos dialécticos con otros raperos (beef): «They say all’s fair in love and war / You say I moved the line just to score / head shot to keep Adidas pure», clara referencia al beef reciente que ha tenido con Drake y su hipotético y frustrado trato con Adidas.

Quizás sea este quid de la cuestión: la canción es la unidad de medida que más se ajusta a Jadakiss. Son incontables las colaboraciones en las que ha destacado y dejado su huella personal: Rite where U Stand con Gangstarr, Recognize con LOX, Good Man con Pusha T, Time’s Up con Nate Dogg…

Por ello, a pesar de la decepción que supone Ignatius, su potente y reconocible voz justifica la escucha de cualquier canción en la que aparezca, ya sea una colaboración, un trabajo con LOX o en solitario. Como el mismo dice en el tema Me del álbum: «As soon as they hear the voice and the flow / They already know it’s Me, Jada»